«Таможня не дает добро»: Мамаев женился на блогерше и угодил в скандал

Полузащитник подмосковных «Химок» Павел Мамаев сыграл свадьбу со своей новой возлюбленной Надеждой Санько. До этого футболист прожил в браке с Аланой Мамаевой восемь лет, их расставание закончилось грандиозным скандалом, который не утих до сих пор. Пара развелась в апреле 2021 года.

В конце декабря футболист преподнес своей возлюбленной подарок — кольцо стоимостью около 10 млн руб. Позже выяснилось, что он таким образом сделал девушке предложение.

«Это был самый сказочный и счастливый день…» — написала Санько в Instagram под постом с видео, на котором пара держится за руки в кольцах. В январе блогерша объявила, что ждет ребенка от Мамаева.

Правда, даже тут Мамаев, который регулярно попадает в неприятные ситуации, не обошелся без скандала. Таможенная служба задержала пару из-за этого самого кольца марки Graff с бриллиантами, поскольку Павел не задекларировал стоимость драгоценности. Во время досмотра багажа Мамаев отказался открыть свою сумку и был недоволен действиями сотрудников досмотра. Позже он подчинился просьбе.

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Прокомментировала это событие и бывшая супруга футболиста Алана Мамаева.

«Мда. Грустно все это. Только в России футболист может покупать кольцо Graff за 12 миллионов и судиться за алименты. И для справки. Истец Павел подал в суд на алименты на меня! И на раздел имущества, но только той квартиры, в которой я живу с детьми. Еще он наложил арест на мои машины»,

— цитирует Алану StarHit.

Дело в том, что бывшая супруга Мамаева и нынешняя его спутница когда-то были подругами. Вернее, Алана считает, что женщины дружили, в то время как у Надежды другая точка зрения.

«Павел проявляет ко мне внимание с мая месяца. Я не отвечала ему взаимностью и соблюдала субординацию больше месяца. Я ни разу с ним не увиделась, у меня не было с ним ни флирта, никакого глубокого общения», — рассказывала Санько.

По ее словам, женская солидарность закончилась после одного из сообщений Мамаевой. Она написала: «Все, что я говорила в программах, это ложь. У нас все очень плохо, и было плохо. Я ненавижу его».

«В этот момент мне человек дал понять, что никакой женской солидарности касательно ее женской боли быть не может. А поддерживать ее корыстные цели, где она рубится с Пашей за бабки, за какие-то квартиры, кремы и так далее, мне неинтересно», — заявила Санько.

Получив сообщение от Мамаевой, Санько решила связаться с футболистом и убедить его отказаться от дележки имущества, оставив все бывшей супруге.

Также Санько заявила, что если Мамаев не позвонил бы спустя неделю, то их общение могло бы закончиться. Надежда решила для себя, что она больше не будет придерживаться женской солидарности.

«Два пункта: Алана мне не подруга, и это ее бывший муж — свободный, разведенный мужчина», — подытожила Санько.

Именно Мамаева впервые рассказала о новой возлюбленной Павла. Экс-супруга футболиста заявила, что Санько проживает в его квартире и негативно на него влияет. В обращении к самому Павлу Алана назвала его «ведомым». Надежда ответила на это в соцсетях. Она заявила, что никогда не была подругой Аланы и «не лезла к ней в душу». По словам Санько, ее отношения с Мамаевым построены не на лжи и предательстве, а на чувствах и уважении.

В августе 2021 года Мамаев дал большое интервью «Матч ТВ», где подробно рассказал об отношениях и разводе с Мамаевой.

«Мы развелись в апреле, и я еще ни разу не пожалел об этом решении. Я не хотел ее слышать, у меня в тот момент появилось такое отвращение. Складывается такое ощущение, что столкнулся с дьяволом. Я не хочу делить с ней ничего, пусть она заберет абсолютно все», — рассказал футболист.

Павел и Алана жили в браке с 2013 года, у них родилась общая дочь, кроме того, Павел принял сына Аланы от предыдущего брака. В новостных сводках не раз сообщалось о переживаниях женщины, когда ее муж оказался в тюрьме после печально известной драки в центре Москвы в компании братьев Кокориных. В результате этого инцидент Мамаев провел в заключении больше года.

Также игрок отмечал, что бывшая жена не дает ему жить спокойно. Мамаев заявил, что из-за клеветы в свой адрес со стороны Мамаевой страдают близкие ему люди — его новая девушка Надежда Санько и дети. «Не хочу, чтобы мое имя связывали с ней»: Павел Мамаев — об отношениях с Аланой Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев прервал молчание и дал то самое большое интервью, в котором... 25 августа 14:18

После развода Мамаева заявляла, что футболист бил ее сына по голове, публиковала его видео в пьяном состоянии, рассказывала, что он отказывается платить алименты на детей и даже намерен отобрать у нее их общего ребенка.

Позже Алана заявила, что шансов забрать ребенка у Павла нет, но суды по поводу алиментов продолжаются. Хотя Мамаев отозвал несколько исков, направленных против бывшей супруги.

В декабре 2021 года у Мамаева закончился контракт с «Ростовом». 19 декабря стало известно, что игрок перешел в подмосковные «Химки».