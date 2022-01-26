26 января 2022, 11:17 Спорт Отомстить за поражение России: Медведев сражается с Оже-Альяссимом. LIVE Теннис. Australian Open. 1/4 финала. Медведев — Оже-Альяссим. ОНЛАЙН Эльвира Ондар

В рамках 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии проходит матч между россиянином Даниилом Медведевым и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Это шанс для Медведева отомстить за недавнее поражение в финале ATP Cup, где он в паре с Романом Сафиуллиным проиграл Оже-Альяссиму и его партнеру Денису Шаповалову. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.