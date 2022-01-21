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Нганну - Ган, Нурмагомедов в октагоне и последняя часть трилогии: анонс UFC 270

UFC 270: Фрэнсис Нганну и Сирил Ган сойдутся в главном событии вечера в Анахайме

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UFC
22 января в Анахайме состоится турнир UFC 270. В главном событии вечера сойдутся Фрэнсис Нганну и Сирил Ган. В соглавном бою сразятся Брэндон Морено и Дейвисон Фигередо. Кроме того, Саид Нурмагомедов померяется силами с Коди Стамманом. Эти бои вы можете посмотреть в прямом эфире бесплатно на сайте и в приложении Winline сразу же после регистрации. Получи фрибет 2000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита.

Фрэнсис Нганну - Сирил Ган: мощь против техники

Тяжелый вес, действующий чемпион против временного чемпиона. Нганну выступает в UFC с 2015 года. Серией из досрочных побед проложил путь к титульному бою, но единогласно проиграл по очкам Стипе Миочичу. Затем был скучнейший поединок с Дерриком Льюисом - тоже продлился всю дистанцию, судьи тоже единогласно отдали предпочтение сопернику.

С тех пор Нганну только выигрывает. Идет на серии из пяти побед, причем случайных людей среди оппонентов не было - Кертис Блейдс, Кейн Веласкес, Жуниор дос Сантос, Жаирзиньо Розенструйк и Стипе Миочич. Все победы одержаны досрочно, а до второго раунда дотянул только Миочич. На шестой минуте француз его все же нокаутировал. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 раунда предлагается с коэффициентом 1.81. Если бой продлится менее половины дистанции, выигрыш с 1000 рублей составит 1810 рублей.

Нганну - это сила. В буквальном смысле. Обладатель самого мощного удара в UFC все 16 побед в карьере одержал досрочно. В 15 случаях уложился в два раунда. Сирил Ган - совсем другой случай. Он начал карьеру в 2018 году, а в UFC выступает 2,5 года. Но уже добился серьезных успехов.

Семь боев в организации - семь побед. Среди прочих досталось двум жертвам Нганну - Жуниору дос Сантосу и Жаирзиньо Розенструйку. Следом Сирил уверенно разобрался с россиянином Александром Волковым, а в августе 2021 года нокаутировал Деррика Льюиса. И стал временным чемпионом. Именно техничный и подвижный Ган считается фаворитом титульного поединка. Поставить на его победу предлагается за 1.63.

Другие бои UFC 270: завершение трилогии и Нурмагомедов из Дагестана

Изначально на UFC 270 должны были драться два россиянина. Однако бой Алексея Олейника с Грегом Харди отменили. Заслуженный ветеран смешанных единоборств попал в ДТП, после которого врачи запретили выходить в октагон в течение месяца. На замену Олейнику вышел Сергей Спивак из Молдавии, но Харди снялся из-за травмы пальца.

Зато Саид Нурмагомедов в Анахайме себя покажет. Из-за фамилии его часто считают родственником Хабиба Нурмагомедова, хотя это не так. Уроженец Махачкалы выступает в легчайшей категории. Первый бой в UFC провел еще 3,5 года назад. С тех пор одержал три победы при одном поражении.

Опасения вызывает серьезный простой. Предыдущий поединок россиянин провел еще в октябре 2020 года. Тогда он за 51 секунду нокаутировал Марка Штригла. Ближайший соперник достаточно опытный, но не самый опасный. Коди Стамман из США бойко начал и даже сражался с Алджамейном Стерлингом (проиграл удушающим приемом).

Вот только в четырех предыдущих боях у него всего одна победа при двух поражениях и ничьей. Сейчас американец идет на серии из двух поражений и находится на грани увольнения из UFC. С мотивацией у Коди полный порядок, со всем остальным - похуже. Букмекерская компания Winline отдает предпочтение Нурмагомедову. Заключить пари на его успех можно с коэффициентом 1.50.

В соглавном событии UFC 270 сойдутся Брэндон Морено и Дейвисон Фигередо. Изначально они должны были подраться в декабре, но состоялся перенос. Это полноценная трилогия - соперники сойдутся в третий раз менее чем за 14 месяцев. История противостояния более чем богатая.

Первый бой завершился вничью. С Фигередо сняли один балл за использование запрещенного приема, что не помешало бразильцу сохранить пояс. Стороны быстро договорились о реванше и уже через полгода вернулись в октагон. Мексиканец имел внушительное преимущество, провел удушающий прием в третьем раунде и забрал титул.

Спортсмены прекрасно знают друг друга, а цена ошибки очень высока. На кону пояс, а третья часть трилогии должна стать заключительной. То есть реванша в обозримом будущем не планируется. Заключить пари на тотал больше 3.5 раунда предлагается за 1.85. Если бойцы не смогут выявить сильнейшего к исходу четвертого раунда, со ставки в 1000 рублей вы получите 1850 рублей.

Теперь вы знаете больше о главных боях UFC 270. Все эти поединки вы можете посмотреть в прямом эфире бесплатно на сайте и в приложении Winline сразу же после регистрации. Кроме того, Winline дарит 2000 рублей на первую ставку новым клиентам. Сделайте ставку на своего фаворита бесплатно и наслаждайтесь поединками.

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