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Спорт

Отомстить за поражение России: Медведев сражается с Оже-Альяссимом. LIVE

Теннис. Australian Open. 1/4 финала. Медведев — Оже-Альяссим. ОНЛАЙН

В рамках 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии проходит матч между россиянином Даниилом Медведевым и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Это шанс для Медведева отомстить за недавнее поражение в финале ATP Cup, где он в паре с Романом Сафиуллиным проиграл Оже-Альяссиму и его партнеру Денису Шаповалову. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
12:05

Оже-Альяссим на подаче.

12:04

Даниил вышел к сетке и на этот раз не совершил прошлой ошибки — направил мяч не на ракетку сопернику, а в противоположный угол. Это позволило россиянину уверенно забрать свою подачу. Счет в первом сете стал 3:2 в его пользу!

12:04

Феликс отразил в аут — 40:15.

12:03

Медведев ошибся! Вышел к сетке и пробил точно на ракетку Оже-Альяссима — тот легко закинул мяч ему за спину. 30:15!

12:02

А вот теперь Оже-Альяссмм принял! Соперники долго обменивались ударами (канадец однажды даже попал в трос, но мяч отскочил на половину корта Медведева), и в конце концов ошибся Оже-Альяссим — пробил в сетку. 30:0!

12:02

Медведев начинает свою подачу с эйса! 15:0.

12:01

Эх, Медведев на ровном месте отбил в сетку. Россиянин попросил видеоповтор — подозревает аут. Но нет, мяч зацепил считаные миллиметры линии. И Оже-Альяссим взял свою подачу — хотя и с большим трудом. Счет в первом сете становится равным — 2:2.

12:00

Отличная подача от канадца! Медведев отразил в сетку. 40:30!

11:59

Медведев спокойно принял подачу соперника, и снова завязался изнурительный обмен ударами. В конце концов Оже-Альяссим красиво развел россиянина и мяч по разным углам. 30:30!

11:58

Двойная ошибка у Оже-Альяссима. 15:30!

11:58

О-о-очень долгая перестрелка закончилась тем, что Медведев неточно пробил в правый уголок — 15:15. Оба соперника рычали при каждом ударе, словно львы. Обстановка накаляется.

11:57

Феликс проиграл первое очко на своей подаче — 0:15!

11:56

Австралийцы очень долго усаживаются на свои места, опаздывая на матч и отвлекая игроков. Судья выдерживает паузу. Наконец Оже-Альяссим начинает подавать.

11:55

Даниил делает эйс и забирает гейм на своей подаче! Счет в первом сете — 2:1 в его пользу.

11:55

Жаль, Медведев поторопился с ударом с бэкхенда — аут. 40:30.

11:54

Эйс от Медведева — мяч летел со скоростью 210 км/ч! 40:15.

11:54

После небольшого розыгрыша уже канадец направил мяч в сетку. 30:15!

11:53

Феликс отразил подачу, а Даниил попал в сетку! Эх, 15:15.

11:53

Медведев мощно начал на подаче — соперник отразил в аут. 15:0!

11:52

И опять россиянин не принял подачу — отбил в сетку. Оже-Альяссим забрал свою подачу. Счет в первом сете — 1:1.

11:52

А вот теперь Даниил не принял подачу — ответил в аут. 40:15.

11:51

Медведев принял подачу, и Оже-Альяссим неточно пробил правым кроссом — 30:15.

11:50

Да что ж такое! Дважды подряд Оже-Альяссим задевает сетку при подаче.

11:50

Второй эйс от Феликса! Вот это начало матча. 30:0!

11:49

Оже-Альяссим начинает на своей подаче с эйса! Австралийская публика, ненавидящая Медведева, безумно радуется. 15:0!

11:48

Завязался первый розыгрыш, но канадец очень быстро ошибся при ударе слева — аут. Медведев «всухую» забрал гейм на своей подаче! Счет в первом сете — 1:0 в пользу россиянина.

11:48

Оже-Альяссим кое-как принял третью подачу, но мяч слабо полетел в корт, Медведев вышел к сетке и пробил в недосягаемую часть площадки. 40:0!

11:47

Второй эйс от россиянина! 30:0.

11:46

Медведев начинает с эйса! 15:0.

11:47

Матч начался!

11:45

Медведев — вторая ракетка мира, Оже-Альяссим — девятая.

11:38

Теннисисты уже на корте! Начинается разминка.

11:25

Медведев и Оже-Альяссим встречались между собой в одиночных матчах три раза — и всегда побеждал россиянин. В последний раз в рамках ATP Cup Даниил легко победил Феликса в двух сетах — 6:4, 6:0.

Однако самые свежие впечатления от встречи с Оже-Альяссимом у Медведева все-таки неприятные: в финале ATP Cup он вместе с Романом Сафиуллиным уступил канадцу и его партнеру Денису Шаповалову в парном матче и проиграл титул. Теперь есть возможность поквитаться.

11:20

Победитель этого матча встретится в полуфинале с греком Стефаносом Циципасом, который сегодня уже одолел в 1/4 финала итальянца Янника Синнера со счетом 6:3, 6:4, 6:2.

11:15

Добрый день, уважаемые любители спорта! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции четвертьфинальной игры Открытого чемпионата Австралии между Даниилом Медведевым и Феликсом Оже-Альяссимом.

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