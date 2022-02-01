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Спорт

«Продолжит играть в России»: американскому насильнику дали условный срок

Адвокат заявил, что в России хоккеист Буше получил бы реальный срок за изнасилование девочки

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ХК «Локомотив»
Нападающему ярославского «Локомотива» Риду Буше вынесли приговор по делу об изнасиловании 12-летней девочки, которое произошло в 2011 году. Хоккеист получил четыре года испытательного срока и один год тюрьмы условно. Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что американский суд вынес «очень мягкий приговор», а также оценил перспективы продолжения карьеры Буше в России.

Буше избежал реального срока за изнасилование

Минувшей ночью наступила развязка в скандальном деле нападающего ярославского «Локомотива» Рида Буше, который был обвинен в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Заседание прошло в закрытом режиме без присутствия журналистов.

Американец, которому на момент преступления было 17 лет, по решению суда округа Уоштено (штат Мичиган, США) получил четыре года испытательного срока и один год тюрьмы условно, сообщает издание Detroit Free Press.

Буше, которому первоначально было предъявлено обвинение в преступном сексуальном поведении первой степени, в декабре признал себя виновным по меньшему обвинению — в преступном сексуальном поведении третьей степени, связанном с нарушением половой неприкосновенности несовершеннолетней в возрасте от 13 до 16 лет.

Потерпевшая утверждала, что Буше нашел видео, где она танцует, и позвал ее в подвал, в котором находилась его спальня. По ее словам, хоккеист заставлял ее заниматься оральным сексом, а также шантажировал ее тем, что расскажет всем об их половом акте. Пострадавшая являлась дочерью семьи, приютившей Буше, когда тот был задействован в системе подготовки американских хоккеистов.

Согласно местному законодательству, обвинение первой степени влечет за собой наказание в виде тюремного заключения сроком от 25 лет до пожизненного заключения, а обвинение третьей степени обычно предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 15 лет и регистрацию в списке сексуальных преступников.

Если Буше нарушит условия приговора, то в силу вступит норма закона, включающая в себя наказание за преступление третьей степени. Если в течение испытательного срока хоккеист будет «чист», то сможет избежать включения в реестр насильников.

Пострадавшая девушка, которой на данный момент исполнилось 23 года, выразила свое недовольство приговором, позволившим Буше избежать тюремного заключения и получить шанс уйти от судимости в случае успешного прохождения испытательного срока. При этом она выразила признательность планам прокуратуры провести совместную работу с региональной организацией Мичигана по искоренению бытового и сексуального насилия.

Что будет с Буше дальше?

Юрист Андрей Князев заявил, что американский форвард «Локомотива» сможет продолжить свои выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Приговором Буше не запрещено продолжать работу в РФ. Единственное — ему нужно соблюдать этот условный срок, не совершая преступлений, новых правонарушений. А где он будет хорошо себя вести и ничего не нарушать: хоть в России, хоть в Замбии — разницы нет.

Буше сможет продолжать играть в России. Если бы ему запретили, сюда послали бы документы. А так — условный срок во всем мире работает хорошо, ты показываешь свою полезность обществу»,

— передает слова Князева «Чемпионат».

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов считает, что нападающему повезло получить столь щадящий приговор.

«За действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней Буше отделался очень мягким наказанием, в России за данное преступление хоккеисту однозначно бы, на мой взгляд, суд назначил наказание в виде реального лишения свободы — ни о каком условном сроке речь бы не шла.

Например, за действия сексуального характера в отношении малолетней в России установлено наказание от 12 до 20 лет лишения свободы, условный срок исключен по данной статье,

за изнасилование и действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней также установлены длительные сроки лишения свободы, практически исключающие условный срок, поэтому наказание для Буше очень мягкое. После приговора Буше без проблем сможет продолжать карьеру в России», — заявил Калинов «Газете.Ru».

Широкий общественный резонанс дело получило в середине января: многие эксперты высказывались за немедленное выдворение Буше из России. Генеральному менеджеру омского «Авангарда» Алексею Волкову даже пришлось оправдываться за приглашение американца в клуб в 2020 году.

«Я лично не знал об этой истории с Буше. Согласен, что нужно глубже изучать такие моменты, когда приглашаем игроков. Но насколько? Никто не мог предположить, что такие вещи можно узнать», — передает слова Волкова РИА «Новости».

Ярославский «Локомотив» пока не спешит с выводами и не стремится к принятию сиюминутных решений касательно будущего игрока.

«Данное дело требует от нас всестороннего детального рассмотрения и анализа произошедшего. На время разбирательств хоккеист находится в отпуске за свой счет, в настоящее время он пребывает в США. В то же время, ХК «Локомотив» и КХЛ совместно внимательно изучают все нюансы «дела Рида Буше».

Время необходимо и для поступления в адрес Клуба и Лиги официальных документов со стороны американского суда. Уверены, что только после этого Клуб будет готов дать дополнительные комментарии по дальнейшему развитию ситуации и сотрудничеству команды «Локомотив» и Рида Буше», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте ярославцев.

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