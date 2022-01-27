«Хотим сыграть смело»: Карпин рассказал о предстоящих стыковых матчах

Главный тренер сборной России Валерий Карпин вышел из отпуска и рассказал в интервью «Первому Спортивному Радио» о возможном назначении украинца Андрея Шевченко главным тренером сборной Польши, с которой его команде предстоит сыграть в первом стыковом матче, в какой футбол он собирается играть с польской командой, общении с игроками национальной команды и многом другом.

52-летний Карпин возглавил национальную команду в июле 2021 года. Под его руководством сборная России провела семь матчей и вышла в стыковые матчи к чемпионату мира 2022 года. 24 марта подопечные Карпина встретятся со сборной Польши в «Лужниках». Победитель встречи сыграет в финале турнира за право выхода на чемпионат мира либо со сборной Швеции, либо со сборной Чехии.

Об отпуске

«Отдых у любого человека всегда проходит хорошо. Съездил в Эстонию, к родителям, на море позагорать с детьми. Отдых прошел великолепно», — рассказал Карпин в интервью радио «Первое Спортивное».

О том, как изменилась его жизнь после назначения

— Моя жизнь полностью поменялась после того, как я стал главным тренером сборной. Раньше был конкретный режим, сейчас нет. В клубном режиме надо готовить тренировки, ты находишься в каждодневной работе. Сейчас режим другой: проснулся, позавтракал, поехал на тренировку, посмотрел, пообедал, поехал на вечернюю тренировку.

День между турами складывается из просмотра матчей — даже тех, которые посмотрел вживую. Также смотришь игры, которые вообще не видел. Ты не привязан к режиму, времени семье можно уделить больше, сдвинув все дела на ночь, но в этом случае придется меньше спать.

О влиянии Романцева

— Были разговоры, что Романцев повлиял на решение остаться тренером. Как это было? На следующий день после того интервью Олег Иванович набрал. Мы начали разговор, в процессе которого я уже чуть успокоился, переспал со всеми этими мыслями. Олег Иванович подтвердил все то, что крутилось в моей голове.

О цели в сборной России

— Если конечная цель — выход на чемпионат мира — будет достигнута, понятно, что все будут довольны. Анализировать, как мы это сделали — другой вопрос. Идеально для меня, чтобы был и результат, и игра, которую хочу увидеть. Но сейчас самые важные матчи, права на ошибку не было.

О матче с Хорватией

-— Естественно, после Хорватии было разочарование не столько от результата, сколько от нашей игры. Думаешь, что неправильно что-то донес, надо об этом подумать. После побед тоже такое бывает. После матча со Словакией было много раздумий.

О возможном назначении Шевченко главным тренером сборной Польши

— Понятно, что мы готовились к предыдущей сборной Польши. Понять, какая сборная будет в марте, сложно. Непонятно, к кому готовиться. Польша, получается, сейчас темная лошадка. Конечно, будем готовиться, учитывая нюансы, которые могут быть с появлением нового тренера.

Если тренировать Польшу будет Шевченко, будет ли дискомфорт? Нет. С Шевченко я не общался. Мы теперь должны общаться спустя 23 года? Когда появится тот или иной тренер, появится и информация. Во время сбора никому, кроме тренера, анализировать игры не надо. Никто этого не поймет, будут говорить, что надо выигрывать. Пожалуйста, не оценивайте ни один товарищеский матч на сборах. Карпин о стыковых матчах сборной России: вообще непонятно, под кого готовиться Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что пока не может понять, как готовиться... 22 января 17:46

О стиле игры в стыковых матчах

— Сборная России сможет играть в смелый футбол? Да, мы так хотим. Получится или нет — другой вопрос. Могут ли возразить игроки? Могут, но толку-то. Футболист просто не попадет в состав, если он не может или не хочет играть в такой футбол. Это очевидные вещи.

О словах Федора Смолова

— Оставили с игроками тему с Хорватией? Тема позади. С футболистами, которые приехали в ноябре или начале декабря, говорили, игроки «Зенита» тогда не смогли приехать. Сейчас пообщался с ними на эту тему и на тему того, что предстоит в стыковых матчах.

Смолов сказал, что струсили. Понять можно. Была ответственность перед болельщиками, может, кто-то испугался громких имен. Вы боитесь летать в самолете? А кто-то боится летать. Чего там бояться? Но кто-то боится.

О знакомстве с Ваноли

— Познакомился с тренером «Спартака». Ваноли произвел очень приятное впечатление, грамотно расставил акценты. Весь посыл, который он хочет дать клубу, кажется мне правильным и корректным. У нас состоялась беседа, обмен мнениями. Тренировки клуба меня порадовали. Думаю, чисто физически игроки «Спартака» будут готовы хорошо. Ваноли поделился эмоциями от общения с Карпиным Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли пообщался с наставником сборной России Валерием... 24 января 22:12

При этом Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, в интервью Youtube-каналу «Betsafe Прибалтика» заметила, что ее супруг рассмотрит в будущем вариант с возвращением в «Спартак», если такое предложение поступит.

«Конечно, он ценит поддержку спартаковских болельщиков. Все зависит от обстоятельств, предложений. Это работа. Нет такого, что он обиделся на Федуна и больше никогда не будет с ним работать. Будет хорошее предложение — он будет его рассматривать, как и от любого другого клуба. По поводу возвращения в «Спартак» – он не отрицает такой возможности. Он ни разу не говорил: «Никогда не пойду в «Спартак» или «Пока Федун в «Спартаке», я туда не вернусь», — рассказала Карпина.

О сборах

— Вчера прилетел, встречался в Дубае с футболистами «Краснодара», «Спартака» и «Зенита». Надо со всеми увидеться, поговорить. На сборах переговорил почти со всеми ребятами, кто уже вызывался в сборную, с руководством и тренерским штабом «Локомотива», «Краснодара», «Спартака», «Зенита». Кто-нибудь удивил или порадовал? Наверное, нет. Пока рано еще говорить об этом, некоторые клубы 16 числа только приехали.

Для меня эта поездка была очень информативной. Писарев находится в Турции, так как там много команд, Онопко сейчас в Испании. Послезавтра поеду в Турцию, соберу информацию от других тренерских штабов команд. Потом в Испанию — там у нас ЦСКА, «Краснодар» тоже переехал в Марбелью.

О Fan ID

— Не вдавался в подробности Fan ID. Понимаю, что болельщики против из-за контроля. Условно, мой тесть приехал в Ростов, он не сможет сходить на футбол? Как по мне — это катастрофа. Я не владею информацией, что нужно сделать, как быстро это оформить. У нас люди не знают, где купить билет — а им говорят про Fan ID. Это как минимум неудобно.