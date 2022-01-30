Исторический финал: Медведев против Надаля на Australian Open. LIVE

Ай, как ошибся Надаль! Даня бил из самого угла, и Рафа от сетки укорачивал — россиянин бы никак не успел. Но Надаль попадает в сетку. Двойной сетбол! 40:15.
Медведев разговаривает с арбитром — но не выясняет отношения, как это было в игре против Стефаноса Циципаса. Просто беседа.
Надаль — в аут! Неожиданно «плывет» испанец, две свои подачи отдал под ноль! На сет будет подавать Даня, 2-5.
Долго разыгрывалось первое очко на подаче Медведева, в итоге Рафа сделал кросс, и россиянин отбил в сетку. 0:15.
Есть брейк под ноль! Надаль бьет в аут, и Даня выходит вперед в сете! 2-3 в пользу российского теннисиста.
Жара пошла! Рафа вышел к сетке, Даня несколько раз пытался пробить его на силу, но испанец каждый раз успевал на мяч и взял это очко! 30:30.
Ай да Надаль! Медведев с хафкорта смэшем пробил по центру, Рафа, казалось, без шансов подставил ракетку — он не наносил удар. Однако мяч отскочил точно в боковую, и очко у испанца! 15:30.
Долгий и красивый розыгрыш мы сейчас увидели, и закончился он блестящим ударом Медведева точно по боковой. 0:30.
Подача Медведева, Надаль попытался поймать соперника, резко поменять направление полета мяча, но пробил в коридор. 15:0.
Долго разыгрывали соперники мяч, в итоге Дане чуть не повезло: мяч ударился в трос и вернулся на его половину. Больше у Надаля.
Хороший розыгрыш, Медведев вынудил соперника ошибиться, и с бэкхенда Надаль снова бьет в сетку. Ровно.
Надаля стадион встречает бешеными овациями, а вот на появление Медведева реакция противоречивая: сквозь аплодисменты пробивается и свист. Что ж, неудивительно: на этом турнире Даня успел снискать репутацию скандалиста. Да и в целом, он никогда не стесняется активно общаться с публикой во время матчей — далеко не всегда таким образом, что зрителям это нравится.
Медведев, напомним, является на данный момент второй ракеткой мира, но даже победа на Australian Open не выведет его на первое место в рейтинге АТР. В случае успеха в противостоянии с Надалем Даниил все равно будет на 90 очков отставать от первой ракетки планеты Новака Джоковича, которому выступить в Австралии не разрешили.
Ожиданиями от игры поделился легендарный Род Лейвер.
«Медведеву подходит хард, но история может сегодня повернуться к Надалю. Удачи обоим игрокам, надеемся увидеть классический мужской финал Austalian Open между феноменальными чемпионами», — написал Лейвер в Twitter.
Матч между Медведевым и Надалем состоится на арене Рода Лейвера. Игра должна была начаться не раньше 11:30 мск — в итоге начало матча чуть смещается, поскольку он поставлен вторым запуском после женского парного финала. Он уже завершился, чемпионками Australian Open стали представительницы Чехии Барбора Крейчикова и Катержина Синякова. Они в трех сетах взяли верх над Анной Данилиной из Казахстана и бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей. Теперь ожидается, что Медведев и Надаль начнут свой матч в 11:40 мск.
Медведев и Надаль ранее встречались между собой четырежды, и счет личных встреч — 3-1 в пользу испанца. Но при этом Даниил одержал победу в последнем на сегодняшний день матче с Рафой, он состоялся в 2020 году, это был полуфинал Итогового турнира в Великобритании. Тогда Медведев выиграл в трех сетах — 3:6, 7:6 (7:4), 6:3.
Здравствуйте, уважаемые читатели! В финале Открытого чемпионата Австралии по теннису испанец Рафаэль Надаль, претендующий на единолично-рекордный 21-й титул на мейджорах, играет с россиянином Даниилом Медведевым, у которого в активе есть выигранный US Open. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.