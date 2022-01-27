Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
В Белоруссии задержали россиянку с первой полосы... 23:24
США призвали Китай «повлиять» на Россию... 23:11
В Госдепе назвали последствие для России в случае ее... 22:55
В США прокомментировали отказ ФРГ поставлять оружие... 22:53
Андронов о презентации Языджи в ЦСКА: меня это взбесило... 22:51
«Барселона» согласовала контракт с новым нападающим 22:43
Псаки объяснила, почему Белый дом не анонсировал встречу... 22:34
Губерниев назвал главные лица российского футбола 22:32
Врач оценила защиту иммунитета после «омикрона» против... 22:32
Протодиакон Андрей Кураев заразился коронавирусом 22:10
Спорт

«Хотим сыграть смело»: Карпин рассказал о предстоящих стыковых матчах

Карпин оценил возможное назначение Шевченко наставником Польши

Слушать
Остановить
Главный тренер сборной России Валерий Карпин вышел из отпуска и рассказал в интервью «Первому Спортивному Радио» о возможном назначении украинца Андрея Шевченко главным тренером сборной Польши, с которой его команде предстоит сыграть в первом стыковом матче, в какой футбол он собирается играть с польской командой, общении с игроками национальной команды и многом другом.

52-летний Карпин возглавил национальную команду в июле 2021 года. Под его руководством сборная России провела семь матчей и вышла в стыковые матчи к чемпионату мира 2022 года. 24 марта подопечные Карпина встретятся со сборной Польши в «Лужниках». Победитель встречи сыграет в финале турнира за право выхода на чемпионат мира либо со сборной Швеции, либо со сборной Чехии.

Об отпуске

«Отдых у любого человека всегда проходит хорошо. Съездил в Эстонию, к родителям, на море позагорать с детьми. Отдых прошел великолепно», — рассказал Карпин в интервью радио «Первое Спортивное».

О том, как изменилась его жизнь после назначения

— Моя жизнь полностью поменялась после того, как я стал главным тренером сборной. Раньше был конкретный режим, сейчас нет. В клубном режиме надо готовить тренировки, ты находишься в каждодневной работе. Сейчас режим другой: проснулся, позавтракал, поехал на тренировку, посмотрел, пообедал, поехал на вечернюю тренировку.

День между турами складывается из просмотра матчей — даже тех, которые посмотрел вживую. Также смотришь игры, которые вообще не видел. Ты не привязан к режиму, времени семье можно уделить больше, сдвинув все дела на ночь, но в этом случае придется меньше спать.

О влиянии Романцева

— Были разговоры, что Романцев повлиял на решение остаться тренером. Как это было? На следующий день после того интервью Олег Иванович набрал. Мы начали разговор, в процессе которого я уже чуть успокоился, переспал со всеми этими мыслями. Олег Иванович подтвердил все то, что крутилось в моей голове.

О цели в сборной России

— Если конечная цель — выход на чемпионат мира — будет достигнута, понятно, что все будут довольны. Анализировать, как мы это сделали — другой вопрос. Идеально для меня, чтобы был и результат, и игра, которую хочу увидеть. Но сейчас самые важные матчи, права на ошибку не было.

О матче с Хорватией

-— Естественно, после Хорватии было разочарование не столько от результата, сколько от нашей игры. Думаешь, что неправильно что-то донес, надо об этом подумать. После побед тоже такое бывает. После матча со Словакией было много раздумий.

О возможном назначении Шевченко главным тренером сборной Польши

— Понятно, что мы готовились к предыдущей сборной Польши. Понять, какая сборная будет в марте, сложно. Непонятно, к кому готовиться. Польша, получается, сейчас темная лошадка. Конечно, будем готовиться, учитывая нюансы, которые могут быть с появлением нового тренера.

Если тренировать Польшу будет Шевченко, будет ли дискомфорт? Нет. С Шевченко я не общался. Мы теперь должны общаться спустя 23 года? Когда появится тот или иной тренер, появится и информация. Во время сбора никому, кроме тренера, анализировать игры не надо. Никто этого не поймет, будут говорить, что надо выигрывать. Пожалуйста, не оценивайте ни один товарищеский матч на сборах.

О стиле игры в стыковых матчах

— Сборная России сможет играть в смелый футбол? Да, мы так хотим. Получится или нет — другой вопрос. Могут ли возразить игроки? Могут, но толку-то. Футболист просто не попадет в состав, если он не может или не хочет играть в такой футбол. Это очевидные вещи.

О словах Федора Смолова

— Оставили с игроками тему с Хорватией? Тема позади. С футболистами, которые приехали в ноябре или начале декабря, говорили, игроки «Зенита» тогда не смогли приехать. Сейчас пообщался с ними на эту тему и на тему того, что предстоит в стыковых матчах.

Смолов сказал, что струсили. Понять можно. Была ответственность перед болельщиками, может, кто-то испугался громких имен. Вы боитесь летать в самолете? А кто-то боится летать. Чего там бояться? Но кто-то боится.

О знакомстве с Ваноли

— Познакомился с тренером «Спартака». Ваноли произвел очень приятное впечатление, грамотно расставил акценты. Весь посыл, который он хочет дать клубу, кажется мне правильным и корректным. У нас состоялась беседа, обмен мнениями. Тренировки клуба меня порадовали. Думаю, чисто физически игроки «Спартака» будут готовы хорошо.

При этом Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, в интервью Youtube-каналу «Betsafe Прибалтика» заметила, что ее супруг рассмотрит в будущем вариант с возвращением в «Спартак», если такое предложение поступит.

«Конечно, он ценит поддержку спартаковских болельщиков. Все зависит от обстоятельств, предложений. Это работа. Нет такого, что он обиделся на Федуна и больше никогда не будет с ним работать. Будет хорошее предложение — он будет его рассматривать, как и от любого другого клуба. По поводу возвращения в «Спартак» – он не отрицает такой возможности. Он ни разу не говорил: «Никогда не пойду в «Спартак» или «Пока Федун в «Спартаке», я туда не вернусь», — рассказала Карпина.

О сборах

— Вчера прилетел, встречался в Дубае с футболистами «Краснодара», «Спартака» и «Зенита». Надо со всеми увидеться, поговорить. На сборах переговорил почти со всеми ребятами, кто уже вызывался в сборную, с руководством и тренерским штабом «Локомотива», «Краснодара», «Спартака», «Зенита». Кто-нибудь удивил или порадовал? Наверное, нет. Пока рано еще говорить об этом, некоторые клубы 16 числа только приехали.

Для меня эта поездка была очень информативной. Писарев находится в Турции, так как там много команд, Онопко сейчас в Испании. Послезавтра поеду в Турцию, соберу информацию от других тренерских штабов команд. Потом в Испанию — там у нас ЦСКА, «Краснодар» тоже переехал в Марбелью.

О Fan ID

— Не вдавался в подробности Fan ID. Понимаю, что болельщики против из-за контроля. Условно, мой тесть приехал в Ростов, он не сможет сходить на футбол? Как по мне — это катастрофа. Я не владею информацией, что нужно сделать, как быстро это оформить. У нас люди не знают, где купить билет — а им говорят про Fan ID. Это как минимум неудобно.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+