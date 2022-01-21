Битва четверных прыжков: ученицы Тутберидзе против фигуристок Плющенко. LIVE

Захарова исполнила тройной риттбергер, а затем показала впечатляющее своей элегантностью вращение со сменой нескольких позиций на максимальный, четвертый уровень.
Захарова быстро исполнила в начале программы каскад тройной флип + двойной тулуп и два двойных акселя подряд. Чисто.
Следующей выступает Мария Захарова из «Хрустального» (но это не ученица Тутберидзе, она тренируется у своей матери Анны Царевой). Она катается под Paint It Black (Ciara).
Оценка Двоеглазовой за произвольную программу — 139,25 балла, а в сумме — 206,83. Сейчас она уверенно возглавляет турнирную таблицу!
Двоеглазова немного потеряла концентрацию в концовке — коснулась льда рукой после последнего прыжка в каскаде тройной лутц + ойлер + тройной сальхов, а также после тройного флипа.
Девушка спокойно показывает тройной риттбергер, двойной аксель, а также каскад тройной лутц + тройной тулуп. Все очень красиво и музыкально — под жизнерадостный джаз, который так и тянет в пляс.
Что творит ученица Тутберидзе?! Двоеглазова начинает прокат с каскада четверной тулуп + двойной тулуп! Браво!
Следующей выступает Алиса Двоеглазова из группы Тутберидзе. Она катается под джазовую композицию «Funny Honey».
Оценка Титовой за произвольную программу — 123,50 балла, а в сумме — 190,31. Промежуточное второе место.
Финальный прыжок — тройной лутц — Софья исполнила без проблем. Все вращения — на четвертый уровень.
Титова исполнила легкий для себя тройной риттбергер, а затем сделала два сложных каскада — тройной лутц + ойлер + тройой сальхов и тройной флип + тройнйо тулуп.
Ух ты! Титова показала четверной сальхов! Только немного смазала приземление, за что судьи снимают у нее 0,81 балла.
Жаль, Софья сделала «бабочку» вместо тройного акселя! Скрутила лишь полтора оборота, а потом присоединила двойной тулуп в качестве каскада.
Следующей выступает Софья Титова из академии Плющенко. Она катается под саундтрек к фильму «Пираты Карибского моря».
Все вращения четвертого уровня — блеск! Выступление было идеальным и с технической точки зрения, и с артистической. Пожалуй, это самое сбалансированное и профессиональное выступление на данный момент.
Куликова чисто исполнила стандартый набор прыжков без ультра-си — двойной аксель, тройной лутц, тройной флип, тройной сальхов, а также каскады — тройной лутц + ойлер + тройной сальхов, двойной аксель + тройной тулуп и тройной риттбергер + двойной тулуп. Все идеально!
Куликова поражает своей пластичностью — очень красивые движения руками, изящные изгибы тела в соответствии с музыкальными акцентами. Красота!
Следующей выступает Елизавета Куликова из ЦСКА. Она катается под «Calikusu Jenerik» (Aytekin Atas).
Остальные прыжки Рубцова исполнила чисто, но в целом выступление получилось грязным.
«Что у тебя должно было быть в прокате? Ты опять перепутала позиции, что ли? Что ты молчишь?» — с улыбкой спрашивает Даниил Глейхенгауз у фигуристки, которая потеряла вращение из-за своей ошибки.
Рубцова не отвечает.
Почему-то многие прыжки получаются у Рубцовой неуверенно — девушка то и дело шатается на выезде.
Так, после второго прыжка в каскаде двойной аксель + тройной тулуп она с трудом устояла на ноге, а потом приземлилась на две ноги с каскада тройной лутц + тройной риттбергер.
Ух ты! Рубцова зашла на тройной аксель и даже приземлила его, но резко перевалилась на вторую ногу и смазала выезд. Судьи отняли два балла за это.
Следующей выступает Любовь Рубцова из группы Тутберидзе. Она катается под развеселую Zorba's Dance.
Да! Морозова исполнила в конце три подряд каскада — тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип + ойлер + тройной сальхов и тройной флип + двойной тулуп.
За все эти элементы она получит +10% к базовой стоимости, так как исполнила их во второй половине выступления.
О-о-очень солидный прокат. Браво!
Вау! Морозова показала дорожку шагов на третий уровень из четырех! До этого фигуристки исполняли только на второй уровень. Молодец!
Музыка очень ритмична, и Виктория старается вколачивать каждое движение в такт — отличное дополнение к ее боевому образу.
Морозова выглядит очень собранной и опасной в черном боевом комбезе — настоящая главная героиня «Голодных игр». Девушка четко исполняет сольные прыжки — тройной лутц, двойной аксель и тройной риттбергер, а затем дополняет это вращением максимального, четвертого уровня.
Открывает выступления этой разминки Виктория Морозова из клуба «Армия фигурного катания» (Московская область). Она катается под саундтрек к фильму «Голодные игры».
Началась разминка второй группы участниц. Здесь выступят сразу три фигуристки «Хрустального» — ученицы Тутберидзе Алиса Двоеглазова и Любовь Рубцова, а также Мария Захарова. Также стоит обратить внимание на очень сильную ученицу Плющенко Софью Титову.
