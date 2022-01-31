Миранчук в «Лацио», Чалов в Швейцарии: трансферное окно закрывается в Европе. LIVE

Российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук может уйти в аренду в римский «Лацио» до конца сезона с правом обязательного выкупа. Об этом сообщил известный европейский инсайдер Николо Скира в Twitter.
«Аталанта» готова продать Миранчука за €10 млн.
В этом сезоне 26-летний полузащитник сыграл в 13 матчах Серии А и двух встречах Лиги чемпионов, забил один мяч и отдал три голевых передачи. Его контракт с «Аталантой» истекает в 2024 году.
Полузащитник «Аталанты» Алексей МиранчукGlobal Look Press
Нобель Арустамян сообщил в своем Telegram-канале, что швейцарский «Базерь» арендует нападающего ЦСКА Федора Чалова до конца сезона-2021/22 без права выкупа.
«Права выкупа у швейцарского клуба нет. Напомню, недавно «Базель» продал в «Фиорентину» нападающего Артура Кабрала на замену Душану Влаховичу. «Базель» идет на втором месте в швейцарской Суперлиге. В своей группе в Лиге конференций-2021/2022 команда заняла первое место», — написал Арустамян.
В этом сезоне 24-летний нападающий провел за ЦСКА 18 встреч, в которых забил три мяча и отдал пять голевых передач. Его контракт с ЦСКА действует до лета 2024 года.
Игрок ЦСКА Федор ЧаловРИА Новости