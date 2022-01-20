Логинов сражается за золото Кубка мира в индивидуальной гонке. LIVE

В рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце мужчины бегут индивидуальную гонку на 20 км. За Россию выступают Карим Халили, Александр Логинов, Антон Бабиков, Александр Поварницын, Даниил Серохвостов и Максим Цветков. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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16:19
Напоминаем, что Антхольц — заключительный этап Кубка мира перед Олимпиадой. Россияне не смогли заработать максимальную квоту на соревнования в Пекине, и там нашу страну в мужской части соревнований будут представлять пять спортсменов — Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Максим Цветков.
16:17
Старт дан! Гонку открывает немец Давид Цобель. Первый из россиян, Карим Халили, стартует 18-м.
16:10
Хорошие новости: Эдуард Латыпов сдал второй отрицательный тест на коронавирус и вечером прилетит в Антхольц для участия в этапе Кубка мира.
16:05
Начало гонки — в 16.15 мск.
16:00
Добрый день, уважаемые любители биатлона! Сегодня состоится мужская индивидуальная гонка на 20 км в рамках седьмого этапа Кубка мира. За Россию выступят Карим Халили, Александр Логинов, Антон Бабиков, Александр Поварницын, Даниил Серохвостов и Максим Цветков.
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