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Спорт

Проиграли погоде: россиянки остались без медалей в пасьюте на ЧЕ

Куклина финишировала пятой в гонке преследования на ЧЕ по биатлону

Завершилась женская гонка преследования в рамках чемпионата Европы по биатлону, который проходит в Германии. Лучшей из россиянок Лариса Куклина стала пятой. Спортсменкам пришлось выступать в условиях очень сильного ветра, на третьем огневом рубеже Наталья Гербулова и Виктория Сливко допустили по пять промахов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
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16:07

«Газета.Ru» заканчивает онлайн-трансляцию, спасибо, что были с нами!

16:05

Пришли к финишу все россиянки, подводим итоги. Как уже было сказано, Куклина завершила гонку пятой, и она оказалась единственной представительницей России в топ-10. Буртасова — 11-я, Шевченко — 17-я, Гербулова — 26-я, Сливко — 38-я. Не самые радужные результаты, но верим, что у России еще будут медали на этом турнире. Чемпионат Европы завершится в воскресенье, 30 января, смешанной эстафетой и супермикстом.

16:02

Вот и Куклина финиширует — увы, лишь пятое место и полторы минуты отставания от лидера.

16:01

Хеттих приходит к финишу второй, Энодд — третьей.

16:00

И финиширует Стремоус. Искренне радуемся за 26-летнюю спортсменку, которая стала добиваться успехов, пусть и под флагом другой страны. Это ее вторая значимая медаль в карьере, вторая же — на этом чемпионате Европы. И первое золото: ранее она стала второй в индивидуальной гонке.

15:59

Трижды промахивается и Шевченко, она 20-я. Гербулова чуть реабилитировалась за предыдущую стрельбу, промахнулась дважды. Но 26-е место — совсем не то, на что она рассчитывала. У Сливко два промаха и 38-е место.

15:58

У Буртасовой еще три промаха, 12-я позиция.

15:57

И Куклина идеально отрабатывает рубеж! Возвращается пятой, однако без шансов на медали: отставание от идущей третьей Хеттих составляет более 50 секунд.

15:55

Не пять промахов у Хеттих на заключительной стрельбе, но три штрафных круга она заработала. И ее смещает с первого места Стремоус, идеально отработавшая вторую «стойку»! Порадуемся за уроженку Волгоградской области — она опережает идущую второй Энодд на 26,5 секунды.

15:54

Конечно, что-то еще может измениться. На трассе живые люди, и на заключительном рубеже может не повезти уже кому-то из лидеров. Надежд на подиум у россиянок очень мало, но все же хочется верить, что удача кому-то из них улыбнется сегодня.

15:53

На данный момент лучшей из россиянок является Куклина, которая допустила «всего» три промаха на первой «стойке» и вернулась на трассу восьмой. Но отставание очень большое — 2 минуты 14,3 секунды от лидирующей Хеттих. Трижды промазала и Буртасова, она идет 10-й. Шевченко с аналогичным количеством неудачных выстрелов вернулась в гонку 17-й.

15:52

Пять промахов и у Сливко... Отметим, впрочем, что не только россиянки оказались в такой ситуации — немка София Шнайдер также не закрыла ни одной мишени на третьем рубеже.

15:51

В условиях очень сильного ветра девушкам приходится работать на стойке. У Хеттих один промах, у Энодд и Стремоус — по два. И, к огромному сожалению, проваливает стрельбу Гербулова. После первого промаха она очень долго целилась, но в итоге не попала ни разу — пять промахов! Как жаль!

15:48

Отстает Наталья ходом, к третьем рубежу подошла, уступая уже более 26 секунд.

15:46

Плотная тройка лидеров на отметке 5,1 км: между Хеттих и идущей третьей Стремоус всего 1,6 секунды, между ними вклинилась норвежка Йенни Энодд. Гербулова отстает от первой позиции на 18,2 секунды.

15:45

Сливко не закрыла одну мишень и сейчас идет 24-й, Шевченко — чуть выше, на 22-й позиции.

15:44

И у Шевченко еще два промаха...

15:44

Буртасова сейчас 12-я, Куклина — 13-я.

15:43

Все спортсменки из первой тройки допустили промахи на втором рубеже, норвежка — снова дважды. Столько же, увы, у Буртасовой и Куклиной. Зато Гербулова стреляет чисто и продолжает гонку четвертой в 13,9 секунды от сохранившей лидерство Хеттих!

15:41

Шевченко после первой стрельбы, где она один раз промазала, вернулась 27-й, а Сливко также с одним промахом — 39-й.

15:38

Лидирует пока немка Янина Хеттих, но ей в спину дышит Алина Стремоус из Молдавии. Буртасова на отметке 3,1 км отстает от лидера на 21 секунду, Куклина — на 34,9 секунды, Гербулова — на 36,3 секунды. Примечательно, что даже с двумя промахами Фемстейневик идет третьей.

15:37

У Гербуловой один штрафной круг, а вот Буртасова работает чисто! И Куклина — тоже! После первого рубежа Евгения и Лариса идут пятой и шестой соответственно, а Гербулова тоже несильно отстает — она восьмая.

15:36

Фемстейневик — два промаха на «лежке», сменится лидер.

15:35

Гербулова на отметке 1,1 км идет уже пятой, отставая на 32 секунды от первого места.

15:33

Ан нет, не увидим мы Горееву на старте! Как заявил в эфире «Матч ТВ» комментатор Дмитрий Губерниев со ссылкой на главу пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергея Аверьянова, Анастасия пропускает гонку из-за недомогания.

15:32

Далее: Куклина — 21-я, Шевченко — 27-я, Гореева — 35-я, Сливко — 46-я.

15:31

Буртасова в гонке с 19-го места с отставанием в 1 минуту 8 секунд по итогам спринта.

15:30

Начали! Первой стартовала норвежца Рангхильд Фемстейневик, первая из россиянок — Гербулов — начинает гонку восьмой, в 40 секундах от первой позиции.

15:25

Победительница индивидуальной гонки Буртасова призналась, что до сих пор не прошла акклиматизацию в немецком Абрере.

«Утром шла кровь из носа, было давление. Думаю, я еще не прошла акклиматизацию, но будем бороться», — сказала Буртасова в эфире «Матч ТВ».

15:20

Все шестеро россиянок, заявленных на турнир, сегодня выходят на старт: Наталья Гербулова, Евгения Буртасова, Лариса Куклина, Анастасия Шевченко, Анастасия Гореева и Виктория Сливко.

15:15

Женщины бегут гонку преследования в рамках чемпионата Европы по биатлону, который проходит в Германии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

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