Россияне сражаются за золото в спринте на Евро. LIVE

Стартовали два последних россиянина — Ильназ Мухамедзянов и Александр Поварницын. 27-летний Поварницын является вторым по опытности биатлонистом этой команды после Пащенко, он побеждал на этапе Кубка IBU и участвовал в Кубке мира. 24-летний Мухамедзянов ранее тоже участвовал в этапах Кубка IBU.
Томшин на второй стрельбе (стоя) — молодец, закрыл все мишени. Правда, после двух промахов на «лежке» этого уже не хватит для борьбы за медаль. Василий ушел на трассу пока седьмым, проигрывая лидеру 54 секунды.
Пащенко показывает отличную скорость! На отметке 4,9 км он вырвался в лидеры, обогнав немца Фратцшера! Теперь главное не допустить промахов на «стойке» — и будет борьба за золото.
Поршнев финишировал с результатом 23:29,4 минуты и пока удерживает лидерство. Первушин пришел к финишу — и пока он шестой.
Ай да Пащенко! Стартовал очень бодро. Преодолел 1,6 км со вторым результатом, уступив только известному немцу Филиппу Хорну. И на первой стрельбе лежа россиянин не допустил ни одной осечки и проигрывает пока лишь другому немцу Фратцшеру — и то всего 2,1 секунды.
Поршнев добрался до отметки 8,3 км — и по-прежнему остается уверенным лидером. Ему удалось увеличить преимущество над Шмуком до 44 секунд, а над Никвистом — до 57,1. Первушин идет пока четвертым, но скорость на финальных километрах гонки отсутствует как класс — он проиграет Поршневу уже 2:12 минуты.
Очень сильно напрягает немец Лукас Фратцшер. Он закрыл все мишени на первой стрельбе (лежа) и обновил лучший результат, обогнав Поршнева на 2,1 секунды. Как бы не потерять лидерство Никите.
Тем временем совсем не радует Василий Томшин. Россиянин допустил целых два промаха на стрельбе лежа и откатился на 16-е место с отставанием в 57 секунд от лидера.
Никита просто разрывает! Закрыл все мишени на «стойке» и стал лидером гонки! Браво! Его ближайший преследователь — Шмук — отстает на 30,7 секунды, а следом за ним — Никвист (+39,3).
Стартовал четвертый из россиян — опытный, 31-летний Петр Пащенко. Ранее он участвовал в чемпионате Европы — 2016 в Тюмени и в заключительном этапе Кубка мира того же сезона в Ханты-Мансийске, а также становился победителем спринтерских гонок на этапах Кубка IBU. Может, получится и сейчас?
Да что ж такое, Михаил! Первушин допустил два промаха на «стойке» и еще больше отстал от своих основных соперников. Хотя немец Шмук и швед Никвист сами отстрелялись не без ошибок — сделали по одному промаху и давали шанс их догнать, но россиянин им не воспользовался.
Первушин вышел на трассу после двух штрафных кругов с отставанием в полторы минуты от лидирующего Шмука.
Первушин добрался до отметки 4,9 км. Пока что ему не удается значительно сократить отставание от лидера Шмука — было 34 секунды, стала 31.
Стартовал третий из россиян — 25-летний Василий Томшин, чемпион мира и Европы среди юниоров. Желаем удачи!
Никита — красавчик! Быстро закрыл все мишени и вышел на второе место! Причем он проигрывает немцу Шмуку всего 0,9 секунды. Первушин тем временем откатился на четвертую строчку после первой стрельбы.
Эх, как жаль! Первушин допустил один промах и был вынужден отпахать штрафной круг. После возвращения на трассу россиянин стал третьим и теперь проигрывает лидирующему немцу Доминику Шмуку целых 34 секунды! На второй строчке — Никвист, уступающий лидеру восемь секунд.
Поршнев подъехал к отметке 1,6 км и обогнал Первушина на одну секунду! Сейчас именно он стал вторым, а Первушин — третьим. Лидирует на этом отрезке дистанции по-прежнему швед Никвист.
Эх, недолго был Первушин лидером на 1,6 км — его уже сместил на вторую строчку швед Эмил Никвист.
Россиянин Первушин добрался до отметки 1,6 км — и на данный момент показывает лучшую скорость! Он преодолел это расстояние за 4:51,3 минуты и обогнал пятерых соперников, став лидером гонки. Однако вся конкуренция еще впереди.
Стартовавший первым белорус Шидловский добрался до дебютной контрольной отметки — 1,6 км. Он преодолел эту дистанцию за 5:07 минуты.
В гонку вступил второй россиянин — 25-летний Никита Поршнев, бронзовый призер чемпионата мира — 2019 в эстафете, многонократный чемпион России и победитель чемпионата мира среди юниоров. Удачи!
Российский биатлонист Никита ПоршневРИА Новости
Стартовал первый из россиян — Михаил Первушин, которому совсем недавно, 25 января, исполнилось 23 года. Удачи!
Напомним правила спринта:
1) Спортсмены проходят три круга по 3,3 км;
2) Биатлонисты стартуют с интервалом в 30 секунд;
3) После первого круга — стрельба лежа, после второго — стоя;
4) За каждый промах — штрафной круг 150 м.
Россию представляют Петр Пащенко, Никита Поршнев, Ильназ Мухамедзянов, Александр Поварницын, Василий Томшин и Михаил Первушин.