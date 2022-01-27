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Спорт

«Никакого интервью не было»: скрывало ли «Динамо» коронавирус у Варелы

Защитник «Динамо» Варела опроверг информацию о скрытом коронавирусе

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Уругвайский защитник «Динамо» Гильермо Варела заявил в интервью латиноамериканской версии ESPN, что московский клуб скрыл его коронавирус, из-за чего игрок не смог попасть в национальную сборную. Позже Варела выступил с опровержением, заявив, что не знает, болел или нет, интервью не давал, а журналисты неверно интерпретировали слова из частной беседы.

«Динамо» скрыло вирус

Слова защитника московского «Динамо» Гильермо Варелы в интервью ESPN вызвали скандал в российском футбольном сообществе. Футболист не смог отправиться в свою национальную сборную на важные матчи отборочного цикла к чемпионату мира-2022 в Катар. Причиной тому стала странная ситуация с коронавирусом и вакцинацией, о которой игрок рассказал американскому телеканалу.

«Несколько дней назад, когда мы с «Динамо» отправлялись на сборы в Катар, мне позвонил менеджер сборной Уругвая Эдуардо Белза. Когда я сказал ему, что не вакцинирован, он ничего не понял, — начал в интервью Варела.

— Я объяснил Эдуардо, что болел коронавирусом, поэтому у меня нет вакцины. Он ответил: «Нет проблем, значит, у тебя есть официальный сертификат о том, что ты переболел. Ты можешь въехать в Парагвай».

Но проблема в том, что клуб так и не объявил о моем коронавирусе официально. Если бы «Динамо» это сделало, то я бы пропустил от 15 до 20 дней. Так что они не объявили, и через 10 дней я уже тренировался, а через 12 – играл.

В «Динамо» не требуют вакцинироваться. Я хотел сделать Pfizer в Уругвае, но все осложнилось, когда в ноябре я заразился. Теперь для вакцинации нужно ждать от трех до шести месяцев».

В том же интервью защитник рассказал о рекомендации от отца сделать прививку российским препаратом «Спутник V», отметив, что сам предпочел бы получить иностранную вакцину, которая признана на Западе.

«Отец сказал мне сделать российскую вакцину. Не то чтобы я испугался, но все делают Pfizer. А информация о «Спутнике» через переводчика не так понятна. Мы с командой вернемся в Москву 2 февраля. Уже запланировано, что 3-го числа, в четверг, я получу первую дозу, — сообщил уругваец. — У меня нет выбора в ситуации со сборной Уругвая. Я должен поддерживать нынешний уровень и ждать марта».

Сложный отбор

Варела в этом сезоне стал одним из лидеров «Динамо». Он провел в текущем сезоне Российской премьер-лиги 15 матчей, отметившись в них одной голевой передачей. Уругвайца многие включили на месте правого защитника в символическую сборную первой части сезона, которую бело-голубые завершили на втором месте после чемпиона страны трех последних лет «Зенита».

Важен Варела и для своей национальной команды, которая сейчас ведет отчаянную борьбу за попадание в Катар.

На данный момент Уругвай в южноамериканском отборочном турнире находится на лишь на седьмой позиции из десяти участников, в то время как напрямую на мундиаль квалифицируются четыре сборные, а пятая получает право сыграть в стыковых матчах.

До конца турнира осталось четыре тура, и матчи в конце января и начале февраля Варела уже очно пропускает. Они особенно важны, так как в них можно пополнить очковый багаж, так как «альбиселесте» сначала отправятся в гости к Парагваю, а потом примут дома Венесуэлу. Именно эти сборные находятся на двух последних позициях в таблице.

При этом плотность в южноамериканской квалификации сумасшедшая. Бразилия и Аргентина уже обеспечили себе попадание на ЧМ-2022, практически нет сомнений, что это сделает и идущий на третьем месте с 23 очками Эквадор.

А вот дальше начинается битва. У Колумбии и Перу по 17 очков, Чили и Уругвай набрали по 16, Боливия чуть ниже с 15 баллами, а парагвайцы еще не потеряли шансов ни на топ-4, ни на топ-5, так как в их активе 13 очков.

На матч с «Краснодаром» QR-код не получал

Сложившуюся ситуацию уже прокомментировали в пресс-службе Российской премьер-лиги.

«В соответствии с санитарным регламентом РПЛ для попадания в заявку на участие в матче игроки, персонал и тренерский штаб команды должны получить QR-код, который РПЛ выдает при предъявлении отрицательного ПЦР-теста. Этот QR-код дает доступ в «чистую зону», — подчеркнули в пресс-службе лиги.

Игрок «Динамо» Варела отсутствовал в заявке на матч с «Краснодаром» 6 ноября и QR-код для прохода в «чистую зону» и спортивный отсек не получал».

При этом никаких разъяснений по корректности сроков отсутствия уругвайца и его медицинскому статусу ни от Премьер-лиги, ни от «Динамо» на данный момент не последовало.

«Динамо» ничего не скрывало

Зато разъясняющий комментарий последовал от самого Варелы. Опубликовала его пресс-служба «Динамо» на клубном официальном сайте. Как утверждает теперь защитник, бело-голубые ничего не скрывали, а никакого интервью для ESPN вообще не было.

«Хочу принести всем извинения за возникшую неразбериху. Я не давал интервью. Мои слова в частной беседе были неправильно интерпретированы. Честно говоря, сам был в недоумении, когда увидел с утра опубликованный в СМИ материал, да еще и с такими якобы моими словами, — объяснил Варела.

— Я действительно не вакцинировался. О чем сказал в сборной. В клубе очень серьезно соблюдаются антиковидные меры. Я регулярно сдавал и сдаю тесты, положительных ни разу не было.

Только тест на антитела показал, что они у меня имеются, и, возможно, я бессимптомно перенес заболевание в какой-то момент. Но я так и не знаю, когда это было.

В ноябре я пропустил несколько тренировочных дней из-за травмы, полученной на тренировке. А с поездками в Южную Америку проблемы у меня возникли как раз из-за отсутствия сертификата о вакцинации. Собираюсь сделать прививку».

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