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Спорт

Восемь промахов и 25-е место: Латыпов неудачно вернулся после болезни

Латыпов занял 25-е место в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце

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В рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце мужчины бегут масс-старт на 15 км. За Россию выступали Эдуард Латыпов и Антон Бабиков. Это была первая гонка Латыпова после отбытия карантина, на который его посадили 5 января после сдачи положительного теста на коронавирус. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
15:40

На этом мы завершаем нашу текстовую онлайн-трансляцию. Встретимся с вами через час на женской эстафете. Пока!

15:33

Латыпов с восемью промахами занимает 25-е место, отстав от Долля более чем на четыре минуты.

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15:30

В медалях сегодня будут еще два норвежца — Бе и Легрейд. Хорошая выдалась гонка, зрелищная и увлекательная.

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15:28

Ослепительная победа Бенедикта Долля! Браво!

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15:25

Что творит Долль?! В два раза Бенедикт увеличивает преимущество над Йоханнесом и на всех порах мчится к победе!

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15:22

Норвежец отстает от немца на семь секунд, разыграют Бё и Долль золото и серебро сегодня.

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15:20

Допускает один промах на последнем рубеже Бё, в то время как Долль стреляет точно!

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15:17

Бё наращивает преимущество над Доллем, уже 11 секунд везет норвежец немцу.

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15:14

Бабиков прошел третью стрельбу без промахов и идет девятым. Лидирующая группа по составу не изменилась.

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15:12

Третья стрельба — Бе и Долль допустили по промаху, но вернутся в гонку первыми — уж очень велико было их преимущество над конкурентами.

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15:09

Бё и Доль идут в лидерах, Гигюнат и Баккен едут следом.

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15:06

Катастрофа! Не сориентировался по ветру Эдуард и четыре раза отправил пулю в молоко. Да, отсутствие соревновательной практики дает о себе знать.

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15:04

Латыпов сокращает отставание от лидера до 11 секунд, а Легрейд теряет первую строчку.

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15:00

Латыпов выдерживает темп Легрейда, идет десятым на отрезке 4,2 км.

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14:59

На 15 секунд от лидера отстает Эдуард.

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14:58

Латыпов стреляет точно, а у Бабикова один промах.

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14:57

Итак, первый рубеж!

14:54

Норвежец Кристиансен лидирует после первой контрольной отсечки.

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14:51

Напомним, что гонка проходит при пустых трибунах.

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14:50

Гонка началась! Поехали!

14:45

Напомним, что за Россию сегодня выступят Эдуард Латыпов и Антон Бабиков. В предварительный старт-лист гонки не попали Александр Логинов и Даниил Серохвостов, пропускающие гонку по решению тренеров.

14:40

Добрый день, уважаемые любители спорта! Сегодня мужчины бегут масс-старт на этапе Кубка мира в Антхольце. Начало — в 14.50 мск.

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