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Спорт

Логинов сражается за золото Кубка мира в индивидуальной гонке. LIVE

Биатлон. Кубок мира. 7-й этап. Антхольц. Мужская индивидуальная гонка. ОНЛАЙН

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В рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце мужчины бегут индивидуальную гонку на 20 км. За Россию выступают Карим Халили, Александр Логинов, Антон Бабиков, Александр Поварницын, Даниил Серохвостов и Максим Цветков. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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16:19

Напоминаем, что Антхольц — заключительный этап Кубка мира перед Олимпиадой. Россияне не смогли заработать максимальную квоту на соревнования в Пекине, и там нашу страну в мужской части соревнований будут представлять пять спортсменов — Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Максим Цветков.

16:17

Старт дан! Гонку открывает немец Давид Цобель. Первый из россиян, Карим Халили, стартует 18-м.

16:10

Хорошие новости: Эдуард Латыпов сдал второй отрицательный тест на коронавирус и вечером прилетит в Антхольц для участия в этапе Кубка мира.

16:05

Начало гонки — в 16.15 мск.

16:00

Добрый день, уважаемые любители биатлона! Сегодня состоится мужская индивидуальная гонка на 20 км в рамках седьмого этапа Кубка мира. За Россию выступят Карим Халили, Александр Логинов, Антон Бабиков, Александр Поварницын, Даниил Серохвостов и Максим Цветков.

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