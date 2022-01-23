Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Под Саратовом толпа школьников поставила на колени мальчика... 17:58
Участники протестов в столице Бельгии потребовали отставки... 17:56
Экс-премьер Украины назвал «бредом» утверждения Британии... 17:56
Блинкен пояснил, почему не стоить сейчас вводить санкции против РФ 17:44
МИД Франции: ЕС должен быть готов ввести санкции против России... 17:41
Драчев о серебре сборной России на этапе КМ в эстафете:... 17:40
«Народ выгнали на улицу»: Очевидцы рассказали о пожаре... 17:34
Блинкен: США предупреждали о планах России относительно Украины 17:30
Газзаев о новом проекте «Локомотива»: это аферисты 17:27
Экс-депутат Рады: Британия подталкивает Зеленского к провокации... 17:25
Спорт

Последняя гонка перед Олимпиадой: Резцова сражается за золото в масс-старте. LIVE

Биатлон. Кубок мира, 7-й этап. Масс-старт 12,5 км. Хенщины. ОНЛАЙН

Слушать
Остановить
Этап Кубка мира по биатлону в Антхольце завершается женским масс-стартом на 12,5 км. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
17:57

Интервью Резцовой в эфире «Матч ТВ»:

«Четвертое место сегодня? Я довольна стрельбой, потому что мы знаем, что у меня были небольшие проблемы, и сегодня я старалась максимально аккуратно стрелять.

На последнем рубеже было очень тяжело — прямо колбасило! Никак не могла собраться.

Мне казалось, что круг такой длинный. Равнинная часть была просто ужас — очень трудной. К четвертому кругу у меня уже глаза были в кучу.

Когда я ушла на пятый круг и за мной были Тириль, Симон, Бреза, были мысли убежать, но все тело говорило: «Куда ты собралась?! Остановись, женщина!»

Я шла в одни ноги с победительницей Доротеей Вирер и проиграла ходом только Бреза? Представляю, насколько тяжело было остальным (смеется).

Сегодня многие девочки дерзили — и я в том числе. На меня Симон на первом круге наматерилась по-французски. Ее я не берегу никогда, потому что она сама себя так ведет всегда. Я как могла отстаивала свою позицию, но при этом никогда не лезла вперед.

Итоги января? Ждала, что начало будет чуть потяжелее, но моя форма никуда не делась. Да, стрельба немного подвела, но в целом я довольна. Считаю, что подходу к Олимпиаде в боевой готовности.

Как проведу дни до вылета на Олимпиаду? Завтра откатаемся и будем собирать вещи. Хотелось бы увидеть родных, но такой возможности у нас не будет. Мы будем в «пузыре» из-за карантина и опасений подхватить коронавирус.

Остается десять дней до стартов, думаю, я успею восстановиться».

17:55

Топ-20 гонки выглядит так:

close
100%
17:53

Нигматуллина стала восьмой с одним промахом (+42,5 секунды от лидера), Васнецова — 15-я (+1:24,1 минуты), Казакевич — 20-я (+1:54,7 минуты).

17:53

Резцова финишировала четвертой, проиграла лидеру 22,8 секунды. Если бы не промах на последней стрельбе, то боролась бы за медаль, если не за золото.

17:52

Бронзу взяла француженка Анаис Шевалье-Буше!

17:51

Серебро вырвала белоруска Динара Алимбекова! Поздравляем!

17:51

Итальянка Доротея Вирер побеждает на своем домашнем этапе Кубка мира в масс-старте! Поздравляем!

17:49

На отметке 10,8 км в лидеры вырвалась итальянка Доротея Вирер с двумя промахами, на втором месте — Шевалье-Буше (+1,9 секунды), на третьем — Алимбекова (+5,0).

Резцова — четвертая! Но жаль, что отставание от Алимбековой гигантское — 29 секунд, а от лидера — 34,3.

Нигматуллина — восьмая (+54,3), Васнецова — 16-я (+1:28,0 минуты), Казакевич — 20-я (+1:53,7 минуты).

17:47

Нигматуллина в плане стрельбы — браво! На финальном рубеже не дрогнула и закрыла все мишени, да и в целом лишь один промах допустила за всю гонку. Скорость бы только получше — и была бы борьба за медали.

17:47

Казакевич допустила один промах и еще больше ухудшила свою и без того печальную ситуацию.

17:46

Кошмар, Васнецова сделала две осечки!

17:45

Эх, Резцова! Допустила один промах и, похоже, лишила себя шансов побороться за медаль.

17:44

Начинается заключительная стрельба стоя!

