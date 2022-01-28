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Спорт

Битва за финал с Надалем: Медведев сражается с Циципасом на Australian Open. LIVE

Australian Open. 1/2 финала. Стефанос Циципас — Даниил Медведев. ОНЛАЙН

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В полуфинальном матче Australian Open встречаются грек Стефанос Циципас и россиянин Даниил Медведев. Победитель этого противостояния сыграет в финале с Рафаэлем Надалем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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11:35

Выходят теннисисты на стадион. А крыша сегодня закрыта из-за дождя в Мельбурне. Для Медведева это в принципе неплохо. При этом не стоит забывать, что на открытых хардовых кортах у него против Циципаса четыре победы и ни одного поражения, а вот в зале грек побеждал в матче на Итоговом турнире.

11:30

Медведев занимает второе место в рейтинге АТР и может стать по итогам этого турнира первой ракеткой мира. Циципас сейчас в рейтинге четвертый. Греку принадлежит практически уникальное достижение: на этом турнире он выиграл свой пятый из пяти четвертьфиналов на «шлемах». Правда, в полуфиналах статистика пока куда хуже: 1-3. У Медведева до нынешнего АО уже было пять четвертьфиналов мейджоров, из которых единственный он уступил Циципасу в Париже в прошлом году. При этом в полуфиналах у россиянина противоположная статистика: 3-1.

11:25

Медведев и Циципас встречались на уровне Тура восемь раз. Счет личных встреч 6-2 в пользу россиянина. Вот эти матчи:

2018. «Мастерс» в Майами. 1/64 финала. Медведев — 2:6, 6:4, 6:2; 2018. US Open. 1/32 финала. Медведев — 6:4, 6:3, 4:6, 6:3; 2018. Базель. Четвертьфинал. Медведев — 6:4, 3:6, 6:3; 2019. «Мастерс» в Монте-Карло. 1/8 финала. Медведев — 6:2, 1:6, 6:4; 2019. «Мастерс» в Шанхае. Полуфинал. Медведев — 7:6 (7-5), 7:5; 2019. Итоговый турнир. Группа. Циципас — 7:6 (7-5), 6:4; 2021. Australian Open. Полуфинал. Медведев — 6:4, 6:2, 7:5; 2021. «Ролан Гаррос». Четвертьфинал. Циципас — 6:3, 7:6 (7-3), 7:5.

11:20

Первый финалист уже известен: им стал испанец Рафаэль Надаль, утром по московскому времени обыгравший итальянца Маттео Берреттини в четырех партиях. Сейчас будет определяться тот, кто постарается помешать ему выиграть 21-й «шлем» в карьере. У Даниила Медведева одна победа и еще два проигранных финала мейджоров (в том числе прошлогодний на Australian Open), у Циципаса один проигранный финал.

11:15

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Australian Open между греком Стефаносом Циципасом и россиянином Даниилом Медведевым. Ориентировочно игра начнется в 11:30 по московскому времени.

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