Не чемпионатом мира единым: как губернаторы новой волны развивают спорт

Пандемия коронавируса напомнила, что здоровье каждого человека — важнейшая ценность, нуждающаяся в регулярной поддержке и заботе. Одним из направлений государственной политики о здоровье граждан выступает популяризация спорта. Развитие спортивной инфраструктуры, мотивирование людей активно заниматься собственным физическим развитием и разделять ценности здорового образа жизни — задачи для всех уровней власти.

В январе 2022 года правительство России по поручению Президента подготовило Концепцию развития в стране детско-юношеского спорта. Она нацелена на создание в каждом регионе всеобъемлющих условий, которые позволят систематически воспитывать в детях любовь к здоровому образу жизни и спорту.

Разработка документа — важный шаг на пути к комплексной государственной поддержке спортсменов разных возрастов и уровней, о необходимости которой заявлял Владимир Путин.

В регионах такую поддержку по различным направлениям последовательно осуществляют губернаторы новой волны. Эксперты ЭИСИ определяют их как близких к людям эффективных управленцев, способных решать важные региональные задачи.

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев делает ставку на комплексное и всестороннее развитие регионального спорта.

В 2022 году при поддержке врио в регионе пройдут крупные спортивные мероприятия — в феврале состоится этап Кубка мира по фристайлу, а в августе и сентябре столица Золотого кольца примет матчи Чемпионата мира по волейболу.

Помимо крупных событий реализуется поддержка регулярных профессиональных соревнований и массовых спортивных мероприятий для жителей. Например, в рамках проекта «Спортивная Ярославия», которому дал старт глава региона, пройдут соревнования по бегу, самбо, художественной гимнастике, легкой атлетике, гребле на байдарках, мини-футболу.

На развитие спорта в своем регионе нацелен и врио главы Тамбовской области Максим Егоров.

Так, по его инициативе юные хоккеисты в регионе будут тренироваться по национальной программе подготовки «Красная машина» — уникальной российской методике, не имеющей мировых аналогов. Это позволит улучшить качество подготовки спортсменов и придаст новый импульс развитию хоккея в Тамбовской области.

Помимо классических видов спорта внимание уделяется и новым направлениям, среди которых ключевое место занимает киберспорт. В декабре прошлого года Тамбов первым в России принял форум лидеров компьютерного спорта ЦФО «Киберсмыслы». В ходе форума Максим Егоров и президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит подписали соглашение о сотрудничестве для развития в Тамбовской области компьютерного спорта.

Убежден в том, что необходимо постоянно вкладываться в развитие регионального спорта, губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Калининград успешно принял матчи Чемпионата мира по футболу 2018, однако региональная власть не перестала уделять внимание популяризации спорта и после крупного события. Показательно, что инфраструктурные объекты ЧМ-2018 не остались без дела. Стадион «Сельма», например, где во время мундиаля располагалась главная тренировочная площадка, стал пространством для уличного скалодрома — центром притяжения детей и воспитанников спортшкол.

Кроме этого, по распоряжению губернатора там будет открыт новый спортзал. А в апреле 2021 года в области открылся один из крупнейших скалодромов в Европе — его стенки поднимаются на высоту 17 метров, а вес составляет около 100 тонн. Реконструируется стадион «Балтика», признанный объектом культурного наследия. Губернатор заявил, что на обновленном стадионе не будет парковок, а все пространство займут исключительно спортивные объекты — каток, дорожки, площадка для воркаута.

Активно развивается спортивная инфраструктура и в Новгородской области — при активном участии губернатора Андрея Никитина.

Совсем недавно там открылся Региональный центр по фигурному катанию на коньках и хоккею. Губернатор подчеркнул, что событие даст возможность заниматься этими видами спорта еще большему количеству юных новгородцев. Помимо этого, по выходным на ледовой арене будут проходить массовые катания для всех желающих. При содействии главы области развивается региональный футбол.

Между РФС, Министерством спорта РФ и Правительством Новгородской области заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола. Сотрудничество включает в себя поддержку инфраструктурных проектов, среди которых строительство полноразмерного футбольного манежа и мини-футбольных площадок с искусственным газоном.

Внимательное отношение губернаторов «новой волны» к развитию спорта и популяризации здорового образа жизни среди населения иллюстрирует тренд на кадровое обновление российской политики, инициированное президентом России Владимиром Путиным.

В систему государственного управления постепенно включаются политики, нацеленные на заботу о благополучии граждан и проявляющие эту заботу через конкретные управленческие решения.

ЭИСИ оценивает появление таких политиков на уровне исполнительной и законодательной власти через концепты губернаторов и депутатов новой волны. Последних эксперты определяют в качестве эффективных законодателей, выполняющих предвыборные обещания и нацеленных на заботу об интересах конкретных социальных групп.