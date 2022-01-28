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Спорт

В погоне за очередным титулом: Надаль играет против Берреттини. LIVE

Australian Open. 1/2 финала. Маттео Берреттини — Рафаэль Надаль. ОНЛАЙН

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В первом полуфинальном матче Australian Open встречаются итальянец Маттео Берреттини и испанец Рафаэль Надаль.«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца

Очко с подачи — 30:15.

07:03

Двойная ошибка — 15:15.

07:02

Отличная подача Берреттини — 15:0.

07:00

Берреттини атаковал со второй подачи Рафы, тот несколько раз выравнивал игру глубокими ударами. В итоге Маттео забежал под форхенд, но пробил слишком сильно — 0:3.

06:59

Блестящий форхенд от Берреттини по линии при первой же возможности. Навылет — 40:30.

06:58

Хороший розыгрыш, но смена направлений ударов от Надаля в итоге приводит к попаданию соперника в сетку с бэкхенда — 40:15.

06:57

Теперь Рафа не попадает в розыгрыше бэкхенд по диагонали — 30:15.

06:56

Нет приема — 30:0.

06:56

А вот и очередная невынужденная ошибка итальянца, теперь в первом розыгрыше на подаче Надаля — 15:0.

06:54

И опять нет первой, опять розыгрыш со второй, и опять в итоге ошибка Берреттини — 0:2. Рафа повел с брейком!

06:53

Не прошла первая, а в розыгрыше со второй Рафа грузит сопернику под лево, и Берреттини пробивает в сетку — 15:40, двойной брейк-пойнт сразу же.

06:53

Эйс — 15:30.

06:52

Шикарный прием от Рафы, Берреттини оказывается в обороне и не вывозит — 0:30.

06:52

Ошибается Берреттини в разыгранной им комбинации — 0:15.

06:50

А тут не получается у Маттео над сеткой ответить на резанный удар Надаля в розыгрыше — 0:1. Удержал свою подачу испанец.

06:50

Очко с подачи — больше.

06:49

В трос попадает Надаль, это гасит полет мяча, что играет на руку Берреттини. Итальянец вбегает в хафкорт и сверху вниз кладет еще один виннерс справа — 40:40.

06:49

А вот тут шикарная атака форхендом после приема второй подачи и короткого розыгрыша. Пробивает Берреттини виннерс — 40:30.

06:48

Переподать Рафе пришлось вторым мячом. В розыгрыше он оказался в обороне, а Берреттини пошел завершать к сетке, выбрав хороший момент, но нарвался на шикарную обводку — 40:15.

06:47

Прием в сетку — 30:15.

06:46

Теперь розыгрыш пошел со второй подачи испанца. Казалось, что у итальянца есть перевес, но Рафа выровнял игру, попав в самую заднюю линию. Ну и в итоге дело закончилось сорванным бэкхендом Маттео — 15:15.

06:45

Начали. С первой подачи пошел розыгрыш и после слайса от Берреттини слева Надаль срывает форхенд — 0:15.

06:40

Прошла жеребьевка, и Берреттини выбрал прием. Началась разминка. Важный момент: из-за погоды в Австралии крыша сегодня закрыта. А игра фактически в зале дает чуть больше шансов итальянцу. Но посмотрим. Берреттини может быть физически более уставшим, поскольку провел по дороге к полуфиналу на корте на два часа больше испанца.

06:35

Выходят соперники на корт. Скоро все начнется, но впереди еще четырехминутная разминка.

06:30

Надаль и Берреттини похожим образом выступили в четвертьфиналах. Обоим пришлось непросто. Оба выии первые два сета своих матчей, но проиграли следующие два. Все решало в пятых партиях. Берреттини одолел француза Гаэля Монфиса — 6:4, 6:4, 3:6, 3:6, 6:2. Надаль был сильнее канадца Дениса Шаповалова, жаловавшегося, что арбитр позволяет испанцу делать слишком большие паузы между розыгрышами даже на приеме — 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3.

06:25

С тех пор, конечно, изменилось многое. Тот полуфинал был первым для Берреттини выступлением на такой стадии «шлема». Теперь же 21-летний итальянец окреп, занимает высшее для себя на данный момент седьмое место в рейтинге. Этот полуфинал на турнирах «Большого шлема» для Берреттини уже третий в карьере. Еще был «Уимблдон»-2021, где он в итоге добрался до финала.

Ну а Надаль продолжает погоню за рекордам по титулам на «шлемах» у мужчин. Вернее, рекорд и так ему принадлежит, но сейчас он его делит с коллегами по «большой тройке» Роджером Федерером и Новаком Джоковичем. Каждый выиграл по 20 мейджоров. Будет ли у испанца 21-й уже сейчас, не дожидаясь любимого «Ролан Гарроса»?

06:20

Рафа Надаль посеян в Мельбурне под шестым номером, Маттео Берреттини — под седьмым. Это их вторая встреча в истории. Интересно, что первая также состоялась в полуфинале турнира «Большого шлема», причем тоже на открытом хардовом корте. Более того, победитель снова может сыграть в финале с Даниилом Медведевым. Так вот, впервые Надаль и Берреттини сошлись в полуфинале US Open-2019. Тогда испанец уверенно взял верх в трех сетах — 7:6 (8-6), 6:4, 6:1. Ну а потом Надаль в драматичном пятисетовом триллере переиграл в финале Медведева. Как все будет на этот раз?

06:15

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Australian Open между итапьянцем Маттео Берреттини и испанцем Рафаэлем Надалем. Ориентировочно игра начнется в 06:30 по московскому времени.

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