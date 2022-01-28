Битва за финал с Надалем: Медведев сражается с Циципасом на Australian Open. LIVE

11:25

Медведев и Циципас встречались на уровне Тура восемь раз. Счет личных встреч 6-2 в пользу россиянина. Вот эти матчи:

2018. «Мастерс» в Майами. 1/64 финала. Медведев — 2:6, 6:4, 6:2; 2018. US Open. 1/32 финала. Медведев — 6:4, 6:3, 4:6, 6:3; 2018. Базель. Четвертьфинал. Медведев — 6:4, 3:6, 6:3; 2019. «Мастерс» в Монте-Карло. 1/8 финала. Медведев — 6:2, 1:6, 6:4; 2019. «Мастерс» в Шанхае. Полуфинал. Медведев — 7:6 (7-5), 7:5; 2019. Итоговый турнир. Группа. Циципас — 7:6 (7-5), 6:4; 2021. Australian Open. Полуфинал. Медведев — 6:4, 6:2, 7:5; 2021. «Ролан Гаррос». Четвертьфинал. Циципас — 6:3, 7:6 (7-3), 7:5.