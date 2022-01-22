Россия сражается за медали в эстафете на предолимпийском этапе Кубка мира. LIVE

В рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце женщины сражаются в эстафете 4х6 км. В составе сборной России выступают Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
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17:33
Наращивает преимущество россиянка, уже 18 секунд везет полячке Жук!
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17:31
Резцова быстрее всех закрывает пять мишеней и уходит со стрельбища первой! А белоруска заглянет на штрафной круг.
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17:29
В какой прекрасной форме находится Кристина! Уже третья, всего 11 секунд до Ирины Лещенко из Белоруссии!
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17:26
Небольшое преимущество есть у белоруски, Резцова — шестая.
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17:24
Ветер абсолютно все карты спутал биатлонисткам, три промаха допустила Вирер, но допами все же закрыла мишень. Кристина промахнулась третьим выстрелом, но после двух дополнительных патронов убежала дальше.
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17:23
Кристина уже четвертая! Бодрый старт взяла россиянка, ждем первой стрельбы.
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17:21
Две секунды Резцова отыграла после первого километра.
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17:19
Шестыми россиянки идут после первой передачи эстафеты, отставание от лидеров полуминутное.
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17:15
20 секунд проигрывает Евгения лидерам. Не фатально, но тревожно.
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17:13
Сохраняет Белоруссия первую позицию после второй стрельбы, а вот Васнецова снова использует два дополнительных патрона и упускает шанс приблизиться к лидерам.
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17:11
Алимбекова обошла шведку и зайдет первой на второй огневой рубеж.
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17:08
На девятой строчке находится Васнецова после первой стрельбы.
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17:06
Первая стрельба у нас: шведка и белоруска закрывают мишени быстрее всех, россиянке потребовалось два дополнительных патрона, чтобы выбить все.
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17:02
Васнецова проходит первую контрольную отсечку первой!
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17:00
Старт дан! Гонка началась!
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16:50
Напомним состав сборной России: Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич, Ульяна Нигматуллина (Кайшева).
16:45
Добрый день, уважаемые любители спорта! Сегодня женщины бегут эстафету на этапе Кубка мира в Антхольце. Начало — в 17.00 мск.
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