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Спорт

Репетиция Олимпиады: россиянки провалили индивидуальную гонку в Антхольце

Нигматуллина заняла 10-е место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира

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Российская биатлонистка Кристина Резцова

Российская биатлонистка Кристина Резцова

РИА Новости
На последнем перед Олимпийскими играми этапе Кубка мира в итальянском Антхольце женщины бежали индивидуальную гонку. Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина, которая заняла десятое место. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию старта.
Трансляция
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17:36

Вот итоговая классификация.

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17:34

Васнецова 53-я, Казакевич — 54-я.

17:33

Сохраняет на финише десятое место Нигматуллина, причем последний круг прошла неплохо. Но в целом по дистанции отставание от соперниц очень серьезное.

17:25

У Нигматуллиной ноль промахов на последней стрельбе и десятое место перед последним кругом. 4 секунды от девятого места у Ульяны, но там норвежка Тандревольд. Посмотрим.

17:22

Отмечаем четвертое место американки Игэн, она в нынешнем сезоне выше 12-го места не поднималась, а тут сразу прыгнула так высокое. С двумя промахами. Брорсон она ногами проиграла всего 18 секунд.

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17:18

У Нигматуллиной после трех стрельб отставание 2:28.2 и 23-е место. Ногами она проигрывает очень много и, как видим, даже со стопроцентной стрельбой, за медали бы не боролась.

17:17

Алимбекова седьмая на финише с тремя промахами.

17:16

У Нигматуллиной еще один промах на третьей стрельбе, учитывая ее ход ногами, очень слабый, она будет очень низко.

17:15

Да, шведка становится третьей — отставание 1:37.2. Два промаха допустила Брорссон.

17:13

Ждем на финише шведку Брорссон, она должна стать третьей.

17:11

Бреза-Буше на финише выигрывает у Симон 51 секунду и пока не видно, что француженок смог бы кто-то сдвинуть с первых двух позиций.

17:09

Казакевич точна на третьей стрельбе, но пока очень низко. Нигматуллина промахнулась один раз на первой стойке и после рубежа она проигрывает лидеру 2 минуты 6 секунд, занимая 18-е место.

17:07

А Брорссон промазала один раз на последней стрельбе, в сумме у нее два промаха и пока третье место.

17:06

Жюстин Бреза-Буше точна на последней стрельбе и выигрывает перед последним кругом у Симон ровно минуту! Это очень серьезная заявка на победу.

17:05

Васнецова отстрелялась с семью промахами. А Нигматуллина чисто отработала на первом огневом рубеже и поднялась на 21-е место! Отставание россиянки от лидера 37,6 секунды.

17:04

У Давидовой еще два промаха на последней стрельбе, всего она промазала трижды. И пока четвертая. Отметим второе место американки Клэр Игэн, которая промахнулась два раза и проигрывает Симон 58 секунд.

17:02

Пока отстрелявших на ноль в этой гонке на финише нет.

17:01

У Моны Брорссон один промах на третьем рубеже, она третья и проигрывает двум француженкам 20 секунд.

17:00

У Нигматуллиной самый медленный разгон из россиянок. На отсечке 1,2 км она проиграла лидеру 17 секунд. Но если будет хорошо стрелять, то шансы появятся.

16:59

У Казакевич три промаха на второй стрельбе, а вот Васнецова закрыла все пять мишеней на третьем огневом рубеже и сейчас она идет 20-й.

16:58

Бреза-Буше допускает один промах на третьей стрельбе и занимает второе место вслед за Симон. Их разделяет меньше двух секунд.

16:57

Хаузер в итоге промахала три раза, Экхофф — четыре. Симон пока уверенно лидирует после четвертой стрельбы с двумя промахами.

16:56

Шведка Мона Брорссон также чисто отработала два огневых рубежа и идет близко к лидерам.

16:55

Бреза-Буше прошла две стрельбы чисто и пока она главный фаворит.

16:53

Но пока мажут все. ну или почти все. Симон завершила стрельбу с двумя промахами, Тандревольд — с тремя. У Давидовой один промах на третьей стрельбе, у Вирер — два.

16:52

Казакевич, помимо промаха, еще лидеру умудрилась на первом отрезке проиграть 35 секунд.

16:50

Васнецова допускает еще два промаха на второй стрельбе, Казакевич один раз мажет на первой.

16:48

Маркета Давидова после двух рубежей идет третьей и проигрывает Вирер 20 секунд. У нее, как и у итальянки, ноль промахов.

16:47

После второго рубежа лидерство захватила Вирер, она на 3 секунды опережает Симон. Но вот француженка один раз промахнулась на третьей стрельбе.

16:45

У белорусок тоже не ладно все на стрельбе. Динара Алимбекова на лежке промахнулась один раз, Анна Сола — дважды.

16:45

А на первой стрельбе лидирует француженка Жюстин Бреза-Буше, у нее преимущество над соперницами 8 секунд.

16:44

Стартовала под 44-м номером Ирина Казакевич. В индивидуальной гонке в Эстерсунде Ирина заняла только 109-е место. Тогда она допустила 10 промахов.

16:40

Васнецова два раза промахнулась на первой стрельбе, хотя ногами проигрывала не так уже и много — в районе 20 секунд.

16:36

На второй стрельбе Тандреваольд промазала один раз, а Иннерхофер два. Жулия Симон лидирует с преимуществом 1:13.5.

16:33

Тириль Экхофф один раз промахнулась и ее отставание 1:08.5. Она еще и ногами проигрывает.

16:33

Итальянка Доротея Вирер после первой стрельбы проигрывает лидерам всего 2,4 секунды.

16:32

На старте Валерия Васнецова! В индивидуальной гонке в Эстерсунде Валерия финишировала 44-й с четырьмя промахами.

16:30

После первого рубежа лидируют австрийка Катарина Иннерхофер и француженка Жулия Симон. 13 секунд им проигрывает норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд.

16:15

Поехали!

16:10

Сегодня в индивидуальной гонке примут участие только три россиянки: 24. Валерия Васнецова, 44. Ирина Казакевич, 69. Ульяна Нигматуллина.

Кристина Резцова и Светлана Миронова пропустят гонку в целях подготовки к Олимпиаде. Анастасия Шевченко готовится к чемпионату Европы.

16:00

На последнем перед Олимпиадой этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце пройдет женская индивидуальная гонка. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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