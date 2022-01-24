«Репрессивные нововведения»: почему фанаты «Спартака» бойкотируют матчи

Болельщики «Спартака» объявили о бойкоте матчей команды вплоть до отмены закона о Fan ID. Решение о бойкоте было принято коллективно различными фанатскими объединениями красно-белых. Бывший игрок и тренер москвичей Валерий Гладилин заявил «Газете.Ru», что от этого проиграют все. По его мнению, руководство клуба должно провести встречу с фанатами.

Чего хотят болельщики «Спартака»

Фанатские объединения московского «Спартака», между которыми в обычное время существует немало трений и разногласий, объединились против общей проблемы — введения Fan ID. Они называют обязательное внедрение паспорта болельщика репрессивной мерой и заявляют об отказе от оформления документа. Без него они не будут иметь права посещать матчи, но решение этого затруднения изложено превентивно: фанаты попросту намерены бойкотировать игры «Спартака» во всех турнирах.

«Заявляем о своем решении бойкотировать матчи РПЛ, Кубка России по футболу, домашних еврокубковых игр и отказываемся от посещения иных соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщиков.

Наш бойкот начинается с этой минуты и продлится до момента полной отмены принятого закона. Бойкот распространяется на все фанатские объединения, организации и коллективы, отождествляющие себя со «Спартаком»: Москвы, России, стран СНГ и всего мира!

<...> Нынешняя ситуация и репрессивные нововведения не оставляют нам возможности принять другое решение, нежели чем это — тяжелое, но взвешенное и единственно верное в сложившейся ситуации. Роднина — о Fan ID: я не разбираюсь в футболе, но мы приняли закон Депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о бойкоте фанатов «Спартака» из-за закона... 24 января 13:44

Покидая трибуны, мы не перестанем поддерживать «Спартак» оставшимися доступными для нас способами, мы оставляем за собой право посещения матчей с участием команд, представляющих наше великое имя, в тех видах спорта и лигах, куда еще не добрался карающий цифровой жезл «закона» и «порядка», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале «Фратрии», крупнейшего фанатского объединения красно-белых.

Что предусматривает закон о Fan ID

Fan ID — электронный документ, необходимый для идентификации зрителя или участника соревнования в целях обеспечения безопасности. В паспорте болельщика будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Fan ID применялся в России на матчах Кубка конфедераций 2017 года, а также на чемпионате мира — 2018-го. Документ должен был получить каждый болельщик, чтобы попасть на матчи турниров. Также фанаты могли бесплатно пользоваться транспортом между городами, где проходили матчи мундиаля.

Закон о внедрении Fan ID на российских спортивных соревнованиях в конце прошлого года был одобрен Советом Федерации и подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Из текста документа следует, что право определения порядка внедрения паспортов болельщика остается за организаторами того или иного соревнования. При этом подчеркивается, что оформление Fan ID будет обязательным для каждого, кто желает посетить спортивное мероприятие.

«На официальных спортивных соревнованиях, определенных решениями правительства Российской Федерации, идентификация и аутентификация зрителей, участников официальных спортивных соревнований, иных лиц, задействованных в проведении таких соревнований, являются обязательными и осуществляются в соответствии с особенностями, установленными статьей 20 настоящего Федерального закона», — говорится в тексте закона, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что использование системы Fan ID необходимо для обеспечения безопасности и общественного порядка. Вот какое определение паспорту болельщика дается в законе:

«Персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования <…> — электронный документ, оформляемый по итогам идентификации зрителя, участника официального спортивного соревнования, иного лица, задействованного в проведении такого соревнования, для аутентификации указанных лиц, осуществляемой в целях обеспечения безопасности государства, общественной безопасности и общественного порядка при проведении официальных спортивных соревнований».

Поясняется также, что оформить паспорт болельщика можно будет на портале госуслуг. Вместе с тем, заявителю может быть отказано в ряде случаев. В первую очередь, отказ или приостановление действия карты может объясняться целями обеспечения обороноспособности или безопасности государства. Также болельщик может не получить карту, если известно о совершении им ранее нарушений общественного порядка при проведении публичных, спортивных зрелищных или иных массовых мероприятий, в том числе за пределами России. Либо же отказ может последовать, если известно о намерении нарушителя совершить противоправные деяния. Болельщик не получит Fan ID и в том случае, если в отношении него действует запрет на посещение массовых мероприятий, либо же над ним установлен административный надзор и соответствующие ограничения. Подчеркивается, что решение об отказе в оформлении Fan ID может быть обжаловано в судебном порядке.

«Хочется верить, что болельщиков услышат»

Фанаты начали возмущаться, еще когда положение о Fan ID было на стадии законопроекта. Глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин тогда заявил «Газете.Ru», что из-за такого закона пострадают многие фанаты, которые ранее могли иметь проблемы с правоохранительными органами или судимости. Он также добавил, что многие, не получившие Fan ID во время Кубка конфедераций или чемпионата мира, обращались в суды и выигрывали дела, однако на это уходило слишком много времени. Сейчас Шпрыгин выражает надежду, что мнение болельщиков и их протесты все же будут услышаны. Почетный президент РФС назвал бессмысленным бойкот фанатов «Спартака» Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал решение фанатов... 24 января 13:07

«Беспокойство болельщиков вызывает не Fan ID как таковой, а непрозрачность критериев отказа выдачи паспортов. Отказ выдачи документа может быть без объяснения причин, что нарушает конституционные права граждан без суда и следствия. На период чемпионата мира, когда была введена система, массовые отказы, опять же, без объяснения причин, были только на месяц, а тут можно получить пожизненное отлучение от футбола. Это вызывает тревогу у фанатов, поэтому они вынуждены принимать подобные радикальные меры.

