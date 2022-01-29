Лига Хабиба стартует в США: Харитонов против Спонга. LIVE

06:00

А пока что мы обратимся к другим боям основного карда. Уже завершились три из них.

Рей Борг – Коди Гибсон. Борг победил единогласным решением судей (UD 3) Рамазан Курамагомедов – Джон Ховард. Курамагомедов победил единогласным решением судей (UD 3) Раймонд Магомедалиев – Энтони Нжокуани. Магомедалиев победил техническим нокаутом в 1-м раунде (ТКО 1)