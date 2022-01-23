Битва сильнейших: мужчины сражаются за золото в эстафете. LIVE

Вот эта маленькая точка в правом нижнем углу экрана — это Йоханнес Бё. Посмотрите, насколько велико преимущество норвежского спортсмена.
А Логинов использовал все три дополнительных патрона, чтобы закрыть мишень. Да, на нервах поиграл Александр, но все закончилось хорошо.
Здорово Даниил идет по дистанции, опередил и немца, и француза, преследуя теперь Бё со второго места.
Серохвостов быстро закрыл все мишени без дополнительных патронов и убежал после лежки четвертым. А вот у швейцарца будет штрафной круг.
В игру вступает Даниил Серохвостов! Отставание от французской команды составляет 28,5 секунды.
Еще на три секунды отстал Антон от лидеров. На стрессе едет Бабиков, но ничего страшного пока не случилось.
Два дополнительных патрона использовал Бабиков, чтобы закрыть все мишени. С отставанием в 15 секунд Антон завершает круг на седьмом месте.
К середине второго круга Бабиков проигрывает борьбу Легрейду, но держится в группе лидеров.
Потрясающе Антон справляется с первым огневым рубежом в гонке, быстрее всех выбивая пять из пяти.
Много команд сегодня бегут основой, проверяя собственную готовность к Олимпийским играм. Отметим, что во французской сборной нет Кантон-Майена и Жаклена, а Германия бежит без Бенедикта Долля.
Напомним, что за Россию сегодня победу Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.