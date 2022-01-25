Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Китайцы заставили морских коньков изменять своим партнерам 14:34
Bloomberg узнал содержание ответа США на предложения РФ... 14:31
НБКИ: чтобы позволить себе ипотеку, семья в России должна... 14:28
Экономист оценил ущерб от отключения электричества в Казахстане... 14:27
Названа причина сбоя сайтов по всему миру 14:26
Путин поздравил студентов с Татьяниным днем 14:25
Сотрудницу полиции уволили после того, как коллеги нашли ее аккаунт... 14:25
Экс-игрок «Спартака» о сборной Польши: как команда она не... 14:22
Мужчина забрался на верхушку московского моста и отказался... 14:22
В центре Москвы проверяют все школы после сообщений... 14:21
Спорт

Проломил шлем вратарю и кинул в борт мощного канадца: Овечкин не забил «Вегасу» и разозлился

Овечкин пропустил Крайдера на первое место в гонке снайперов НХЛ

Слушать
Остановить
close
100%
Александр Овечкин против «Вегаса»

Александр Овечкин против «Вегаса»

Официальный сайт НХЛ
Александр Овечкин и его «Вашингтон» не сумели распечатать ворота «Вегаса», а Артемий Панарин помог Крису Крайдеру вырваться в лидеры зачета снайперов и забросил важный послематчевый буллит. Кирилл Капризов отметился двумя голевыми передачами, российские легионеры «Сент-Луиса» провалились, а шайба Ивана Проворова опять не спасла «Филадельфию». «Газета.Ru» представляет обзор игрового дня НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Вегас Голден Найтс» — 0:1

«Вашингтон» не побеждал в двух матчах подряд с конца прошлого года и имел возможность прервать эту серию в домашней встрече с «Вегасом». Правда, «Голден Найтс» лидируют в Тихоокеанском дивизионе и находятся в хорошей форме. Они вообще выиграли шесть выездных матчей подряд, хотя в последнее время играли в основном дома.

Матч в столице США открывал для гостей четырехматчевую выездную серию, и они смогли показать очень грамотный и плотный хоккей, в котором некомфортно почувствовали себя лидеры «Вашингтона».

Так, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов прервали свои результативные серии, которые составляли по семь поединков кряду у каждого из них.

«Вашингтон» вообще так и не смог пробить сделавшего 34 сейва и оформившего первый шатаут в сезоне голкипера «золотых рыцарей» Робина Ленера. Благодаря этому его команда впервые в текущем чемпионате победила, забросив меньше трех шайб сама.

Собственно, все решил единственный точный бросок по воротам Витека Ванечека, который ближе к концу второго периода нанес Майкл Амадио.

После этого у команды Питера Лавиолетта был шикарный шанс отыграться, когда она на протяжении почти двух минут действовала в формате «пять на три», но так и не забросила.

Два главных сейва Ленер сделал на бросках, конечно же Овечкина, причем вторым из них Александр Великий сломал шведскому вратарю маску! В результате тот вынужден был воспользоваться в оставшееся игровое время шлемом образца прошлого сезона.

Овечкин отметился в этом поединке четырьмя бросками в створ, шестью силовыми приемами и одним заблокированным броском, но был на льду во время гола Амадио, так что завершил встречу с полезностью -1. Тем не менее Александр Великий запомнился эффектным приемом против канадца Нолана Патрика, который от такого хита даже отлетел к борту.

Был на льду и защитник Дмитрий Орлов, у которого также в статистике один бросок в створ, четыре силовых и один заблокированный бросок. Есть блок-шот и у Кузнецова, который также пять раз атаковал ворота и один раз — соперника. При этом у Евгения нейтральная полезность.

Форвард «Вегаса» Евгений Дадонов очков не набирал, но провел на льду почти пять минут в большинстве, нанес четыре броска и провел один силовой прием, внеся свой вклад в успех команды.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 3:2 Б

Не сумев отличиться в матче с «Вегасом», Овечкин утратил лидерство в снайперской гонке в регулярном чемпионате, уступив его форварду «Рейнджерс» Крису Крайдеру, который первым в НХЛ в текущем сезоне добрался до отметки в 30 заброшенных шайб.

Помог ему в этом главная звезда нью-йоркцев Артемий Панарин, который и начал комбинацию в большинстве, приведшую к точному броску партнера. Позже, когда «Лос-Анджелес» вроде бы перевернул ход матча двумя своими голами, Панарин оформил второй в игре и 34-й в сезоне голевой пас и помог перевести встречу в овертайм.

Панарин вообще был близок к тому, чтобы принести «рейнджерам» победу, но после его броска шайба угодила в перекладину. Впрочем, россиянин все равно еще приложил руку к успехам хозяев.

В серии буллитов первыми исполняли бросок хоккеисты «Кингз», и они дважды выходили вперед, ставя соперника в положение, когда необходимо было забрасывать, чтобы не проиграть в третьей и пятой буллитных сериях.

Именно Панарин ответил своим реализованным буллитом на гол Анже Копитара, Алексис Лафренье уравнял счет после результативной попытки Куинтона Байфилда, а когда Игорь Шестеркин, совершивший в этой игре 34 спасения, не позволил отличиться Артуру Калиеву, победу нью-йоркцам принес Адам Фокс.

Интересно, что молодой игрок, получивший за прошлый сезон приз лучшему защитнику НХЛ, исполнял буллит на этом уровне впервые в карьере — и сразу так удачно!

«Миннесота Уайлд» — «Монреаль Канадиенс» — 8:2

До семи матчей продлила свою серию игр с набранными очками «Миннесота», буквально камня на камне не оставившая от «Монреаля».

Лидер «Уайлд» Кирилл Капризов в этой встрече был не самым ярким в своей команде, но два голевых паса на свой счет все-таки записал, закончив при этом игру с нейтральной полезностью. Это позволило россиянину набрать 100 очков в НХЛ всего за 92 матча и стать рекордсменом «Миннесоты» по этому показателю.

Защитник «Канадиенс» Александр Романов провел на льду почти 20 минут и был традиционно жесток, отметившись четырьмя силовыми приемами и тремя заблокированными выстрелами, но не избежал отрицательной полезности, схватив -2.

Другие матчи

«Бостон Брюинз» — «Анахайм Дакс» — 3:5
«Филадельфия Флайерз» — «Даллас Старз» — 1:3
«Колорадо Эвеланш» — «Чикаго Блэкхоукс» — 2:0
«Калгари Флэймз» — «Сент-Луис Блюз» — 7:1

Пятый в сезоне гол российского защитника Ивана Проворова не спас его «Филадельфию» от очередного фиаско. На этот раз она была бита «Далласом», в составе которого голевую передачу отдал Александр Радулов.

При этом защитник «Флайерз» Кит Йэндл провел свою 964-ю игру подряд без пропусков и сравнялся с рекордсменом НХЛ Дугом Джарвисом. В ближайшей встрече с «Айлендерс» Йэндл может стать единоличным обладателем рекорда по проведенным матчам в регулярных чемпионатах без единого пропуска.

Совсем не удался матч против «Калгари» на следующий день после победы над «Ванкувером» и всему «Сент-Луису», и его российскому легиону форвардов. Владимир Тарасенко, Павел Бучневич, Иван Барбашев и Клим Костин на четверых собрали -7 в показателе полезности, но последний хотя бы смог отметиться голевой передачей. В составе «Флэймз» голом, ассистом и полезностью +2 смог отличиться защитник Никита Задоров.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+