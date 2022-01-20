Логинов сражается за золото Кубка мира в индивидуальной гонке. LIVE

16:19

Напоминаем, что Антхольц — заключительный этап Кубка мира перед Олимпиадой. Россияне не смогли заработать максимальную квоту на соревнования в Пекине, и там нашу страну в мужской части соревнований будут представлять пять спортсменов — Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Максим Цветков.