Повторить прошлогодний успех: Карацев играет с Маннарино. LIVE

Соперник Карацева находится сейчас в весьма неплохой форме — во втором круге Маннарино просто вынес с корта габаритного полякаХуберта Хуркача (6-4, 6-2, 6-3). В стартовом туре в более напряженной борьбе Адриан переиграл местного теннисиста Джеймса Дакворта (6-4, 2-6, 3-6, 6-2 и 6-1).
Нельзя сказать, что матчи Аслана на турнире складываются легко и просто. В первом раунде против Мунара россиянин провел на корте почти пять часов и сыграл пять сетов. Поединок во втором раунде был короче, но тоже заставил понервничать первый сет Карацев проиграл, но следом собрался и выдал три победные партии.
Завершился матч Осаки и Анисимовой. На тай-брейке победу одержала американка, а, значит, совсем скоро на корте появятся Карацев и Маннарино. Старт запланирован на 13.50 по московскому времени.
Поединок российского теннисиста начнется сразу после матча японки Наоми Осаки и американки Аманды Анисимовой. Сейчас теннисистки играют тай-брейк в решающем третьем сете.