Орал на соперника, ругал организаторов. Как Медведев вышел в 1/4 Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open. Во время матча с американцем Максимом Кресси занимающий второе место в мире игрок кричал на соперника, а после матча выразил недовольство выбором корта для его игр на турнире.

25-летнему Медведеву пришлось провести на корте 3,5 часа, чтобы оформить трудовую победу над Кресси со счетом 6:2, 7:6, 6:7, 7:5. Американец действует в абсолютно нехарактерной манере для современного тенниса – в 95% случаев в игре на своей подаче Кресси постоянно летит к сетке. За весь матч у сетки он оказался невероятные 135 раз!

«То, что он делал, он делал хорошо. Не знаю, кто в туре играет в такой теннис. Мне кажется, никто не любит такие вещи. После двух сетов я говорил себе, что у меня все хорошо и я все контролирую, но нужно сделать еще один брейк. А я проиграл третью партию на тай-брейке.

Дальше у меня было восемь брейк-пойнтов, и я должен был делать брейк раньше. Я говорил себе: «Камон, что нужно делать на брейк-пойнте? Ну сделай что-нибудь». Он играл хорошо, но в итоге я справился. Не хотел праздновать брейк, потому что надо было закончить», — заявил россиянин в послематчевом интервью», — сказал после игры Медведев. Дожал американца: Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open В матче четвертого круга Australian Open посеянный под 2-м номером россиянин Даниил Медведев играл... 24 января 10:46

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев после матча также говорил о необычной манере игры Кресси.

«Обычно раньше многие так играли: когда были деревянные ракетки и быстрые корты на траве — это всегда хорошая подача и игра у сетки. Соперник здорово подавал: очень тяжело было привыкнуть ко второй подаче под 200 км/ч. Даня исторически далеко принимает, и, как следствие, длинный полёт мяча позволял Кресси добегать до сетки и играть с лёта. Получились качели», — рассказал Тарпищев.

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков признался, что у Медведева были очень большие трудности в игре с Кресси.

«У Кресси 135 выходов к сетке! У Дани были очень большие трудности. Кресси очень хорошо играл кроссом справа, бежал к сетке с подачи и даже с приёма. Когда он входит в какую-то форму, такого игрока очень тяжело обыграть. Медведеву было непросто справиться с его подачей. Тот рваный ритм, что навязывал Кресси, был очень тяжелым: то он со всей силы пробьет справа под заднюю линию, то три раза подряд ошибется. При такой непредсказуемой игре очень тяжело понять, как действовать, поэтому здорово, что Медведев прошел дальше», — сказал Чесноков «Чемпионату».

В какой-то момент игры Медведев начал выходить из себя. Даниил начал кричать на корте, пытаясь додавить упорного американца.

«Это так скучно», — сказал Медведев в начале четвертой партии о манере игры американца. Еще несколько минут Даниил говорить кричать про везение соперника: «Просто невероятно, как ему везет. Я за всю свою жизнь никогда такого не видел!» — кричал Медведев в одном из геймов. Скандальный Кирьос три часа выводил Медведева из себя, но россиянин одержал победу Во втором круге Australian Open — 2022 россиянин Даниил Медведев победил австралийца Ника Кирьоса... 20 января 14:36

После матча Медведев рассказал, что таким образом он хотел заставить американца думать не об игре, а том, что кричит на корте его соперник.

«Просто я немного разозлился – скорее на себя. И я даже начал делать, как один человек – не хочу называть фамилию. Просто говорил в воздух, чтобы немного на него надавить. Вдруг он начнет думать: «Чего это Медведев несет?» – и начнет ошибаться. Я недоволен тем, что сегодня сказал», — сказал Медведев в интервью Eurosport.

А после матча Медведев проявил недовольство тем, что и в третьем, и в четвертом круге его матч поставили на вторую по значимости «Маргарет Корт Арену», а не на «Род Лэйвер Арену», главный корт Australian Open.

«Играть с Кресси было бы легче на «Роде Лэйвере». Там больше места. Когда играешь на корте меньшего размера, сложнее играть с тем, кто применяет тактику «подача — выход к сетке». То же самое и на Уимблдоне. Может, мне надо всё время просить об этом, не знаю. Но я не хочу быть тем парнем, который каждый раз о чем-то просит. Поставьте меня на «Рода Лэйвера», или я буду не рад», — сказал Даниил на пресс-конференции.

За выход в полуфинал Медведев поспорит с канадцем Феликсом Оже-Алььяссимом.

«Мо мнение: манера игры канадца — если мы сравниваем с Кресси — более удобна для Дани. Всё будет зависеть от восстановления и чистоты исполнения. Оже-Альяссим по зубам Дане», — оценил следующего соперника Медведева Тарпищев.