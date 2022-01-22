«Проявление тоталитаризма». Украинским спортсменам запретили говорить по-русски

Министерство спорта Украины рекомендовало своим спортсменам, которые будут представлять страну на Олимпийских играх в Пекине, избегать совместных снимков с российскими олимпийцами и не давать интервью на русском языке. Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что украинские биатлонисты и так боятся давать интервью российским журналистам, а четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов назвал это решение «безголовым».

В Федерации биатлона Украины, впрочем, эту информацию опровергли.

«Первый раз о таком слышим, подобных рекомендаций федерация не получала. Если бы они были, то о них было бы известно, но мы, как уже было сказано, о таком слышим впервые. В федерацию такие рекомендации не приходили», — приводит слова представителя Федерации ТАСС.

Но остальные спортивные украинские организации промолчали, так что в существование подобных рекомендаций поверить несложно. Особенно если вспомнить историю с Олимпиады-2020, когда украинскую легкоатлетку затравили в соцсетях за снимок с россиянкой Марией Ласицкене. Спортсменку, которая выступает за Вооруженные силы Украины даже вызывали на беседу в министерство обороны, после чего она вынуждена была публично извиняться и обещать, что впредь такого не повторится. Минспорта Украины рекомендовало своим спортсменам не давать интервью на русском языке Министерство спорта Украины дало указание своим спортсменам, участвующим в Олимпийских играх... 21 января 21:28

Российский комментатор Дмитрий Губерниев дал понять, что обсуждал данный вопрос с спортсменами сборной Украины.

«Стояли в одной очереди на тест на коронавирус. И с Пидгрушной, и с Семеренко, и с Меркушиной. Девчонки нам улыбаются, все хорошо нам знакомы. Более 10 лет мы знакомы. Они, не скрывая, говорят, что у нас будут большие проблемы, если мы дадим вам интервью. Но они очень сильно хотят с нами говорить», — сказал Губерниев «Спорт-Экспрессу».

Комментатор также отметил, что в украинской биатлонной сборной тренеры, спортсмены, сервис говорят друг с другом только на русском, потому что русский язык объединяет.

«У Халили вот девушка в украинской команде. Бараны и козлы из министерстве спорта запретят любовь? Жизнь запретят? Мне неловко и горестно, что такие козлы руководят украинским спортом и мешают замечательным украинским спортсменам, которых я искренне люблю, дружить и фокусироваться на соревнованиях», — заявил Губерниев.

На решение украинских властей отреагировала и представитель МИД России Мария Захарова. «Такие действия являются не чем иным, как проявлением тоталитаризма», — приводит слова Захаровой «РБК Спорт».

Олимпийская чемпионка Турина-2006 и депутат Госдумы Светлана Журова считает решение украинских властей странным.

«Я не могу осуждать Минспорта Украины, но это странно для меня. На Олимпиаде в Токио украинская девушка сфотографировалась с нашей спортсменкой и начались неприятности для нее. Это все планово и постепенно шло, сейчас пусть заранее рекомендуют своим спортсменам, чтоб потом они не ошибались.

Понимаем, что это грустно для многих, это вопрос не про страну, а про людей, которые общаются друг с другом. Могу только сожалеть, что появились такие рекомендации», – сказала Журова.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отметил, что для многих украинских спортсменов русский язык является родным.

«Многие из спортсменов на украинском даже говорить не умеют. Они думают на своем родном русском языке. Как воспринимать эти ограничения? Как спортсмену не говорить на родном языке? Конечно, то, что сейчас творят украинские чиновники, не лезет ни в какие границы.

И после этого они называют себя миролюбивым государством, которое настроено на добрососедские отношения со всеми странами. Из своих спортсменов, которые являются послами добра и мира, чиновники пытаются сделать воинствующих людей, которым запрещено говорить на родном языке. Такое в современном мире недопустимо.

Интересно, на каких еще языках нельзя говорить? Ведь к Украине есть претензии как у венгерских соседей, так и у польских. На этих языках можно разговаривать? Может быть, многие спортсмены являются представителями этих национальностей… Удивительно слышать недалекие напутствия.

Что касается запрета на совместные фотографии с российскими спортсменами, это вообще глупость. Многие дружат, тренируются вместе. Допустим, наши ребята встретятся на пьедестале, что делать? Нельзя фотографироваться? Дай бог, чтобы наши спортсмены встречались на подиумах. Мы будем радоваться как за российских, так и за украинских ребят», – сказал Свищев.

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выразил надежду, что запрет не помешает нормальному общению между украинскими и российскими спортсменами.

«Запретить украинским спортсменам общаться с россиянами – это абсолютно безголовое решение. Украинские власти продолжают свою политику. Скоро они доведут ситуацию до такого критического момента, что их народ проснется и даст отпор этим клоунам. Спортсменам же остается только действовать так, как им прикажет правительство. Наши атлеты не обидятся и правильно поймут поведение украинских коллег, от которых ничего не зависит. Хотя я надеюсь, что россияне и украинцы, как и на прошлых Играх, обнимутся со своими флагами и своим жестом выставят политиков балбесами», – сказал Тихонов.