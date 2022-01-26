Отомстить за поражение России: Медведев сражается с Оже-Альяссимом. LIVE

Даниил вышел к сетке и на этот раз не совершил прошлой ошибки — направил мяч не на ракетку сопернику, а в противоположный угол. Это позволило россиянину уверенно забрать свою подачу. Счет в первом сете стал 3:2 в его пользу!
Медведев ошибся! Вышел к сетке и пробил точно на ракетку Оже-Альяссима — тот легко закинул мяч ему за спину. 30:15!
А вот теперь Оже-Альяссмм принял! Соперники долго обменивались ударами (канадец однажды даже попал в трос, но мяч отскочил на половину корта Медведева), и в конце концов ошибся Оже-Альяссим — пробил в сетку. 30:0!
Эх, Медведев на ровном месте отбил в сетку. Россиянин попросил видеоповтор — подозревает аут. Но нет, мяч зацепил считаные миллиметры линии. И Оже-Альяссим взял свою подачу — хотя и с большим трудом. Счет в первом сете становится равным — 2:2.
Медведев спокойно принял подачу соперника, и снова завязался изнурительный обмен ударами. В конце концов Оже-Альяссим красиво развел россиянина и мяч по разным углам. 30:30!
О-о-очень долгая перестрелка закончилась тем, что Медведев неточно пробил в правый уголок — 15:15. Оба соперника рычали при каждом ударе, словно львы. Обстановка накаляется.
Австралийцы очень долго усаживаются на свои места, опаздывая на матч и отвлекая игроков. Судья выдерживает паузу. Наконец Оже-Альяссим начинает подавать.
И опять россиянин не принял подачу — отбил в сетку. Оже-Альяссим забрал свою подачу. Счет в первом сете — 1:1.
Оже-Альяссим начинает на своей подаче с эйса! Австралийская публика, ненавидящая Медведева, безумно радуется. 15:0!
Завязался первый розыгрыш, но канадец очень быстро ошибся при ударе слева — аут. Медведев «всухую» забрал гейм на своей подаче! Счет в первом сете — 1:0 в пользу россиянина.
Оже-Альяссим кое-как принял третью подачу, но мяч слабо полетел в корт, Медведев вышел к сетке и пробил в недосягаемую часть площадки. 40:0!
Медведев и Оже-Альяссим встречались между собой в одиночных матчах три раза — и всегда побеждал россиянин. В последний раз в рамках ATP Cup Даниил легко победил Феликса в двух сетах — 6:4, 6:0.
Однако самые свежие впечатления от встречи с Оже-Альяссимом у Медведева все-таки неприятные: в финале ATP Cup он вместе с Романом Сафиуллиным уступил канадцу и его партнеру Денису Шаповалову в парном матче и проиграл титул. Теперь есть возможность поквитаться.
Победитель этого матча встретится в полуфинале с греком Стефаносом Циципасом, который сегодня уже одолел в 1/4 финала итальянца Янника Синнера со счетом 6:3, 6:4, 6:2.