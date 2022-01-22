22 января 2022, 16:36 Спорт Россия сражается за медали в эстафете на предолимпийском этапе Кубка мира. LIVE Биатлон. Кубок мира. 7-й этап. Антхольц. Женская эстафета. ОНЛАЙН Максим Гужевский Слушать Остановить

В рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце женщины сражаются в эстафете 4х6 км. В составе сборной России выступают Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.