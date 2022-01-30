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Спорт

Исторический финал: Медведев против Надаля на Australian Open. LIVE

Australian Open. Финал. Надаль (Испания) — Медведев (Россия). ОНЛАЙН

В финальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису испанец Рафаэль Надаль, идущий за 21-м титулом на «шлемах», сражается с россиянином Даниилом Медведевым, который может первым в истории выиграть свой второй мейджор сразу же после первого. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
12:32

Начинает Надаль второй сет — 15:0, Медведев бьет в аут.

12:30

Берет Медведев первый сет! Надаль принимает в сетку и уступает партию со счетом 2-6!

12:29

Ай, как ошибся Надаль! Даня бил из самого угла, и Рафа от сетки укорачивал — россиянин бы никак не успел. Но Надаль попадает в сетку. Двойной сетбол! 40:15.

12:29

Блестящая подача, Рафа срывает! 30:15.

12:29

Эйс от Медведева, 15:15.

12:28

Хорошо отреагировал Надаль на удар Медведева, под заднюю. 0:15.

12:28

Медведев разговаривает с арбитром — но не выясняет отношения, как это было в игре против Стефаноса Циципаса. Просто беседа.

12:26

Надаль — в аут! Неожиданно «плывет» испанец, две свои подачи отдал под ноль! На сет будет подавать Даня, 2-5.

12:25

Обводящим с хафкорта пробивает Медведев, и снова тройной брейк-пойнт у него! 0:40.

12:24

И сразу — еще одна двойная! 0:30.

12:23

Двойная ошибка у Надаля, 0:15.

12:22

Свечу вешает Надаль, смэш от Медведева — Рафа отбивает, но в аут! 2-4, Даня впереди.

12:22

Разводит Рафа мяч и соперника в разные стороны, 40:30.

12:21

Испанец принимает в аут, 40:15.

12:20

Третий эйс у Медведева! Удар по центру, 30:15.

12:20

Надаль — в сетку! 15:15.

12:19

Долго разыгрывалось первое очко на подаче Медведева, в итоге Рафа сделал кросс, и россиянин отбил в сетку. 0:15.

12:17

Есть брейк под ноль! Надаль бьет в аут, и Даня выходит вперед в сете! 2-3 в пользу российского теннисиста.

12:16

В аут испанец бьет, у Медведева тройной брейк-пойнт! 0:40.

12:14

Рафа от сетки пробил, Даня ответил обводящим под заднюю линию! 0:30.

12:14

Опасно укоротил Надаль, но Даня очень хорошо ответил под боковую. 0:15.

12:12

Снова подачей навылет выигрывает Медведев гейм! 2-2.

12:12

Аут у Надаля, 40:30.

12:11

Медведев сорвал форхенд — аут, 30:30.

12:11

Еще один прием не удается испанцу, 30:15.

12:11

Отлично подает россиянин, Надаль срывает прием, и мяч улетает в сторону трибун. 15:15.

12:10

Подача Медведева, Рафа загонял соперника по корту, и Даня пробил в аут. 0:15.

12:08

Закончен гейм. Медведев открыл угол, и именно туда Надаль отправил мяч. 2-1.

12:06

Надаль укорачивает, Медведеву не удается с бэкхенда ответить. Больше у Рафы.

12:06

Уравнивает испанец, Даниил сорвал прием.

12:05

С форхенда Рафа бьет в сетку, еще один брейк-пойнт у Медведева.

12:04

От сетки Надаль укорачивает без шансов для соперника. Ровно.

12:03

Срывает удар Надаль — аут, и брейк-пойнт у россиянина. 30:40.

12:02

Жара пошла! Рафа вышел к сетке, Даня несколько раз пытался пробить его на силу, но испанец каждый раз успевал на мяч и взял это очко! 30:30.

12:01

Ай да Надаль! Медведев с хафкорта смэшем пробил по центру, Рафа, казалось, без шансов подставил ракетку — он не наносил удар. Однако мяч отскочил точно в боковую, и очко у испанца! 15:30.

