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Спорт

Месть за Федора: Молдавский против Бейдера. LIVE

ММА. Bellator 273. Валентин Молдавский — Райан Бейдер. ОНЛАЙН

В американском Финиксе в рамках вечера боев Bellator 273 в главном поединке сражаются россиянин Валентин Молдавский и американец Райан Бейдер. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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07:57

«Работай в своей манере!» — кричит Молдавскому Емельяненко. Соперники борются у сетки, и бой приостанавливается из-за грубого приема со стороны Бейдера: американец нанес оппоненту удар в пах коленом.

07:56

В стойке зарубились бойцы на первой минуте, но достать друг друга толком не смогли, лишь один — весьма неплохой — удар смог нанести Молдавский.

07:54

Второй раунд начался!

07:53

Завершен первый раунд, и он, стоит признать, сложился не в пользу россиянина. Валентин пытался взять свое в клинче, несколько удачных тейкдаунов провел. Но вместе с тем за эту пятиминутку он пропустил несколько серьезных панчей, и сейчас Федор Емельяненко и Анатолий Токов должны донести до Молдавского, что ему нужно поменять, чтобы доминировать.

07:52

Американец вышел из клинча, попутно нанеся точный и мощный боковой. Снова у сетки бойцы, но теперь уже Бейдер держит соперника.

07:51

В партер перешли соперники, оба — сильные борцы. Молдавский пока контролирует ситуацию и блокирует все попытки Бейдера осуществить перевод.

07:50

Какое начало! С первых секунд старается Молдавский задавить соперника, выбрасывает джебы мимо цели и нарывается на встречный удар! Не «поплыл» и остался в деле, теперь борьба у сетки!

07:48

Первый раунд!

07:43

Выходят в клетку соперники! 29-летний Молдавский, двукратный чемпион мира и Европы по боевому самбо, готов сразиться за титул Bellator!

07:41

В преддверии поединка Молдавский высказался о сопернике и допустил, что все может решиться уже в первом раунде, поскольку Бейдер стремится все сделать быстро. Американец, в свою очередь, лестно отозвался о сопернике, отметив мощный удар Молдавского и заявив, что кулаков Валентина нужно опасаться.

07:38

Соперник Молдавского, действующий обладатель чемпионского пояса — прекрасно и печально знакомый российским любителям ММА Райан Бейдер. Именно он в 2019 году нокаутировал в первом же раунде легендарного Федора Емельяненко. И, несомненно, Молдавский держит в уме не только завоевание титула, но и реванш за своего наставника: россиянин выступает в команде Емельяненко Fedor Team.

07:33

Что ж, ждем главный бой вечера. В июне прошлого года Валентин Молдавский победил Тимоти Джонсона и завоевал титул временного чемпиона Bellator в тяжелом весе. Сейчас он сразится за то, чтобы стать полноценным обладателем пояса. На данный момент в профессиональной карьере россиянина 12 боев и 11 побед.

07:29

Хендерсону присуждена победа с минимальным преимуществом, раздельным решением судей он берет верх над Мамедовым. Увы, это третье поражение в карьере Ислама. «Это самый важный бой в моей карьере», — заявляет американец. 38-летний Хендерсон, к слову, прервал серию из трех поражений подряд.

07:24

Бой Мамедова с Бенсоном завершился в партере в тот момент, когда соперники наносили друг другу удары. Сложно сказать, кому судьи отдадут предпочтения, оба соперника смотрелись достойно.

07:20

В первом раунде соперники пристреливались и искали слабые места друг у друга, а в концовке второго раунда Мамедов был близок к победе сабмишеном, но немного ему не хватило времени.

07:18

Поединку предшествует большой кард, и стоит выделить бой с участием еще одного россиянина — прямо сейчас Ислам Мамедов сражается с американцем Беснсоном Хендерсоном.

07:15

Здравствуйте, уважаемые любители смешанных единоборств! В рамках вечера боев Bellator 273 россиянин Валентин Молдавский сражается с американцем Райаном Бейдером, в свое время победившим Федора Емельяненко. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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