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Спорт

Первая гонка чемпионата Европы по биатлону: женщины бегут 15 км. LIVE

Биатлон. ЧЕ-2022. Индивидуальная гонка. Женщины. ОНЛАЙН

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Российская биатлонистка Виктория Сливко

Российская биатлонистка Виктория Сливко

РИА Новости
В рамках чемпионата Европы по биатлону проходит женская индивидуальная гонка на 15 км. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:35

Сливко допускает один промах на третьем огневом рубеже, но все равно остается лидером гонки.

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16:33

И следом за ней уходит Наталья Гербулова!

16:31

Евгения Буртасова отправляется на дистанцию!

16:26

Точно прошла первую стрельбу Лариса Куклина, в данный момент она идет на третьем месте.

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16:21

И вторую стрельбу на ноль оформляет Сливко! Нужно продолжать в том же духе!

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16:20

На дистанцию ушла Лариса Куклина!

16:19

Шевченко отстрелялась точно, но ходом проигрывает лидеру более 20 секунд.

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16:14

Сливко точно отстрелялась на первой лежке и продолжает занимать первую строчку.

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16:10

На трассу отправилась еще одна россиянка, Анастасия Шевченко.

16:08

Великолепно начинает гонку Виктория и проходит первую контрольную отметку быстрее всех.

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16:03

Виктория Сливко отправилась на дистанцию!

16:00

Поехали!

15:55

Все готово к началу гонки, которая стартует уже через пять минут!

15:45

Напомним стартовые номера российских спортсменок: 7. Виктория Сливко (Россия)

20. Анастасия Шевченко (Россия)

37. Лариса Куклина (Россия)

62. Евгения Буртасова (Россия)

67. Наталья Гербулова (Россия)

93. Анастасия Егорова (Россия)

15:30

Добрый день, уважаемые любители биатлона! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции женской индивидуальной гонки в рамках чемпионата Европы!

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