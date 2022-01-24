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Спорт

Битва за четвертьфинал Australian Open: Медведев против американца Кресси. LIVE

Теннис. Australian Open. 1/8 финала. Медведев — Кресси. ОНЛАЙН

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В матче четвертого круга Australian Open посеянный под 2-м номером россиянин Даниил Медведев играет с американцем Максимом Кресси. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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07:47

Красиво укорачивает Кресси от сетки после приема Даниила — 2:1.

07:47

Но тут снова подача — больше.

07:46

Медведев очень хорош против вышедшего к сетке соперника — 40:40.

07:45

Вторым ударом после приема Медведева забивает Кресси — 40:30.

07:44

Тяжелую подачу принимает Медведев, а потом еще и обводит по линии — 30:30.

07:44

Еще одна могучая подача — 30:15.

07:43

Вот тут отменная подача — 15:15.

07:43

С двойной ошибки начинает свой гейм Кресси — 0:15.

07:42

Эйс — 1:1.

07:41

А подача остается грозным оружием второго номера рейтинга — 40:0.

07:41

Вроде бы загоняет агрессивным приемом в оборону Медвдева Кресси, но россиянин переворачивает ситуацию — 30:0.

07:40

В сетку принимает вторую подачу россиянина соперник — 15:0.

07:39

Расподавался Максим. Не вернул в корт подачу Даниил — 1:0.

07:39

И еще очко с подачи — 40:0.

07:39

Эйс — 30:0.

07:38

Непринятой Медведевым подачей Кресси начинается вторая партия — 15:0.

07:37

Очень агрессивен был Кресси, особенно на своих подачах, но Медведев легко к этому адаптировался и уверенно забрал первый сет двумя брейками.

07:36

Эйс завершает партию — 2:6.

07:35

Очко с подачи — больше, сет-пойнт №3.

07:35

Неожиданно для Медведева в самый угол корта укладывает форхендом мяч Кресси. Это его 13-й уже виннерс — ровно.

07:34

А теперь после мощной подачи Даниил идет чуть вперед и забивает с хафкорта — больше, сетбол.

07:34

Но на нем Кресси принимает навылет — 40:40.

07:33

Не справляется с давлением россиянина соперник и не поднимает над сеткой — 40:30, первый сет-пойнт!

07:33

Прием в сетку — 30:30.

07:32

Прием навылет — 15:30.

07:32

Американец не попадает форхендом по линии — 15:15.

07:32

Агрессивен на приеме Кресси, и Даниил вскоре попадает в сетку — 0:15.

07:30

И прием навылет — 2:5, Медведев ведет с двумя брейками и выйдет подавать на сет!

07:29

Медведев довольно высоко принимает, к Кресси бэкхендом с лета бьет в сетку — 30:40, брейк-пойнт.

07:29

Правда, и удачных розыгрышей у сетки для Кресси хватает — 30:30.

07:28

По-прежнему продолжает теннисист из США лететь к сетке с подач, но Даниил все чаще обводит. Как и в этом случае — 15:30.

07:28

А теперь отыгрывается Даниил приемом — 15:15.

07:27

Близок был Медведев, чтобы обвести Кресси вторым ударом, но все же не попал — 15:0.

07:26

И прием в сетку — 2:4.

07:26

Навылет пробивает Даниил после приема американца — 40:0.

07:26

Эйс — 30:0.

07:25

Не попадает Кресси в корт с приема — 15:0.

07:23

Снова у сетки Кресси после подачи. Медведев пытался пробить оборону американца, но тот снял все с лета и третьим таким ударом забрал розыгрыш и гейм — 2:3.

07:22

И тут же косой эйс — 40:30.

07:22

Двойная ошибка — 30:30.

07:21

Очко с подачи — 30:15.

07:1

А вот тут идеально обработал мяч с лета, погасив его полет. Не успеть уже было Даниилу — 15:15.

07:20

Кресси выходит к сетке, чтобы забить с лета, но не попадает — 0:15.

07:19

Мастерски все сделал россиянин. Выдернул соперника к сетке укороченным, а затем обвел по диагонали — 1:3.

07:19

Кресси входит в корт с приема второй подачи, но ошибается по длине — 40:15.

