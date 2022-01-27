Восемь бросков Овечкина и рекорд команды Ничушкина: яркий день россиян в НХЛ

Александр Овечкин бросил восемь раз в створ ворот «Сан-Хосе», но так и не смог отличиться, Валерий Ничушкин сделал две голевые передачи и помог «Колорадо» продлить невероятную домашнюю победную серию, а Никита Задоров приложил клюшку к историческому матчу «Калгари». «Газета.Ru» представляет обзор игрового дня НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 1:4

«Вашингтону» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и занявшего место в воротах в матче против «Сан-Хосе» Ильи Самсонова не повезло. К визиту в столицу США «Шаркс» подошли с четырьмя поражениями в пяти последних встречах (1-3-1), а этой игрой начинали четырехматчевое выездное турне.

Кроме того, «акулы» были очень мотивированы, так как хотели реабилитироваться после унизительных 1:7 от «Тампы» перед своими болельщиками в прошлой игре три дня назад. «Овечкин сломал мою маску, оставил вмятину, было страшно» Американские болельщики отметили скорость набора очков лидером «Миннесоты» Кириллом Капризовым... 25 января 18:16

Тогда голкипер калифорнийцев Джеймс Раймер пропустил четыре шайбы после 13-ти бросков и был заменен. На этот раз он был предельно мотивирован и поймал настоящий кураж.

Особенно это проявилось в действиях канадца против капитана соперников. Проводящий прекрасный сезон, но утративший лидерство в снайперской гонке Овечкин буквально рвал и метал на льду. Он семь раз атаковал соперников в тело, а в створ ворот нанес целых восемь бросков, но Раймер остановил все.

Так что 22:56 на льду, из которых Александр Великий ровно шесть минут провел в большинстве, не принесли ему пополнения статистики результативности, а встречу он закончил с показателем полезности -2.

Гости были куда успешнее в конвертации своих шансов в результативные действия. Ноа Грегор, не забрасывавший с 30 ноября (20 матчей), отличился в середине первого периода, причем в качестве одного из ассистентов выступил Александр Барабанов.

Воспитанник санкт-петербургского СКА здорово чувствует себя в «Сан-Хосе», куда был обменян из «Торонто» по ходу прошлого, своего дебютного сезона в НХЛ. В нынешней кампании на счету форварда уже 22 (6+16) очка в 35 матчах.

Дальше за «Шаркс» свою первую шайбу в НХЛ забросил защитник Николас Мелош, причем сделал он это в день рождения своей мамы.

В третьем периоде остававшийся в запасе на протяжении трех последних игр Даниэль Спронг вернул хозяев в игру уже на 14-й секунде, хлестко выстрелив после выигранного Никласом Бэкстремом вбрасывания всего через 14 секунд после возобновления игры.

Однако затем свой первый гол за 15 игр забил Джонатан Дален, а некогда реактивный нападающий, а теперь крепкий ветеран Эндрю Кольяно поразил в концовке уже оставленные Самсоновым (26 сейвов) ворота.

«Вашингтон» сейчас явно попал в полосу неудач и переживает свой худший отрезок сезона. Команда Питера Лавиолетта впервые с начала чемпионата проиграла две встречи кряду в основное время, а также уступила в трех из четырех последних играх, и в январе идет с печальным результатом 3-6-2.

«Кэпиталз» сейчас четвертые в Столичном дивизионе и уже отпустили тройку лидеров. Упасть ниже и выпасть из зоны wild-card Овечкину и Ко пока что не грозит, но и успокаиваться им еще рано, тем более что снизу постепенно подступают очень сильные «Айлендерс», провалившие начало сезона, а теперь стремительно догоняющие всех по количеству проведенных игр и набранных очков.

Что до матча с «Сан-Хосе», то и Кузнецов с Орловым не смогли отметиться результативными действиями и заработали по -1 в показателе полезности каждый.

«Колорадо Эвеланш» — «Бостон Брюинз» — 4:3 ОТ

Что-то невероятное творит этой зимой «Колорадо». Команда Джареда Беднара изначально считалась фаворитом Западной конференции и реальным претендентом на Кубок Стэнли от нее, но стартовые недели чемпионата у нее не задались.

