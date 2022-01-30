Исторический финал: Медведев против Надаля на Australian Open. LIVE

11:20

Медведев и Надаль ранее встречались между собой четырежды, и счет личных встреч — 3-1 в пользу испанца. Но при этом Даниил одержал победу в последнем на сегодняшний день матче с Рафой, он состоялся в 2020 году, это был полуфинал Итогового турнира в Великобритании. Тогда Медведев выиграл в трех сетах — 3:6, 7:6 (7:4), 6:3.