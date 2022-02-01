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Спорт

«Чего молчишь? Алле!» Фигуристка ушла от Тутберидзе после критики тренеров

Глейхенгауз отругал фигуристку Рубцову перед камерами

Талантливая юниорка Любовь Рубцова, владеющая тройным акселем, перешла из группы Этери Тутберидзе в клуб «Армия фигурного катания», где будет тренироваться под руководством Алексея Василевского. В 2022 году это уже не первый трансфер из «Хрустального» — в начале января к Евгению Плющенко ушел Егор Рухин.

Одна из самых талантливых юниорок страны Любовь Рубцова покинула группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Свой уход фигуристка сопроводила постом в Instagram, где выразила благодарность наставнице, а также хореографам Даниилу Глейхенгаузу и Сергею Дудакову.

«Огромное спасибо всему тренерскому штабу Этери Тутберидзе за годы тренировок, огромный труд и терпение, за то что верили в меня и понимание!» — написала спортсменка.

На прошедшем в январе первенстве России среди юниоров Рубцова заняла 13-е место, набрав по итогам короткой и произвольной программы 179,27 балла.

Самым запоминающимся моментом на том турнире с участием Рубцовой стала жесткая беседа после проката произвольной программы. За него фигуристка получила чуть более 114 баллов и порцию жесткой критики от тренеров Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова (Тутберидзе не приехала на турнир).

Глейхенгауз: Какая у тебя позиция должна быть на правой ноге?

Дудаков: Ты чего, перепутала опять? Ну чего ты молчишь?

Глейхенгауз: Люба, что ты должна была сделать там? Мы у тебя спрашиваем, алле! Ну, разворот! А почему ты кольцо тогда сделала?

Фигуристка в ответ лишь молчала. На первенстве Москвы ей также не удалось завоевать наград — она стала лишь четвертой. Видимо, слабые результаты в последнее время и стали причиной ухода спортсменки.

Любовь Рубцова родилась во Владивостоке, где начала свою карьеру. После переезда в Москву фигуристка продолжила тренировки и сумела пройти отборочный этап телепроекта «Ледниковый период. Дети». Ее выступление оценили Татьяна Навка, Илья Авербух, Роман Костомаров и Максим Траньков — Рубцова приняла решение поработать под руководством Навки.

В декабре 2020 года спортсменка принимала участие в съемках телепрограммы «Доброе утро» вместе с другими юниорами и юниорками из группы Тутберидзе.

Теперь подающая надежды фигуристка перешла в группу к Алексею Василевскому в спортивный клуб «Армия Фигурного Катания». Среди элементов ультра-си Рубцова увереннее всего исполняет аксель в три с половиной оборота.

Отметим, что это уже не первый переход из группы Тутберидзе в 2022 году. 3 января «Спорт-Экспресс» сообщил о том, что фигурист Егор Рухин ушел из «Хрустального» и пополнил ряды академии Евгения Плющенко.

Источник утверждает, что спортсмен попросился в команду Плющенко во время чемпионата России в Санкт-Петербурге.

На том турнире Рухин занял последнее место в мужском одиночном катании.

Также сообщалось, что фигурист выступал в новогоднем шоу «Щелкунчик», создателем которого является Плющенко. Рухин принял участие сразу в нескольких номерах программы, однако его фамилия оказалась единственной, которую не озвучивали по завершении шоу.

Позже директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал участие фигуриста в шоу и заявил, что оно продиктовано дефицитом денег.

«Означает ли это, что штаб Этери Тутберидзе в нем не нуждается? Нет, это означает, что у нас свобода действий. Если парень может заработать, то зачем отказываться? Евгений предложил ему участвовать. Сегодня дефицит денег, ребята зарабатывают в таком молодом возрасте. Хорошо, что Плющенко предоставляет такую возможность», — отметил он в разговоре с «СЭ».

Более скандальными вышли переходы Александры Трусовой и Алены Косторной, случившиеся в 2020 году. Обе спортсменки ушли из группы Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко, однако результаты на соревнованиях стали только хуже.

Косторная, ставшая чемпионкой Европы в 2020 году, пропустила практически весь сезон из-за болезней и травм, потеряла тройной аксель и так и не смогла полностью восстановиться. А Трусова, хоть и отобралась на чемпионат мира, сумела занять в Стокгольме лишь третье место, проиграв не только Анне Щербаковой из группы Тутберидзе, но и Елизавете Туктамышевой, которой на момент старта мирового первенства исполнилось 24 года.

Спустя сезон и Косторная, и Трусова вернулись в «Хрустальный», где и продолжают тренироваться по сей день. Трусова будет защищать честь страны на зимних Олимпийских играх в Пекине, а Косторная, сломавшая кисть перед чемпионатом России, будет готовиться к следующим соревнованиям.

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