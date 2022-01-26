26 января 2022, 15:31
Спорт
Первая гонка чемпионата Европы по биатлону: женщины бегут 15 км. LIVE
Российская биатлонистка Виктория Сливко
РИА Новости
В рамках чемпионата Европы по биатлону проходит женская индивидуальная гонка на 15 км. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
16:35
Сливко допускает один промах на третьем огневом рубеже, но все равно остается лидером гонки.
16:33
И следом за ней уходит Наталья Гербулова!
16:31
Евгения Буртасова отправляется на дистанцию!
16:26
Точно прошла первую стрельбу Лариса Куклина, в данный момент она идет на третьем месте.
16:21
И вторую стрельбу на ноль оформляет Сливко! Нужно продолжать в том же духе!
16:20
На дистанцию ушла Лариса Куклина!
16:19
Шевченко отстрелялась точно, но ходом проигрывает лидеру более 20 секунд.
16:14
Сливко точно отстрелялась на первой лежке и продолжает занимать первую строчку.
16:10
На трассу отправилась еще одна россиянка, Анастасия Шевченко.
16:08
Великолепно начинает гонку Виктория и проходит первую контрольную отметку быстрее всех.
16:03
Виктория Сливко отправилась на дистанцию!
15:55
Все готово к началу гонки, которая стартует уже через пять минут!
15:45
Напомним стартовые номера российских спортсменок:
7. Виктория Сливко (Россия)
20. Анастасия Шевченко (Россия)
37. Лариса Куклина (Россия)
62. Евгения Буртасова (Россия)
67. Наталья Гербулова (Россия)
93. Анастасия Егорова (Россия)
15:30
Добрый день, уважаемые любители биатлона! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции женской индивидуальной гонки в рамках чемпионата Европы!
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