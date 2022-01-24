«Выбор сделан»: сборная едет на Игры без Толчинского, Окулова и Кузьменко

Сборная России по хоккею в эфире Первого канала объявила состав на Олимпийские игры в Пекине. В список участников не попали несколько звездных отечественных хоккеистов. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в комментарии «Газете.Ru» заявил, что уже нет смысла обсуждать кадры, а надо просто болеть за команду.

Звезды, но не все

Олимпийская сборная России по хоккею будет главным фаворитом турнира в Пекине. Возможно, на этот раз статус будет не таким очевидным, как четыре года назад в Пхенчхане, потому что состав не выглядит настолько сильнее главных конкурентов.

И все же звезды в распоряжении Алексея Жамнова и его тренерского штаба имеются и в этом созыве. Главными среди них будут олимпийские чемпионы турнира в Южной Корее: нападающие Вадим Шипачев, Никита Гусев и Михаил Григоренко и защитники Вячеслав Войнов и Никита Нестеров.

Такой пятеркой (хотя вряд ли мы увидим этих игроков в одном сочетании, если не говорить об отдельных игровых ситуациях в Пекине) точно не будет обладать ни одна другая сборная олимпийского турнира. Дожал американца: Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open В матче четвертого круга Australian Open посеянный под 2-м номером россиянин Даниил Медведев играл... 24 января 10:46

Другое дело, что звезд в составе российской команды могло быть больше. Главными отсутствующими в списке стали MVP последнего Кубка Гагарина Сергей Толчинский из «Авангарда» и бомбардир магнитогорского «Металлурга» Николай Голдбоин. Оба в разное время покинули ЦСКА и как будто бы попали в опалу. По крайней мере ни того, ни другого не было даже в изначальном расширенном списке.

Не оказалось в составе и форварда ЦСКА Константина Окулова, что еще перед стартом сезона представить было практически невозможно, а теперь, с учетом не самой его яркой игры в чемпионате КХЛ стало реальностью.

Удивительные запасные

Но есть чему удивиться и непосредственно после публикации окончательной заявки. Так, Антон Бурдасов из СКА, присутствовавший в расширенном варианте, не попал даже в число запасных.

При этом именно как запасные отмечены умеющий здорово играть на точке вбрасывания (извечная российская проблема) Александр Кадейкин из «Салавата Юлаева», яркий снайпер из московского «Динамо» Станислав Галиев и даже лучший бомбардир СКА Андрей Кузьменко.

В то же время в состав на Игры попали не хватающие звезд с неба форварды Павел Карнаухов из ЦСКА и Артур Каюмов из ярославского «Локомотива», чьей задачей, видимо, будет разрушение, а не созидание.

А вот за еще недавно игрока молодежной сборной Арсения Грицюка, ставшего лидером омского «Авангарда» в нынешней кампании, стоит порадоваться — его попадание в список участников олимпийского турнира выглядит уже не авансом, а вполне заслуженным выбором тренеров.

Больше разнообразия

Четыре года назад Олег Знарок повез в Пхенчхан команду, составленную из игроков всего трех клубов: основной вратарь Василий Кошечкин представлял магнитогорский «Металлург», а все остальные — СКА и ЦСКА.

На этот раз ситуация иная. Армейцев по-прежнему больше всех, но из СКА, например, в заявке сейчас только три игрока (голкипер Александр Самонов и форварды Гусев с Кириллом Марченко). В таком же количестве представлены магнитогорский «Металлург» (Артем Минулин, Егор Яковлев, Андрей Чибисов), «Локомотив» (Александр Елесин, Артем Анисимов, Каюмов) и «Авангард» (Дамир Шарипзянов, Кирилл Семенов, Грицюк).

Лидером по представительству остается ЦСКА, но вместе с голкипером Иваном Федотовым (вероятно, основным на Олимпиаде) и защитником Нестеровым в Китай отправятся еще только пять форвардов (Сергей Андронов, Сергей Плотников, Антон Слепышев, Григоренко и Карнаухов). Феноменальный Овечкин: российский форвард сделал очередной дубль Минувший игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выдался результативным... 23 января 11:57

При этом вратарь Тимур Билялов и форвард Михаил Воронков представят казанский «Ак Барс», от «Динамо» поедут Войнов и Шипачев, защитник Александр Никишин в КХЛ выступает за «Спартак», а его коллега по амплуа Сергей Телегин — за СКА.

При публикации расширенного списка многих возмутило наличие в нем толком не играющего за СКА в лиге и очень неоднозначно выступавшего за молодежную сборную вратаря Ярослава Аскарова, но сейчас говорить не о чем, так как в конечный вариант заявки он не попал.

«Повлиять мы ни на что не можем»

Для «Газеты.Ru» состав прокомментировал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, считающий обсуждения кадров на данном этапе непродуктивными.

«Всегда будут какие-то обсуждения, но сейчас не хочется ничего говорить. Тренеры сделали выбор и, я считаю, нет смысла ничего обсуждать. Тренеры отвечают за результат. Конечно, есть вопросы у каждого человека переживающего за сборную, но я не вижу смысла говорить о том, кого взяли, кого не взяли – все, состав объявлен. Тренерский штаб опытный, люди знают, что делают, и они считают, что этот состав принесет победу на Олимпиаде. Будем переживать и болеть, что нам остается — отметил Кожевников. Украинским спортсменам рекомендовали не фотографироваться с россиянами Министерство спорта Украины, по информации «Матч ТВ», рекомендовало спортсменам, которые... 24 января 11:15

— Нет Окулова и Толчинского? Я много о ком могу сказать, кого тоже не взяли. Есть и другие люди, которые не попали в состав, и забивающие вроде, работающие. Но сейчас нет резона обсуждать каждую позицию. Выбор сделан, повлиять мы ни на что не можем. Будем смотреть Олимпиаду и делать выводы».