Итоги выступления первой группы участниц. На данный момент слабее всех выступила фигуристка Плющенко Анастасия Зинина. Будем надеяться, что девушка вскоре преодолеет временный кризис.
Дорожка шагов получилась только на второй уровень. Кажется, никто из юниоров не сделал пока этот элемент хотя бы на третий уровень.
В концовке Ширяева исполнила три каскада подряд — тройной лутц + тройной тулуп, тройной лутц + ойлер + тройной сальхов и тройной флип + двойной тулуп!
Ширяева штампует сольные прыжки один за другим — двойной аксель, тройной флип, тройной риттбергер, двойной аксель! Значит, все каскады оставила на вторую половину программы, где получит за каждый из них +10%.
Следующей выступает Ульяна Ширяева из Москвы. Она катается под драматичный инструментал Exposed (Marco Beltrami).
Оценка Понтелеенко за произвольную программу — 122,17 балла, а в сумме — 185,74. Промежуточное первое место!
Только дорожка шагов оказалась лишь второго уровня. В остальном Надежда показала свой максимум. Молодец! Зрители проводили ее громкими аплодисментами.
Понтелеенко исполнила каскад тройной сальхов + двойной тулуп, сольные тройной риттбергер, двойной аксель, тройной флип и тройной лутц, а также каскад двойной аксель + ойлер + тройной флип. Все чисто! Идеально.
Прыжковый набор у Понтелеенко без элементов ультра-си, и даже не все каскады 3+3, но зато как же все чисто и уверенно исполняется!
Отсутствие ошибок, высокая скорость скольжения и зашкаливающая харизма девушки в алом кимоно вкупе с возвышающей музыкой оставляют неизгладимое впечатление.
Следующей выступает Надежда Понтелеенко из Петербурга. Она катается под саундтрек к сериалу «Императрица Ки» в образе боевой китайской девушки в алом кимоно.
Ох, обидно... в концовке Инга совсем устала и исполнила одно вращение лишь на второй уровень из четырех, а дорожку и вовсе на самый базовый, первый уровень. Но зато почти все прыжки были хороши.
Инга не пытается показывать элементы ультра-си, но зато стабильно и чисто исполняет тройные прыжки — в том числе и сложные зубцовые — лутц и флип.
Следующей выступает Инга Гургенидзе из Татарстана! Она катается под Sweet Dreams (Eurythmics).
Лагутова довольно харизматично прокаталась под саундтрек к фильму «Бурлеск», но ошибки не позволили ей подняться так высоко, как она может.
Зинина рыдает и говорит Плющенко и своему второму тренеру Дмитрию Михайлову: «Я не могла так прокатать! Мне нужно давать больше прыжков на тренировках. Не делать сольные, только каскады!»
Плющенко ее утешает: «Через это надо пройти. Ты растешь. Была очень хороша первая часть сезона. Надо не сдаваться, развиваться и идти дальше».
Снова грубая ошибка: вместо каскада 3+3 она сделала лишь тройной лутц + двойной тулуп, и второй прыжок вообще не будет засчитан, потому что двойной тулуп она уже исполнила в начале проката, когда хотела сделать четверной.
Еще одна падение Зининой! На этот раз она упала с последнего прыжка в каскаде тройной флип + ойлер + тройной сальхов.
Ох, какой кошмар... просто разваливается выступление у фигуристки Плющенко.
Зинина упала с тройного лутца прямо на копчик — очень больно...
Следующей выступает ученица Плющенко Анастасия Зинина. Она катается под величественную композицию Aranjuez.
Дорожка шагов также получилась не очень техничной, поскольку Захарова уже немного устала. Судьи оценили ее только на второй уровень из четырех. Но в остальном девушка действительно выдала свой максимум. Молодец! Очень целостный и чувственный прокат.
В конце проката силы покинули девушку, и выезды с прыжков стали более натужными — кажется, были небольшие недокруты. Также последним элементов она сделала лишь тройной сальхов + двойной тулуп, хотя явно планировала 3+3.
Миниатюрная девушка в кремовом платье порхает по льду и играючи исполняет непростые каскады — тройной лутц + тройной тулуп и тройной лутц + ойлер + тройной сальхов! Пока что Захарова производит очень хорошее впечатление.
На льду — София Захарова из Санкт-Петербурга! Она катается под несколько нежных композиций Абеля Коженевски, включая знаменитую Forbidden Love из фильма о Ромео и Джульетте.
Началась разминка первой группы участниц! Здесь выступит Анастасия Зинина — талантливая ученица Плющенко, которая владеет четверными тулупом и дважды исполняет его в произвольной программе.
Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня определятся обладательницы медалей безумно конкурентного турнира — первенства России среди юниоров, где девушки исполняют четверные прыжки и тройной аксель. Мы увидим противостояние лучших учениц Тутберидзе и Плющенко, а также талантливейшей Софьи Самоделкиной — подопечной Сергея Давыдова из ЦСКА.