Хочется верить, что проблема будет услышана и будут предложены решения, потому что пока ситуация тупиковая как для футбола в России, так и для болельщиков и создателей законопроекта.

<…> Надо понимать психологию футбольных фанатов. Никто не смирится, и никто ничего не прекратит. Говорить лучше, чем молчать. У нас были примеры, когда решения менялась, например, закон о QR-кодах, который в итоге убрали на полку в долгий ящик», — цитирует Шпрыгина Metaratings.

«Руководство «Спартака» должно встретиться с болельщиками»

На данный момент закон остается в силе, он вступает в действие с 1 июня 2022 года. Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин призвал руководство красно-белых встретиться с болельщицким активом, обсудить ситуацию и найти разумный выход из нее.

«Я понимаю болельщиков, все устали от пандемии, вакцин. Футбол — это зрелище для болельщиков, но это и их же здоровье. Люди, которые за это отвечают, думают, прежде всего, об этом. Так что здесь должны быть не только эмоции, надо подумать о ситуации в целом. Во всем мире так. А у нас очень большая страна, тем более, речь о Москве.

Надо собрать всех ребят, лидеров болельщиков — с ними должны встречаться руководители «Спартака», разъяснить, объяснить, договориться. Приказными порядками ничего не добиться, народ от этого устал. Нужно, чтобы у болельщиков была ясность, тогда будет договоренность, иначе ничего хорошего не будет.

У болельщиков будут вопросы: как быть с теми, у кого, например, будут судимости. Руководство «Спартака» должно дать болельщикам вразумительные ответы на все вопросы. Иначе все будут в проигрыше. А в приказном порядке сложно что-то решить. Болельщики в основной массе — ребята молодые, им все по фигу, они ничего не боятся», — заметил Гладилин.

Что говорят фанаты других клубов

Протесты против Fan ID, как уже было сказано, начались не сегодня. Спартаковские фанаты первыми решились на столь серьезную меру, как бойкот матчей, но и раньше сообщества болельщиков как «Спартака», так и других клубов, высказывались против обязательного введения Fan ID. Журова считает, что фанаты «Спартака» поспешили с решением о бойкоте игр из-за Fan ID Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение фанатов «Спартака» о бойкоте... 24 января 11:59

Так, в декабре 2021 года, за день до того, как законопроект получил одобрение Совфеда, с заявлением выступило объединение активных фанатов петербургского «Зенита» «Ландскрона». Болельщики заявили об отказе от оформления Fan ID, считая введение паспортов необоснованной мерой. Теперь «Ландскрона» сообщила, что был проведен правовой анализ закона, и он признан неконституционным.

«По действующему сейчас законодательству болельщик может быть лишен права посещать матчи клуба, который он поддерживает, только на основании решения суда. Введенный в Закон о спорте п. 1 ч. 4 ст. 20.6 позволяет чиновникам при полном игнорировании конституционных прав гражданина, без рассмотрения его дела судом и без участия самого гражданина лишить его права посещать матчи. Причем такой запрет фактически накладывается бессрочно.

Основания для отказа в выдаче паспорта болельщика сформулированы таким образом, что их можно применять максимально произвольно.

<…> Никогда еще в современной истории России гражданин не мог быть ограничен в своих правах только за намерение совершить правонарушение. Парадоксально выглядит ситуация, когда по закону нельзя привлечь человека к ответственности за намерение совершить убийство, но можно за то, что он имел намерение ругаться матом на футбольном матче. Данная норма создает большой простор для злоупотреблений, поскольку формально достаточно рапорта сотрудника полиции о том, что, возможно, семь лет назад гражданин Иванов распивал спиртные напитки у стадиона.

Таким образом, мы убеждены, что положения п. 1 ч. 4 ст. 20.6 Закона о спорте не отвечают вытекающим из Конституции Российской Федерации требованиям определенности и недвусмысленности правовой нормы, что противоречит статьям 19, 34 (ч. 1) и 55 (ч. 3) Конституции Российской Федерации», — сказано в сообщении на сайте

«Ландскроны».

Недовольство болельщиков может вызвать цепную реакцию. Вслед за фанатами «Спартака» и «Зенита» на ситуацию отреагировали и поклонники «Ростова». Они также заявили об отказе от оформления Fan ID.

«Мы, активные фанаты «Ростсельмаша», единогласно приняли решение отказаться от оформления «паспорта болельщика» (Fan ID) и посещения спортивных мероприятий, на которых он будет введен.

Мы считаем, что введение данной меры не будет способствовать повышению безопасности и комфорта для зрителей, а станет очередным инструментом для и так уже повсеместного и чрезмерного контроля.

На наш взгляд, такое отсеивание «неправильных» болельщиков направлено на искоренение организованного и красочного фанатского боления и превращения спортивных мероприятий в немой театр», — такое заявление опубликовано в фанатском сообществе «Ростова» в соцсети «ВКонтакте».