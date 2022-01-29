На фоне сильного ветра и снега: Пащенко выиграл серебро в пасьюте на ЧЕ

13:15

остаточно сложно подводить итоги этой гонки, потому что погода на дистанции сегодня оставляла желать лучшего — сильнейший ветер со снегом, который, безусловно, мешал стрельбе. Но при этом стоит отметить, что Петр Пащенко, выигравший серебро, допустил целых пять промахов, а победивший норвежец — три.