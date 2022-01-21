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Спорт

Остановить легенду: Хачанов сражается с Надалем. LIVE

Australian Open. 3-й круг. Хачанов (Россия) — Надаль (Испания). ОНЛАЙН

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Российский теннисист Карен Хачанов

Российский теннисист Карен Хачанов

РИА Новости
В матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису россиянин Карен Хачанов играет с легендарным испанцем Рафой Надалем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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12:15

В матче третьего круга Australian Open посеянный под 28-м номером россиянин Карен Хачанов играет с одним из самых титулованных теннисистов мира испанцем Рафаэлем Надалем, шестой ракеткой соревнований. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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