«Овечкин сломал мою маску, оставил вмятину, было страшно»

Американские болельщики отметили скорость набора очков лидером «Миннесоты» Кириллом Капризовым, восхитились игрой за «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, а вратарь «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер, которому Александр Овечкин сломал своим броском шлем, назвал этот щелчок «самым страшным» в своей жизни.

В темпе Макдэвида

Матч против «Монреаля» сложился для «Миннесоты» сверхудачно. «Уайлд» были лучше своего соперника по всем статьям и оформили в итоге увереннейший разгром — 8:2.

И хотя главная звезда «дикарей» Кирилл Капризов на фоне других партнеров статистически вроде бы ничем особенно не запомнился, отметившись в этой россыпи заброшенных шайб лишь двумя голевыми передачами, именно он стал одним из главных героев встречи.

Благодаря этим двум голевым пасам российский нападающий всего за 92 игры в сильнейшей лиге мира добрался до показателя в 100 (44+56) набранных очков.

Среди ныне выступающих хоккеистов быстрее до этого рубежа добраться смогли только трое: форварды «Питтсбурга» Сидни Кросби (80 матчей) и Евгений Малкин (89) да опередивший всех по скорострельности нынешний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (77).

Интересно, что считающийся сейчас в Северной Америке лучшим игроком поколения канадец Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» набрал свои первые сто очков за те же 92 поединка, что и Капризов в «Миннесоте».

Чтобы не отстать от Макдэвида, Капризову пришлось несколько ускориться, и в последних пяти играх он разжился 9 (3+6) баллами за результативность.

Кстати, воспитанник новокузнецкого хоккея мог отметиться в последнем противостоянии с «Монреалем» и своей шайбой, но, изящным финтом обыграв вратаря при выходе один в ноль, отправил диск над перекладиной.

Тем не менее Капризов за свои достижения был признан второй звездой всего игрового дня, уступив только сделавшему разом пять голевых передач Мэттью Ткачуку из «Калгари» и опередив нападающего «Рейнджерс» Криса Крайдера, первым в лиге забросившего в нынешней кампании 30 шайб и обогнавшего в снайперской гонке даже Овечкина.

Ужас Ленера

Главным моментом с участием Александра Овечкина стал его могучий бросок во время розыгрыша лишнего в матче с «Вегасом», сломавший голкиперу «Голден Найтс» Робину Ленеру шлем.

Ovechkin broke Lehner's mask with this shot pic.twitter.com/159mnaJFEP — hockey w/o spectators (@HWOSpectators) January 25, 2022

«Это был мощнейший выстрел в голову, — сказал Ленер о том эпизоде. — Он сломал мою маску, оставив на ней вмятину. Было страшно. Наверное, это самый сильный бросок в голову, который мне когда-либо прилетал».

Швед в итоге отделался легким испугом, но вынужден был заменить шлем на запасной с прошлогодней раскраской. Это не помешало ему, совершив 34 спасения, завершить встречу на ноль, заработав для себя и команды первый шатаут в сезоне.

«Еще и отрабатывает в обороне»

Интересно, что требовательные и хорошо разбирающиеся в игре североамериканские болельщики по ходу игрового дня из россиян первым делом обратили внимание не на Капризова или Овечкина, а на Артемия Панарина.

Самый высокооплачиваемый игрок «Рейнджерс» в поединке с «Лос-Анджелес Кингз» (3:2 по буллитам) отметился двумя голевыми передачами, а потом еще забросил шайбу в победной для его команды буллитной серии.

«Панарин, может быть не набирает сейчас много очков, но посмотрите, как он играет. Именно он заставляет вещи случаться», — написал на форуме HFBoards пользователь с ником Embryo.

«Овертайм и буллитная серия в его исполнении — высший уровень того, что вообще может предложить НХЛ», — вторит ему tarheelhockey. «Выбор сделан»: сборная едет на Игры без Толчинского, Окулова и Кузьменко Сборная России по хоккею в эфире Первого канала объявила состав на Олимпийские игры... 24 января 15:15

Забавно, что основная часть комментариев по этой игре была посвящена серебристым шлемам, в которых периодически играют «Кингз». Естественно, их в основном высмеивали, а один из болельщиков даже предложил провести «Хромовый кубок», который с «Кингз» должны разыграть нередко выходящий в блестящих золотых шлемах «Вегас Голден Найтс».

Ну а затем дело дошло до сотого балла в НХЛ от Капризова: фанаты отметили, что он повторил скорострельность Макдэвида, а также упомянули, что они ровесники.

На это пользователь Rynryn несколько саркастично отметил: «Ребята, он никогда не будет таким же результативным, как Макдэвид. Капризова несколько замедляет то, что он иногда отрабатывает в обороне».

Ну а бросок Овечкина, сломавший Ленеру маску, несколько затмила удивительно нерезультативная игра всей его команды, хотя болельщики «Кэпс» отметили, что их капитан в каком-то смысле все равно «порвал сетку» в этом матче.

«Он словно зверь»

В прессе же особое внимание уделили достижению Капризов, поскольку оно все-таки довольно круглое и значимое. Но при этом известный блогер Алекс Бадер пошел дальше голой статистики и использовал этот юбилей, чтобы спеть российскому нападающему настоящие дифирамбы. Проломил шлем вратарю и кинул в борт мощного канадца: Овечкин не забил «Вегасу» и разозлился Александр Овечкин и его «Вашингтон» не сумели распечатать ворота «Вегаса», а Артемий... 25 января 14:10

«Этот парень, Кирилл Капризов, чертовски хорош в таком виде спорта, как хоккей. Он набрал 100 очков за карьеру в 92 сыгранных играх. Это был рекорд франшизы, поскольку он стал игроком, быстрее всех набравшим 100 очков в свитере «Уайлд». К тому же Капризов уже близок к тому, чтобы провести 100-очковый сезон. Он просто в огне последние пару месяцев, — начал автор.

— У него семь голов и 17 очков в последних девяти играх. С 18 ноября он набрал 38 очков и лидирует в лиге с 31 очком в равных составах.

Он меняет правила игры, и многие фанаты «Уайлд» мечтали видеть его в своей команде. Он прирожденный бомбардир, который нарезает круги вокруг соперника. Он может создавать игру из ничего и делать пасы не глядя.

Он боец, который будет сражаться за шайбу в углу и использовать свою физическую форму, когда это необходимо. Он обладает прекрасным катанием и использует свою скорость и навыки, чтобы оторваться от защитников. Он заставляет профессиональных защитников выглядеть глупо. У него отличный бросок, который напугал бы любого вратаря тем, как быстро он может выпустить шайбу из-под своей клюшки.

Он все еще может настроить свое искусство, чтобы стать еще более смертоносным, чем сейчас, но уже пугает противоборствующие команды всего на второй год своего пребывания в лиге. Он находится на пути к тому, чтобы закрепить за собой статус лучшего профессионального спортсмена Миннесоты и большого фаворита болельщиков. Капризов — настоящий зверь».