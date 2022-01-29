Лига Хабиба стартует в США: Харитонов против Спонга. LIVE

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ММА. Eagle FC 44. Сергей Харитонов — Тайрон Спонг. ОНЛАЙН

В Майами (Флорида) в ночь на 29 января состоится турнир Eagle FC 44. В главном событии вечера подерутся тяжеловесы Сергей Харитонов (32-8) и Тайрон Спонг (2-0).«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
06:00

А пока что мы обратимся к другим боям основного карда. Уже завершились три из них.

Рей Борг – Коди Гибсон. Борг победил единогласным решением судей (UD 3) Рамазан Курамагомедов – Джон Ховард. Курамагомедов победил единогласным решением судей (UD 3) Раймонд Магомедалиев – Энтони Нжокуани. Магомедалиев победил техническим нокаутом в 1-м раунде (ТКО 1)

05:55

Главный поединок начнется около 06.30 по московскому времени. А пока к со-главному бою готовятся Рашад Эванс и Габриэль Чекко.

05:50

В Майами (Флорида) в ночь на 29 января состоится турнир Eagle FC 44. В главном событии вечера подерутся тяжеловесы Сергей Харитонов (32-8) и Тайрон Спонг (2-0).»Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий.

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