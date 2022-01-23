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Спорт

Битва сильнейших: мужчины сражаются за золото в эстафете. LIVE

Биатлон. Кубок мира, 7 этап. Эстафета 4 х 7,5 км, мужчины. ОНЛАЙН

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В рамках 7-го этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце мужчины бегут эстафету 4 х 7,5 км. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:58

Прекрасно стреляет Бё и убегает в полном одиночестве.

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14:56

Вот эта маленькая точка в правом нижнем углу экрана — это Йоханнес Бё. Посмотрите, насколько велико преимущество норвежского спортсмена.

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14:54

А Логинов использовал все три дополнительных патрона, чтобы закрыть мишень. Да, на нервах поиграл Александр, но все закончилось хорошо.

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100%
14:52

Йоханнес быстро закрывает пять из пяти и убегает первым!

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14:50

Тем временем белорус не смог зайти в поворот и свалился в сугроб!

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14:48

Александр Логинов уходит на дистанцию третьим.

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14:46

Бё с преимуществом заходит на стадион, сейчас будет передача эстафеты.

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14:43

С одном темпе с Бё бежит Серохвостов.

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14:41

Точно стреляет Серохвостов и во второй раз, уходит на дистанцию четвертым.

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14:38

Здорово Даниил идет по дистанции, опередил и немца, и француза, преследуя теперь Бё со второго места.

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14:35

Серохвостов быстро закрыл все мишени без дополнительных патронов и убежал после лежки четвертым. А вот у швейцарца будет штрафной круг.

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14:32

Группа преследователей француза и норвежца сократила отставание от них.

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14:29

В игру вступает Даниил Серохвостов! Отставание от французской команды составляет 28,5 секунды.

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14:28

Заметно закислился россиянин, проигрывает Клоду уже полминуты.

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14:25

Еще на три секунды отстал Антон от лидеров. На стрессе едет Бабиков, но ничего страшного пока не случилось.

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14:23

Два дополнительных патрона использовал Бабиков, чтобы закрыть все мишени. С отставанием в 15 секунд Антон завершает круг на седьмом месте.

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14:21

Ломает палку Бабиков на тяжелом подъеме! Но тут же быстро кто-то из тренеров дает ему другую.

14:20

К середине второго круга Бабиков проигрывает борьбу Легрейду, но держится в группе лидеров.

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14:17

На второй круг гонки Бабиков убегает первым.

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14:16

Потрясающе Антон справляется с первым огневым рубежом в гонке, быстрее всех выбивая пять из пяти.

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14:15

Антон Бабиков проходит отметку 2,2 км седьмым.

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14:13

Много команд сегодня бегут основой, проверяя собственную готовность к Олимпийским играм. Отметим, что во французской сборной нет Кантон-Майена и Жаклена, а Германия бежит без Бенедикта Долля.

14:10

Гонка началась! Поехали!

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14:05

Напомним, что за Россию сегодня победу Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

14:00

Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию мужской эстафеты 4 х 7,5 км в рамках 7-го этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце. Гонка начнется в 14:15 мск.

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