Битва за четвертьфинал Australian Open: Медведев против американца Кресси. LIVE

Вроде бы загоняет агрессивным приемом в оборону Медвдева Кресси, но россиянин переворачивает ситуацию — 30:0.
Очень агрессивен был Кресси, особенно на своих подачах, но Медведев легко к этому адаптировался и уверенно забрал первый сет двумя брейками.
Неожиданно для Медведева в самый угол корта укладывает форхендом мяч Кресси. Это его 13-й уже виннерс — ровно.
Не справляется с давлением россиянина соперник и не поднимает над сеткой — 40:30, первый сет-пойнт!
Медведев довольно высоко принимает, к Кресси бэкхендом с лета бьет в сетку — 30:40, брейк-пойнт.
По-прежнему продолжает теннисист из США лететь к сетке с подач, но Даниил все чаще обводит. Как и в этом случае — 15:30.
Снова у сетки Кресси после подачи. Медведев пытался пробить оборону американца, но тот снял все с лета и третьим таким ударом забрал розыгрыш и гейм — 2:3.
А вот тут идеально обработал мяч с лета, погасив его полет. Не успеть уже было Даниилу — 15:15.
Мастерски все сделал россиянин. Выдернул соперника к сетке укороченным, а затем обвел по диагонали — 1:3.
Пошел Кресси к сетке, но сыграл недостаточно остро, и Медведев обвел — меньше, второй в гейме брейк-пойнт!
Отыгрывается американец шикарной подачей, после которой забивает вторым ударом с лета — 40:40.
Не прошла первая подача, а после приема Даниилом второй Кресси не попал в корт с лета. От сетки, само собой — 30:40, вот и первый брейк-пойнт!
Кресси бежит с подачи к сетке, но на этот раз Медведев попал бы обводкой, а потому Максим подставляет ракетку, и мяч улетает в аут — 0:15.
Очень хлестко в ноги принимает первую подачу Медведева Максим, и россиянин не поднимает мяч — 0:15.
Кресси верен себе. Стремительно выбегает к сетке после второй подачи и переигрывает Медведева — больше.
А вот тут хитрый Медведев высоко принял первый мяч, и Кресси тянулся, чтобы сделать смэш, не попав в итоге в корт — 40:30.
Сначала была переподача, затем не прошел первый мяч. Но со второго Кресси вновь выбежал к сетке и аккуратно укоротил фактически с земли — 15:15.
Кресси начинает подавать. Сразу летит к сетке с первой подачи, но в сетку же с лета и попадает — 0:15.
Даниил Медведев выиграл жеребьевку и начнет матч с приема. Ожидаемый выбор. Сейчас четырехминутная разминка, и игра начнется.
Выходят на корт участники поединка. Если Кресси сможет сегодня достать свои лучшие качества, а предпосылки к этому имеются, нас ждет очень интересный матч.
Наш матч начнется третьим запуском на втором по значимости стадионе «Мельбурн-Парка» — «Маргарет Корт Арене». До Медведева с Кресси играли женская пара, а потом микст, и эти встречи уже завершились. Так что скоро все начнется.
Медведев и Кресси никогда друг с другом не встречались. При этом игрок из США уже в Австралии перед первым «шлемом» заставил понервничать и напрячься самого Рафу Надаля, так что легким соперником он не будет. Сам Кресси вообще говорит, что видит себя в будущем первой ракеткой мира. Еще интересно, что у них с Медведевым фактически идентичные антропометрические данные: оба по 198 см ростом, Медведев весит 83, его оппонент — 84 кг.
Даниил Медведев является второй ракеткой мира и претендует на то, чтобы подвинуть с первого места серба Новака Джоковича, который был депортирован из Австралии перед стартом этого турнира и не сможет защитить свои 2000 очков, заработанных за прошлогоднюю победу.
Кресси — 70-й номер мирового рейтинга. Ему 24 года, и он всего на год младше россиянина, но, по сути, только начинает в Туре. И, кстати, родился американец во Франции.