Остановить легенду: Хачанов сражается с Надалем. LIVE

В матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису россиянин Карен Хачанов играет с легендарным испанцем Рафой Надалем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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12:15
В матче третьего круга Australian Open посеянный под 28-м номером россиянин Карен Хачанов играет с одним из самых титулованных теннисистов мира испанцем Рафаэлем Надалем, шестой ракеткой соревнований. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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