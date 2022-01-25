Проломил шлем вратарю и кинул в борт мощного канадца: Овечкин не забил «Вегасу» и разозлился

Александр Овечкин и его «Вашингтон» не сумели распечатать ворота «Вегаса», а Артемий Панарин помог Крису Крайдеру вырваться в лидеры зачета снайперов и забросил важный послематчевый буллит. Кирилл Капризов отметился двумя голевыми передачами, российские легионеры «Сент-Луиса» провалились, а шайба Ивана Проворова опять не спасла «Филадельфию». «Газета.Ru» представляет обзор игрового дня НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Вегас Голден Найтс» — 0:1

«Вашингтон» не побеждал в двух матчах подряд с конца прошлого года и имел возможность прервать эту серию в домашней встрече с «Вегасом». Правда, «Голден Найтс» лидируют в Тихоокеанском дивизионе и находятся в хорошей форме. Они вообще выиграли шесть выездных матчей подряд, хотя в последнее время играли в основном дома. «Выбор сделан»: сборная едет на Игры без Толчинского, Окулова и Кузьменко Сборная России по хоккею в эфире Первого канала объявила состав на Олимпийские игры... 24 января 15:15

Матч в столице США открывал для гостей четырехматчевую выездную серию, и они смогли показать очень грамотный и плотный хоккей, в котором некомфортно почувствовали себя лидеры «Вашингтона».

Так, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов прервали свои результативные серии, которые составляли по семь поединков кряду у каждого из них.

«Вашингтон» вообще так и не смог пробить сделавшего 34 сейва и оформившего первый шатаут в сезоне голкипера «золотых рыцарей» Робина Ленера. Благодаря этому его команда впервые в текущем чемпионате победила, забросив меньше трех шайб сама.

Собственно, все решил единственный точный бросок по воротам Витека Ванечека, который ближе к концу второго периода нанес Майкл Амадио.

После этого у команды Питера Лавиолетта был шикарный шанс отыграться, когда она на протяжении почти двух минут действовала в формате «пять на три», но так и не забросила.

Два главных сейва Ленер сделал на бросках, конечно же Овечкина, причем вторым из них Александр Великий сломал шведскому вратарю маску! В результате тот вынужден был воспользоваться в оставшееся игровое время шлемом образца прошлого сезона.

Ovechkin broke Lehner's mask with this shot pic.twitter.com/159mnaJFEP — hockey w/o spectators (@HWOSpectators) January 25, 2022

Овечкин отметился в этом поединке четырьмя бросками в створ, шестью силовыми приемами и одним заблокированным броском, но был на льду во время гола Амадио, так что завершил встречу с полезностью -1. Тем не менее Александр Великий запомнился эффектным приемом против канадца Нолана Патрика, который от такого хита даже отлетел к борту.

#ALLCAPS this guy named kolesarr? goes after Ovechkin like he even knows his name. calm down buddy. pic.twitter.com/LPs8fsV4UQ — Capitals Replays (@capsreplays) January 25, 2022

Был на льду и защитник Дмитрий Орлов, у которого также в статистике один бросок в створ, четыре силовых и один заблокированный бросок. Есть блок-шот и у Кузнецова, который также пять раз атаковал ворота и один раз — соперника. При этом у Евгения нейтральная полезность.

Форвард «Вегаса» Евгений Дадонов очков не набирал, но провел на льду почти пять минут в большинстве, нанес четыре броска и провел один силовой прием, внеся свой вклад в успех команды.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 3:2 Б

Не сумев отличиться в матче с «Вегасом», Овечкин утратил лидерство в снайперской гонке в регулярном чемпионате, уступив его форварду «Рейнджерс» Крису Крайдеру, который первым в НХЛ в текущем сезоне добрался до отметки в 30 заброшенных шайб.

Помог ему в этом главная звезда нью-йоркцев Артемий Панарин, который и начал комбинацию в большинстве, приведшую к точному броску партнера. Позже, когда «Лос-Анджелес» вроде бы перевернул ход матча двумя своими голами, Панарин оформил второй в игре и 34-й в сезоне голевой пас и помог перевести встречу в овертайм.

Панарин вообще был близок к тому, чтобы принести «рейнджерам» победу, но после его броска шайба угодила в перекладину. Впрочем, россиянин все равно еще приложил руку к успехам хозяев.

В серии буллитов первыми исполняли бросок хоккеисты «Кингз», и они дважды выходили вперед, ставя соперника в положение, когда необходимо было забрасывать, чтобы не проиграть в третьей и пятой буллитных сериях.

Именно Панарин ответил своим реализованным буллитом на гол Анже Копитара, Алексис Лафренье уравнял счет после результативной попытки Куинтона Байфилда, а когда Игорь Шестеркин, совершивший в этой игре 34 спасения, не позволил отличиться Артуру Калиеву, победу нью-йоркцам принес Адам Фокс.

Интересно, что молодой игрок, получивший за прошлый сезон приз лучшему защитнику НХЛ, исполнял буллит на этом уровне впервые в карьере — и сразу так удачно!

«Миннесота Уайлд» — «Монреаль Канадиенс» — 8:2

До семи матчей продлила свою серию игр с набранными очками «Миннесота», буквально камня на камне не оставившая от «Монреаля».

Лидер «Уайлд» Кирилл Капризов в этой встрече был не самым ярким в своей команде, но два голевых паса на свой счет все-таки записал, закончив при этом игру с нейтральной полезностью. Это позволило россиянину набрать 100 очков в НХЛ всего за 92 матча и стать рекордсменом «Миннесоты» по этому показателю.

100 CAREER POINTS FOR KIRILL THE THRILL



OOPA!!#mnwild pic.twitter.com/HWAcdQKhPT — Minnesota Wild (@mnwild) January 25, 2022

Защитник «Канадиенс» Александр Романов провел на льду почти 20 минут и был традиционно жесток, отметившись четырьмя силовыми приемами и тремя заблокированными выстрелами, но не избежал отрицательной полезности, схватив -2.

Другие матчи

«Бостон Брюинз» — «Анахайм Дакс» — 3:5

«Филадельфия Флайерз» — «Даллас Старз» — 1:3

«Колорадо Эвеланш» — «Чикаго Блэкхоукс» — 2:0

«Калгари Флэймз» — «Сент-Луис Блюз» — 7:1



Пятый в сезоне гол российского защитника Ивана Проворова не спас его «Филадельфию» от очередного фиаско. На этот раз она была бита «Далласом», в составе которого голевую передачу отдал Александр Радулов. Феноменальный Овечкин: российский форвард сделал очередной дубль Минувший игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выдался результативным... 23 января 11:57

При этом защитник «Флайерз» Кит Йэндл провел свою 964-ю игру подряд без пропусков и сравнялся с рекордсменом НХЛ Дугом Джарвисом. В ближайшей встрече с «Айлендерс» Йэндл может стать единоличным обладателем рекорда по проведенным матчам в регулярных чемпионатах без единого пропуска.

Совсем не удался матч против «Калгари» на следующий день после победы над «Ванкувером» и всему «Сент-Луису», и его российскому легиону форвардов. Владимир Тарасенко, Павел Бучневич, Иван Барбашев и Клим Костин на четверых собрали -7 в показателе полезности, но последний хотя бы смог отметиться голевой передачей. В составе «Флэймз» голом, ассистом и полезностью +2 смог отличиться защитник Никита Задоров.