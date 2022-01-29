На фоне сильного ветра и снега: Пащенко выиграл серебро в пасьюте на ЧЕ

В рамках чемпионата Европы по биатлону мужчины соревновались в гонке преследования на 12.5 км. Российский биатлонист Петр Пащенко героически завоевал в серебро, а в десятку лучших попал также Никита Поршнев, финишировавший седьмым. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию пасьюта.
Трансляция
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13:30
На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию гонки.
До скорых встреч!
13:25
А положение по стрельбе у остальных биатлонистов из России таково: Поршнев — пять промахов, Томшин — семь, Мухамедзянов — восемь, Певрушин — семь, Поварницын — десять.
13:15
остаточно сложно подводить итоги этой гонки, потому что погода на дистанции сегодня оставляла желать лучшего — сильнейший ветер со снегом, который, безусловно, мешал стрельбе. Но при этом стоит отметить, что Петр Пащенко, выигравший серебро, допустил целых пять промахов, а победивший норвежец — три.
13:08
Томшин финишировал 12-м, Мухамедзянов завершил гонку на 24-м месте. Певрушин оказался 31-м, Поварницын — 38-м.
13:06
Поршнев проиграл почти минуту и завершил гонку седьмым.
13:05
А Петр Пащенко выигрывает серебро! Замыкает тройку лидеров Фратшер.
13:04
Аспенс финиширует, и далеко до него всем соперникам. Первый он, безусловно.
13:03
Певрушин, кстати, закрывает с нулем четвертый огневой рубеж.
13:02
Мухамедзянов стреляет с одним промахом.
13:01
У Томшина два промаха на заключительном огневом рубеже.
12:58
Очень медленно стреляет Поршнев, два промаха у него. А Пащенко — бежит вторым!
12:58
А у Пащенко два промаха, к сожалению. Но продолжает он бороться за медали, только сейчас подходят соперники.
12:57
Аспенс на заключительном рубеже мажет единожды!
12:55
У Поварницына три промаха, у Певрушина — один. Поршнев поднимается на четвертое место.
12:55
У Томшина и Мухамедзянова по одному промаху, а Пащенко продолжает атаковать Аспенса.
12:52
Пащенко выходит на вторую позицию! Поршнев с кругом — пятый.
12:51
Пащенко стреляет чисто! У Поршнева один промах, но стрелял он долго.
12:50
Аспенс на третьем рубеже мажет один раз. Клод выцеливался очень долго, в итоге допустил два промаха.
12:49
У Певрушина на двух огневых рубежах шесть промахов.
12:47
У Мухамедзянова тоже три промаха на втором огневом рубеже.
12:46
У Томшина один промах, у Поварницына — три. Пока у россиян достаточно серьезные проблемы со стрельбой.
12:45
Лидером становится Эмильен Клод, который не допустил ни одного промаха на двух рубежах.
12:44
А вот Поршнев закрывает второй огневой рубеж чисто!
12:43
Бьонтегорд — лидер, но мажет он один раз. У Пащенко — два промаха.
12:41
Пащенко идет пятым, всего 12 секунд он уступает лидеру на 3,7 км. Поршнев девятым бежит.
12:40
Подсказывают тренеры Поршневу: «давай, давай, догонишь». Но кажется, что сложно биатлонистам идти.
12:37
Поварницын — два промаха, Мухамедзянов и Томшин — три. Очень сильный ветер.
12:37
Бьонтегорд мажет единожды, Поршнев промахивается дважды, Пащенко — один раз.
12:36
Очень сильный ветер сейчас, практически вьюга бушует в Германии.
12:35
Кстати, всего на дистанции 60 спортсменов.
12:34
На 1,2 км Поршнев — второй, Пащенко — четвертый. Уверенно держатся российские биатлонисты в лидирующей группе.
12:32
Певрушин под 45-м номером тоже ушел на дистанцию.
12:31
Мухамедзянов тоже ушел на старт, спустя несколько секунд за ним Томшин.
13:30
Пащенко и Поварницын тоже стартовали.
13:30
И дан старт гонки! Никита Поршнев уходит вторым на дистанцию.
12:15
Гонку пропускает лидер сборной России Антон Бабиков. Он не принял участие в спринте, поэтому не квалифицировался в пасьют.
12:20
Россию в гонке представят шесть биатлонистов: Никита Поршнев стартует вторым, Петр Пащенко – четвертым, Александр Поварницын – 13-м, Ильназ Мухамедзянов – 14-м, Василий Томшин – 17-м, Михаил Первушин – 45-м.
12:15
В Германии продолжается чемпионат Европы по биатлону. Мужчины бегут гонку преследования. Ее старт запланирован на 12.30 по московскому времени.
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