12:00

Долгий и красивый розыгрыш мы сейчас увидели, и закончился он блестящим ударом Медведева точно по боковой. 0:30.

11:59

Уступает Надаль очко — чуть за заднюю линию мяч улетел. 0:15.

11:57

Эйс! Очень спокойно берет Даниил свою подачу. 1-1.

11:57

Мяч улетает в коридор после обратного кросса от Надаля. 40:15.

11:57

Хорошая была позиция для удара у Медведева, но слишком сильно: аут. 30:15.

11:56

Испанец принял в аут, 30:0.

11:56

Подача Медведева, Надаль попытался поймать соперника, резко поменять направление полета мяча, но пробил в коридор. 15:0.

11:54

Медведев принимает в аут, Рафа берет свою подачу. 1-0 в партии.

11:53

Долго разыгрывали соперники мяч, в итоге Дане чуть не повезло: мяч ударился в трос и вернулся на его половину. Больше у Надаля.

11:52

Хороший розыгрыш, Медведев вынудил соперника ошибиться, и с бэкхенда Надаль снова бьет в сетку. Ровно.

11:51

Рафа попадает в сетку, 40:30.

11:50

Сорвал форхенд Даня, аут. 40:15.

11:50

Не удается прием Медведеву, мяч улетает за заднюю линию. 30:15.

11:49

Испанец отправляет мяч в коридор, 15:15.

11:48

Матч начался! И берет Рафа первое очко, ловит соперника на противоходе. 15:0.

11:45

Закончили спортсмены разминку, поехали!

11:42

Матч начнется с подачи Надаля.

11:39

Надаля стадион встречает бешеными овациями, а вот на появление Медведева реакция противоречивая: сквозь аплодисменты пробивается и свист. Что ж, неудивительно: на этом турнире Даня успел снискать репутацию скандалиста. Да и в целом, он никогда не стесняется активно общаться с публикой во время матчей — далеко не всегда таким образом, что зрителям это нравится.

11:38

Скоро стартует финал! Теннисисты уже выходят на арену!

11:35

Медведев, напомним, является на данный момент второй ракеткой мира, но даже победа на Australian Open не выведет его на первое место в рейтинге АТР. В случае успеха в противостоянии с Надалем Даниил все равно будет на 90 очков отставать от первой ракетки планеты Новака Джоковича, которому выступить в Австралии не разрешили.

11:30

Ожиданиями от игры поделился легендарный Род Лейвер.

«Медведеву подходит хард, но история может сегодня повернуться к Надалю. Удачи обоим игрокам, надеемся увидеть классический мужской финал Austalian Open между феноменальными чемпионами», — написал Лейвер в Twitter.

11:25

Матч между Медведевым и Надалем состоится на арене Рода Лейвера. Игра должна была начаться не раньше 11:30 мск — в итоге начало матча чуть смещается, поскольку он поставлен вторым запуском после женского парного финала. Он уже завершился, чемпионками Australian Open стали представительницы Чехии Барбора Крейчикова и Катержина Синякова. Они в трех сетах взяли верх над Анной Данилиной из Казахстана и бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей. Теперь ожидается, что Медведев и Надаль начнут свой матч в 11:40 мск.

11:20

Медведев и Надаль ранее встречались между собой четырежды, и счет личных встреч — 3-1 в пользу испанца. Но при этом Даниил одержал победу в последнем на сегодняшний день матче с Рафой, он состоялся в 2020 году, это был полуфинал Итогового турнира в Великобритании. Тогда Медведев выиграл в трех сетах — 3:6, 7:6 (7:4), 6:3.

11:15

Здравствуйте, уважаемые читатели! В финале Открытого чемпионата Австралии по теннису испанец Рафаэль Надаль, претендующий на единолично-рекордный 21-й титул на мейджорах, играет с россиянином Даниилом Медведевым, у которого в активе есть выигранный US Open. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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