22 января 2022, 14:32 Спорт Восемь промахов и 25-е место: Латыпов неудачно вернулся после болезни Латыпов занял 25-е место в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце Максим Гужевский Слушать Остановить

В рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце мужчины бегут масс-старт на 15 км. За Россию выступали Эдуард Латыпов и Антон Бабиков. Это была первая гонка Латыпова после отбытия карантина, на который его посадили 5 января после сдачи положительного теста на коронавирус. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.