Зато потом «Лавина» уверенно выправила положение, а сейчас буквально сносит всех со своего пути и одержала на своем льду уже 17-ю победу подряд!

Причем матч с «Бостоном» получился очень тяжелым. «Эвеланш» вышли вперед в первом периоде после комбинации с участием Валерия Ничушкина, которую завершил точным броском Кертис Макдермид. «Овечкин сломал мою маску, оставил вмятину, было страшно» Американские болельщики отметили скорость набора очков лидером «Миннесоты» Кириллом Капризовым... 25 января 18:16

Но во втором периоде «Брюинз» в течение пяти с половиной минут усилиями Джейка ДеБраска, Чарли Койла и Брэда Маршана полностью перевернули ситуацию на площадке.

Особенно тяжело хозяевам было еще и из-за травмы Натана Маккиннона. Главная звезда «Эвеланш» уже на третьей минуте игры попал под жесткий силовой прием Тэйлора Холла и не смог вернуться на лед.

Нападающему «Бостона» сначала вынесли большой штраф, но после просмотра видео его заменили двухминутным удалением, так как последствия для Маккиннона получились столь серьезными из-за его же собственной клюшки, на которую он наткнулся при падении.

Тем не менее «Колорадо» справился со всеми проблемами. Сэм Жирар сократил отставание до минимума в середине третьего периода, а на последней минуте Ничушкин отметился своей второй результативной передачей в матче (и десятой в сезоне), поучаствовав в голе капитана Габриэля Ландескуга за 33 секунды до сирены.

Ну а в овертайме свое слово вновь сказал Кейл Макар. Защитник, ранее сделавший в этом матче голевой пас, оформил уже 17-й гол в чемпионате. Именно Макар является главным на данный момент по опросу ESPN кандидатом на »Джеймс Норрис Трофи» (приз лучшему защитнику сезона).

17-матчевая домашняя победная серия «Колорадо» — пятая по длине в истории НХЛ. Рекорд принадлежит «Детройту»-2005/06, который выиграл 23 матча на своем льду подряд.

Кроме того, «Эвеланш» является первой командой с пятью хоккеистами, набравшими к середине чемпионата как минимум 40 очков (Назем Кадри, Микко Рантанен, Маккиннон, Макар и Ландескуг), с сезона-1995/96, когда такое удалось «Питтсбургу».

Ничушкин провел на льду 18:06, нанес пять бросков, совершил два силовых приема и завершил встречу с нулевым показателем полезности. Другой форвард «Лавины» Михаил Мальцев отыграл всего 4:52, но успел дважды бросить в створ ворот и провести один силовой прием.

Другие матчи

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Анахайм Дакс» — 4:3 Б

«Коламбус Блю Джекетс» — «Калгари Флэймз» — 0:6

«Детройт Ред Уингз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 5:8

Недавно вернувшийся после травмы форвард «Торонто» Илья Михеев поучаствовал в победе своей команды над «Анахаймом», хотя и не отметился набранными очками, нанеся три броска и проведя один силовой прием. При этом «Мэйпл Лифс» трижды реализовали в основное время большинство, упустили по ходу встречи перевес в две шайбы, но выиграли в серии буллитов. До Пекина долетят не все: олимпийцы массово заражаются COVID-19 26 января стало известно, что в делегации олимпийской команды России зафиксировано семь... 26 января 22:22

«Коламбус» Егора Чинахова на своем льду попал под каток «Калгари», побившего клубный рекорд по броскам в створ. Элвису Мерзликину досталось 62 выстрела, из которых он отразил 56, в то время как его полевые партнеры вообще не смогли огорчить Якуба Макрстрема. При этом Чинахов (два броска, один силовой прием) завершил встречу с нейтральной полезностью. А вот защитник «Флэймз» Никита Задоров отметился голевой передачей, четырьмя хитами и показателем +3.

Первый в карьере в НХЛ хет-трик Дилана Строума принес его «Чикаго» выездную победу в голевой перестрелке с «Детройтом», в составе которого россиянин Владислав Наместников (два броска, один силовой прием) не отметился результативными действиями.