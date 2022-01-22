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Спорт

Россия сражается за медали в эстафете на предолимпийском этапе Кубка мира. LIVE

Биатлон. Кубок мира. 7-й этап. Антхольц. Женская эстафета. ОНЛАЙН

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В рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце женщины сражаются в эстафете 4х6 км. В составе сборной России выступают Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
17:33

Наращивает преимущество россиянка, уже 18 секунд везет полячке Жук!

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17:31

Резцова быстрее всех закрывает пять мишеней и уходит со стрельбища первой! А белоруска заглянет на штрафной круг.

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17:29

В какой прекрасной форме находится Кристина! Уже третья, всего 11 секунд до Ирины Лещенко из Белоруссии!

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17:26

Небольшое преимущество есть у белоруски, Резцова — шестая.

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17:24

Ветер абсолютно все карты спутал биатлонисткам, три промаха допустила Вирер, но допами все же закрыла мишень. Кристина промахнулась третьим выстрелом, но после двух дополнительных патронов убежала дальше.

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17:23

Кристина уже четвертая! Бодрый старт взяла россиянка, ждем первой стрельбы.

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17:21

Две секунды Резцова отыграла после первого километра.

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17:19

Шестыми россиянки идут после первой передачи эстафеты, отставание от лидеров полуминутное.

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17:15

20 секунд проигрывает Евгения лидерам. Не фатально, но тревожно.

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17:13

Сохраняет Белоруссия первую позицию после второй стрельбы, а вот Васнецова снова использует два дополнительных патрона и упускает шанс приблизиться к лидерам.

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17:11

Алимбекова обошла шведку и зайдет первой на второй огневой рубеж.

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17:08

На девятой строчке находится Васнецова после первой стрельбы.

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17:06

Первая стрельба у нас: шведка и белоруска закрывают мишени быстрее всех, россиянке потребовалось два дополнительных патрона, чтобы выбить все.

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17:02

Васнецова проходит первую контрольную отсечку первой!

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17:00

Старт дан! Гонка началась!

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16:50

Напомним состав сборной России: Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич, Ульяна Нигматуллина (Кайшева).

16:45

Добрый день, уважаемые любители спорта! Сегодня женщины бегут эстафету на этапе Кубка мира в Антхольце. Начало — в 17.00 мск.

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