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Спорт

Повторить прошлогодний успех: Карацев играет с Маннарино. LIVE

Australian Open. 3-й круг. Маннарино (Франция) — Карацев (Россия). ОНЛАЙН

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В третьем круге Открытого чемпионата Австралии россиянин Аслан Карацев сражается с французским теннисистом Адрианом Маннарино. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
13:59

30:15. Невынужденная ошибка Карацева.

13:58

15:15. Завязалась упорная борьба, и форхендом выигрывает мяч Аслан.

13:58

15:0. С бэкхенда ошибается Аслан, бьет в сетку.

13:57

Быстро, спокойно и уверенно берет Аслан свою подачу. 1:0.

13:56

40:0. Еще один эйс.

13:56

30:0. Эйс.

13:55

15:0. Сразу же ошибается на приеме француз.

13:55

Поехали, стартовал первый сет! На подаче Аслан.

13:51

Разминаются теннисисты.

13:47

Тем временем теннисисты уже на корте. Совсем скоро начнется поединок.

13:45

Соперник Карацева находится сейчас в весьма неплохой форме — во втором круге Маннарино просто вынес с корта габаритного полякаХуберта Хуркача (6-4, 6-2, 6-3). В стартовом туре в более напряженной борьбе Адриан переиграл местного теннисиста Джеймса Дакворта (6-4, 2-6, 3-6, 6-2 и 6-1).

13:40

Нельзя сказать, что матчи Аслана на турнире складываются легко и просто. В первом раунде против Мунара россиянин провел на корте почти пять часов и сыграл пять сетов. Поединок во втором раунде был короче, но тоже заставил понервничать первый сет Карацев проиграл, но следом собрался и выдал три победные партии.

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Александр Гальперин/РИА «Новости»
13:35

Завершился матч Осаки и Анисимовой. На тай-брейке победу одержала американка, а, значит, совсем скоро на корте появятся Карацев и Маннарино. Старт запланирован на 13.50 по московскому времени.

13:30

Поединок российского теннисиста начнется сразу после матча японки Наоми Осаки и американки Аманды Анисимовой. Сейчас теннисистки играют тай-брейк в решающем третьем сете.

13:25

В матче третьего круга Australian Open россиянин Аслан Карацев встречается с французским теннисистом Адрианом Маннарино. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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