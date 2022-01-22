Восемь промахов и 25-е место: Латыпов неудачно вернулся после болезни

В рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце мужчины бегут масс-старт на 15 км. За Россию выступали Эдуард Латыпов и Антон Бабиков. Это была первая гонка Латыпова после отбытия карантина, на который его посадили 5 января после сдачи положительного теста на коронавирус. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
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15:40
На этом мы завершаем нашу текстовую онлайн-трансляцию. Встретимся с вами через час на женской эстафете. Пока!
15:33
Латыпов с восемью промахами занимает 25-е место, отстав от Долля более чем на четыре минуты.
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15:30
В медалях сегодня будут еще два норвежца — Бе и Легрейд. Хорошая выдалась гонка, зрелищная и увлекательная.
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15:28
Ослепительная победа Бенедикта Долля! Браво!
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15:25
Что творит Долль?! В два раза Бенедикт увеличивает преимущество над Йоханнесом и на всех порах мчится к победе!
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15:22
Норвежец отстает от немца на семь секунд, разыграют Бё и Долль золото и серебро сегодня.
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15:20
Допускает один промах на последнем рубеже Бё, в то время как Долль стреляет точно!
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15:17
Бё наращивает преимущество над Доллем, уже 11 секунд везет норвежец немцу.
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15:14
Бабиков прошел третью стрельбу без промахов и идет девятым. Лидирующая группа по составу не изменилась.
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15:12
Третья стрельба — Бе и Долль допустили по промаху, но вернутся в гонку первыми — уж очень велико было их преимущество над конкурентами.
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15:09
Бё и Доль идут в лидерах, Гигюнат и Баккен едут следом.
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15:06
Катастрофа! Не сориентировался по ветру Эдуард и четыре раза отправил пулю в молоко. Да, отсутствие соревновательной практики дает о себе знать.
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15:04
Латыпов сокращает отставание от лидера до 11 секунд, а Легрейд теряет первую строчку.
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15:00
Латыпов выдерживает темп Легрейда, идет десятым на отрезке 4,2 км.
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14:59
На 15 секунд от лидера отстает Эдуард.
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14:58
Латыпов стреляет точно, а у Бабикова один промах.
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14:57
Итак, первый рубеж!
14:54
Норвежец Кристиансен лидирует после первой контрольной отсечки.
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14:51
Напомним, что гонка проходит при пустых трибунах.
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14:50
Гонка началась! Поехали!
14:45
Напомним, что за Россию сегодня выступят Эдуард Латыпов и Антон Бабиков. В предварительный старт-лист гонки не попали Александр Логинов и Даниил Серохвостов, пропускающие гонку по решению тренеров.
14:40
Добрый день, уважаемые любители спорта! Сегодня мужчины бегут масс-старт на этапе Кубка мира в Антхольце. Начало — в 14.50 мск.
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