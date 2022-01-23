23 января 2022, 05:26 Спорт Битва за титул: Нганну дерется против Гана на UFC 270. LIVE ММА. UFC 270. Фрэнсис Нганну – Сирил Ган. ОНЛАЙН Андрей Иванов Слушать Остановить

В Анахайме проходит первый крупный ММА-турнир 2022 года — UFC 270. Главным событием бойцовского вечера станет чемпионский бой в тяжелом весе между Фрэнсисом Нганну и Сирилем Ганом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию схватки.