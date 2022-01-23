Битва за титул: Нганну дерется против Гана на UFC 270. LIVE

В Анахайме проходит первый крупный ММА-турнир 2022 года — UFC 270. Главным событием бойцовского вечера станет чемпионский бой в тяжелом весе между Фрэнсисом Нганну и Сирилем Ганом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию схватки.
Трансляция
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06:02
Российский боец Саид Нурмагомедов проводит пятый поединок в легчайшем весе, но впервые у него были проблемы с весом. Уложился в последний момент.
06:01
Бои основного карда начнутся в 06:00 по московскому времени. Помимо основного боя на ринге сразтся:
Брэндон Морено – Дейвисон Фигейреду
Мишель Перейра — Андре Фиалью
Коди Стаманн – Саид Нурмагомедов
Микаэль Моралес – Тревор Джайлс
06:00
Главные поединки бойцовского вечера UFC 270, в том числе схватки с участием чемпионов и Саида Нурмагомедова, будут доступны на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч. Боец!».
05:45
Здравствуйте, уважаемые любители ММА. «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 270, который проходит в Анахайме. Главным событием бойцовского вечера станет чемпионский бой в тяжелом весе между Фрэнсисом Нганну и Сирилем Ганом.
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