17:43

На отметке 9,7 км Резцова держится пятой, но подтянулась по времени — проигрывает лидеру 2,3 секунды. Васнецова начинает отваливаться от лидеров — теперь она десятая (+42,6), Нигматуллина — 13-я (+54,2), Казакевич — 20-я (+1:23,7 минуты).

17:41

Невероятно плохо выглядит Лиза Витоцци — допустила уже восемь (!) промахов и идет на последнем месте с отставанием 3:22 минуты от лидера. Лиза Тереза Хаузер с шестью промахами — 29-я. На этом фоне Казакевич выглядит не так уж плохо.

17:40

На отметке 8,3 км лидирует Экхофф, вторая — Шевалье-Буше (+0,9 секунды), третья — Бреза-Буше (+13,5).

Резцова поднялась на пятое место (+16,2), Васнецова — девятая (+36,7), Нигматуллина — 14-я (+50,8), Казакевич — 19-я (+:16,8).

17:39

Казакевич опять не радует — допустила два промаха. Это значит два штрафных круга.

17:39

Нигматуллина отстрелялась чисто! Жаль, что с ее скоростью это не особо спасает.

17:38

Как жаль, Васнецова допустила один промах и ушла на штрафной круг!

17:38

Резцова — гений! Закрыла все мишени и быстро ушла на трассу!

17:38

Началась третья стрельба — стоя!

17:36

После 7,2 км в лидеры выбилась норвежка Тандревольд, Экхофф — вторая (+0,2 секунды), Симон — третья (+1,1).

Резцова поднялась на девятое место (+16,8), Васнецова — 10-я (+17,2), Казакевич — 17-я (+23,8), Нигматуллина — 21-я (+49,8).

17:34

В целом функционально Васнецова и Резцова выглядят неплохо — пока им удается держать приличную скорость и нагонять лидеров.

17:32

На отметке 5,8 км лидирует Жулья Симон, вторая — Экхофф (+0,7 секунды), третья — Алимбекова (+1,3).

Россиянки были отброшены назад после штрафных кругов.

Васнецова — 11-я (+17,9), Резцова — 12-я (+20,3), Казакевич — 16-я (+24,1), Нигматуллина — 21-я (+43,1).

17:31

Нигматуллина, к сожалению, допустила один промах и пошла на 150 штрафных метров.

17:31

Казакевич неожиданно порадовала — обошлась без промахов!

17:30

Да что ж такое! Резцова и Васнецова допустили по промаху и зашли на штрафной круг.

17:29

Спортсменки прибыли на вторую стрельбу — лежа.

17:28

На отметке 4,7 км Резцова вышла в лидеры! Васнецова — вторая и дышит Кристине в спину (+0,1 секунды). Нигматуллина опустилась на 16-е место (+16,9), Казакевич — 19-я (+23,7).

17:27

На отметке 3,3 км лидирует белоруска Сола, на втором месте — норвежка Экхофф (+0,6 секунды), а на третьем — наша Васнецова (+0,9)! Резцова — шестая (+2,1), Нигматуллина — 11-я (+11,2).

А вот Казакевич лишь 22-я после штрафного круга (+23,9).

17:25

Эх, Казакевич... допустила один промах и зашла на штрафной круг.

17:25

Нигматуллина стреляла медленнее, но тоже ни разу не ошиблась — ура!

17:24

Вслед за Васнецовой отстрелялась Резцова — все чисто!

17:24

Васнецова — браво! Быстро закрыла все мишени!

17:23

Биатлонистки прибыли на первую стрельбу — лежа.

17:23

Васнецова идет 19-й (+8,0 секунды от лидирующей Симон), а Казакевич — 26-й (+11,4).

17:22

Нигматуллина неожиданно опустилась с 16-го места на 24-е — теперь она проигрывает не 4,2 секунды лидерам, а целых 10,5!

17:21

На отметке 2,2 км Резцова поднялась на второе место! Лишь 0,3 секунды она уступает новому лидеру — француженке Жулье Симон.

17:19

После первых 0,8 км гонки Резцова держится седьмой и проигрывает лишь 2,2 секунды лидеру — белоруске Динаре Алимбековой. Нигматуллина — 16-я (+4,2 секунды), Казакевич — 23-я (+6,2), Васнецова — 25-я (+6,9). Пока спортсменки держатся общим караваном.

17:17

Напомним правила масс-старта:

1) Все спортсменки стартуют одновременно.

2) Первая и вторая стрельба — лежа, третья и четвертая — стоя.

3) За каждый промах — штрафной круг 150 м.

17:15

Гонка началась!

17:10

Россию представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

17:00

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! В Антхольце на 7-м этапе Кубка мира женщины начинают борьбу в масс-старте на 12,5 км. Заключительная гонка этапа стартует в 17:15 мск, «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-транслцяию.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+