07:18

Отменная подача — 30:15.

07:1

Двойная ошибка — 15:15.

07:18

Начинает с отличной подачи Медведев — 15:0.

07:16

Ну и доигрался американец. Медведев переигрывает его с приема — 1:2. С брейком повел Даниил!

07:15

Пошел Кресси к сетке, но сыграл недостаточно остро, и Медведев обвел — меньше, второй в гейме брейк-пойнт!

07:14

Двойная ошибка — ровно.

07:13

Здорово снова играет Кресси у сетки — больше. Хватит ли ему сил на весь матч в таком ключе?

07:12

Отыгрывается американец шикарной подачей, после которой забивает вторым ударом с лета — 40:40.

07:11

Не прошла первая подача, а после приема Даниилом второй Кресси не попал в корт с лета. От сетки, само собой — 30:40, вот и первый брейк-пойнт!

07:11

Отыгрывается подачей — 30:30.

07:10

Медведев очень здорово принимает, и не обрабатывает Кресси у сетки — 15:30.

07:10

Подача — выход к сетке — удар с лета — 15:15.

07:09

Кресси бежит с подачи к сетке, но на этот раз Медведев попал бы обводкой, а потому Максим подставляет ракетку, и мяч улетает в аут — 0:15.

07:09

Американец выбил Медведева из корта приемом, но попал в сетку с лета с хафкорта — 1:1.

07:08

Эйс — 40:15.

07:08

Завязывается обмен ударами с задней линии, и Кресси бьет в сетку — 30:15.

07:08

Даниил отвечает подачей — 15:15.

07:07

Очень хлестко в ноги принимает первую подачу Медведева Максим, и россиянин не поднимает мяч — 0:15.

07:06

Обвести пытался россиянин снова выскочившего к сетке оппонента, но не попал в угол — 1:0.

07:05

Кресси верен себе. Стремительно выбегает к сетке после второй подачи и переигрывает Медведева — больше.

07:04

Двойная ошибка — 40:40.

07:04

А вот тут хитрый Медведев высоко принял первый мяч, и Кресси тянулся, чтобы сделать смэш, не попав в итоге в корт — 40:30.

07:03

Та же схема со второй подачи американца, и она опять работает — 40:15.

07:02

Очко с подачи — 30:15.

07:02

Сначала была переподача, затем не прошел первый мяч. Но со второго Кресси вновь выбежал к сетке и аккуратно укоротил фактически с земли — 15:15.

07:00

Кресси начинает подавать. Сразу летит к сетке с первой подачи, но в сетку же с лета и попадает — 0:15.

06:55

Даниил Медведев выиграл жеребьевку и начнет матч с приема. Ожидаемый выбор. Сейчас четырехминутная разминка, и игра начнется.

06:50

Выходят на корт участники поединка. Если Кресси сможет сегодня достать свои лучшие качества, а предпосылки к этому имеются, нас ждет очень интересный матч.

06:45

Наш матч начнется третьим запуском на втором по значимости стадионе «Мельбурн-Парка» — «Маргарет Корт Арене». До Медведева с Кресси играли женская пара, а потом микст, и эти встречи уже завершились. Так что скоро все начнется.

06:40

Медведев и Кресси никогда друг с другом не встречались. При этом игрок из США уже в Австралии перед первым «шлемом» заставил понервничать и напрячься самого Рафу Надаля, так что легким соперником он не будет. Сам Кресси вообще говорит, что видит себя в будущем первой ракеткой мира. Еще интересно, что у них с Медведевым фактически идентичные антропометрические данные: оба по 198 см ростом, Медведев весит 83, его оппонент — 84 кг.

06:35

Даниил Медведев является второй ракеткой мира и претендует на то, чтобы подвинуть с первого места серба Новака Джоковича, который был депортирован из Австралии перед стартом этого турнира и не сможет защитить свои 2000 очков, заработанных за прошлогоднюю победу.

Кресси — 70-й номер мирового рейтинга. Ему 24 года, и он всего на год младше россиянина, но, по сути, только начинает в Туре. И, кстати, родился американец во Франции.

06:30

В матче четвертого круга Australian Open посеянный под 2-м номером россиянин Даниил Медведев играет с американцем Максимом Кресси. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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