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Спорт

Гонка за золотом: россияне в смешанной эстафете на ЧЕ, LIVE

Биатлон. Чемпионат Европы. Смешанная эстафета. ОНЛАЙН

На чемпионате Европы по биатлону проходит смешанная эстафета. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
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12:30

Побежали!

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12:20

Представляем вашему вниманию составы команд, участвующих в сегодняшней гонке:

1. Норвегия (Эрленд Овренг Бьонтегорд, Йоханнес Дале, Йенни Энодд, Рагнхильд Фемстейневик)

2. Германия (Лукас Фрацшер, Филипп Хорн, Янина Хеттих, София Шнайдер)

3. Украина (Виталий Труш, Тарас Лесюк, Ольга Абрамова, Анастасия Меркушина)

4. Литва (Максим Фомин, Йокубас Макине, Наталья Кочергина, Мария Кресик)

5. Италия (Патрик Браунхофер, Давид Цингерле, Беатриче Трабукки, Ханна Охенталлер)

6. Австрия (Николаус Лайтингер, Лукаш Питцер, Леа Ротшопф, Тамара Штайнер)

7. Россия (Василий Томшин, Петр Пащенко, Лариса Куклина, Анастасия Шевченко)

12:15

В рамках чемпионата Европы по биатлону проходит смешанная эстафета. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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