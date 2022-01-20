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Спорт

«Если Туктамышева поставит на себе крест, тогда хана»: объявлен состав сборной на Олимпиаду

Великова: Туктамышева способна «пережить» юных чемпионок, вот Загитова уже не может прыгать

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Елизавета Туктамышева выступает в короткой программе на чемпионате России — 2022

Елизавета Туктамышева выступает в короткой программе на чемпионате России — 2022

Денис Гладков/«Газета.Ru»
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила окончательный состав сборной на Олимпийские игры — 2022 в Пекине. Среди одиночниц будут выступать Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова, а запасной назначена Елизавета Туктамышева. Кроме того, у мужчин Андрей Мозалев заменил в основе Евгения Семененко. Заслуженный тренер России Людмила Великова в беседе с «Газетой.Ru» объяснила, почему выбор был сделан в пользу Мозалева, а также допустила, что Туктамышева еще «переживет» нынешних чемпионок.

Окончательный состав сборной России по фигурному катанию на пекинскую Олимпиаду, обнародованный на сайте ФФККР, не преподнес сюрпризов — кроме, пожалуй, одного: в основу среди одиночников включен Андрей Мозалев, который вытеснил в запасные Евгения Семененко. Полностью состав команды выглядит так:

Танцы на льду: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Запасные: Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Аннабель Морозов и Андрей Багин, Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный.

Пары: Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Запасные: Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Юлия Артемьева и Михаил Назарычев.

Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова.

Запасные: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.

Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Михаил Коляда.

Запасные: Евгений Семененко, Петр Гуменник.

«Включение в состав Мозалева — спортивный принцип»

Состав для «Газеты.Ru» прокомментировала мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Людмила Великова. По ее мнению, причина замены Семененко на Мозалева заключается в спортивном принципе — на недавнем чемпионате Европы Мозалев выиграл короткую программу и по итогам двух видов оказался выше Семененко. Также он оказался выше конкурента на чемпионате России, где взял бронзу, а Семененко стал четвертым. Специалист добавила, что Мозалев не уступает в мастерстве и Марку Кондратюку, который выиграл Евро.

«Думаю, что это спортивный принцип. Этот молодняк — Кондратюк и Мозалев — находится, в принципе, на одном уровне.

Но будет очень сильный состав соперников — американцы, канадцы, японцы. Одно дело — Европа, и совсем другое — когда подключается другой континент. Даже загадывать невозможно, потому что наши владеют меньшим количеством этих несчастных четверных.

Хотя кто знает. Я, например, была на Олимпиаде, где все считали, что победят старики, а победил Алексей Урманов — и сам был в шоке от того, что выиграл.

Олимпиада — это совсем другой старт, другое состояние души. Всякое может быть, могут победить не те, от кого этого ждешь», — заметила Великова.

Помимо этого, тренер прокомментировала включение в основной состав 26-летнего Михаила Коляды. Великова считает, что он заслужил право выступить в Пекине, учитывая его прошлые достижения.

«Конечно, здорово, что Коляду включили. Все-таки у человека есть шанс, он столько отдал спорту — столько травм, операций. Так что это совершенно нормально», — уверена специалист.

«Если Туктамышева поставит на себе крест, тогда хана»

Основная тройка одиночниц также не вызывает сомнений: это чемпионка Европы Камила Валиева, чемпионка мира Анна Щербакова и бронзовый призер мирового и европейского первенств Александра Трусова. При этом осталась в запасе чемпионка мира — 2015, «императрица» российского фигурного катания Елизавета Туктамышева, не сумевшая показать высоких результатов на чемпионате России. Великова констатировала, что на данный момент Валиева, Щербакова и Трусова объективно сильнее Туктамышевой.

«Я очень хорошо отношусь к девочке, которая борется за себя и показывает, что можно кататься и в 25. Думаю, что какие-то у нее шансы есть, но время идет, никуда не денешься.

Другие девочки моложе, они прыгают, все делают. А Лиза — не скажешь, что она заканчивает, но те девочки сейчас сильнее», — признала Великова.

Вместе с тем она отметила, что Туктамышева может еще долго кататься и, возможно, переживет в спорте нынешних чемпионок.

«За счет чего у нее может быть шанс? Не дай бог, но вдруг кто-то получит травму. Всякое может случиться. И Алена Косторная ведь не думала руку ломать. Никто не знает, что может произойти. Дай бог, конечно, чтобы все было в порядке. Может, Лиза в спорте еще переживет их всех, она уже сформировавшаяся девушка.

Посмотрите: мне очень нравится наша олимпийская чемпионка Алина Загитова, но она уже не может прыгать! Она уже через год после своей Олимпиады не могла прыгать сложные вещи.

Так что, может, и Лиза еще проявится. Нельзя на человеке крест ставить. Вот если он сам ставит крест на себе, тогда хана.

И аксель в три с половиной оборота выучить в ее возрасте — это тоже не шутка. Когда человек привык обходиться более простыми вещами и быть чемпионкой мира, а тут ей нужно выучить новый прыжок — это очень много. Аксель — очень коварный прыжок, но она его выучила. Так что к этому можно только относиться с уважением», — сказала Великова.

«Если Тарасова сделает все, она выиграет»

В составах танцевальных и спортивных пар не обнаружилось сюрпризов. Великова, являющаяся тренером в парном катании, считает, что большие шансы на победу есть у дуэта Евгении Тарасовой и Владимира Морозова при условии, что они психологически правильно подойдут к Олимпиаде. Также она высказалась о своих бывших подопечных Анастасии Мишиной и Александре Галлямове. Специалист призвала спортсменов серьезно отнестись к конкуренции — особенно с хозяевами льда — парой Суй Вэньцзинь и Хань Цун, которые являются двукратными чемпионами мира и серебряными призерами Игр в Пхенчхане — 2018.

«Китайцев не сбрасывайте со счета, они готовят четверную подкрутку. Я как-то летела из Канады в Китай — мы с Алексеем Тихоновым были просто мертвые, а они на следующий день вышли и все сделали. Это такая нация, тем более Игры у них проходят, так что они все положат.

А наши — по моему мнению, если Тарасова сделает все, она выиграет. Но еще надо ей голову проветрить. Если не сделает, то, конечно, выиграет кто-то другой.

Мишина очень уж гладко идет. Я очень хорошо знаю ее пару с Галлямовым. Они такие солдаты — выходят и делают свою работу безо всяких эмоций, это их спасает. А Олимпийские игры — это борьба нервов», — отметила Великова.

Говоря об еще одной российской спортивной паре — Александре Бойковой и Дмитрии Козловском, — тренер посетовала на их небогатый арсенал элементов. Именно поэтому, подчеркнула Великова, они не попадают на первые места.

«Я поставила клеймо на Бойковой и Козловском — что они всегда вторые-третьи. Но почему я так считаю: потому что нельзя два-три года работать с одними элементами, надо обязательно расти. У меня есть маленькие дети, которые уже делают весь мишинский набор. Есть у них желание тройной лутц прыгать — да пожалуйста! Я выделяю 15 минут каждый день — прыгайте, растите.

Я бы на месте тренера Бойковой и Козловской учила с ними новые элементы.

К тому же они были очень сильными одиночниками, я сама видела, как Бойкова прыгает тройной риттбергер, — а он математически дороже, чем сальхов или тулуп. Поэтому я считаю, что эта пара просто не вырабатывает свое, хотя они очень талантливые ребята. Поработать над усложнением — и они будут совершенно конкурентоспособны», — заключила Великова.

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