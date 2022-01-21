Репетиция Олимпиады: россиянки провалили индивидуальную гонку в Антхольце

16:10

Сегодня в индивидуальной гонке примут участие только три россиянки: 24. Валерия Васнецова, 44. Ирина Казакевич, 69. Ульяна Нигматуллина.

Кристина Резцова и Светлана Миронова пропустят гонку в целях подготовки к Олимпиаде. Анастасия Шевченко готовится к чемпионату Европы.