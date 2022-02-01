«Импульсивен, но умен»: как Медведев справится с эмоциями после Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев после поражения в финале Australian Open заявил, что в нем умер ребенок. Российский второй номер рейтинга АТР был разочарован реакцией трибун во время матча и даже выразил сомнения в желании продолжать карьеру. «Газета.Ru» рассказывает, почему случившееся не повлияет на желание теннисиста играть в дальнейшем.

Разочарование и исповедь

Даниил Медведев провел потрясающий Открытый чемпионат Австралии, второй год подряд дойдя там до финала, а всего сыграв в решающем матче «шлема» в четвертый раз.

По дороге к финалу он справился с американской восходящей звездой Максом Кресси с его винтажной игрой в стиле «серв энд воллей», сотворил подвиг против канадца Феликса Оже-Альяссима, отыгравшись против него в четвертьфинале с 0-2 по сетам, а в полуфинале разобрал в четырех партиях своего самого принципиального оппонента грека Стефаноса Циципаса.

В игре против легендарного испанца Рафаэля Надаля, недавно восстановившегося после тяжелейшей травмы, фаворитом был именно россиянин.

Испанец шел за рекордным 21-м «шлемом», но осенью прошлого года в финале US Open первая ракетка мира серб Новак Джокович мог добиться того же, а еще выиграть календарный «шлем» (все четыре титула на мейджорах за год). Однако это не помешало Медведеву разгромить оппонента (по игре даже больше, чем по счету) — 6:4, 6:4, 6:4.

Вот и на этот раз все было в руках лучшего теннисиста России и второго номера рейтинга АТР. Он легко взял первую партию с двумя брейками (6:2), а затем буквально украл у Надаля вторую, в которой испанец выходил подавать на сет и, не сумев этого сделать, дважды вел на тай-брейке с минибрейками (7:6).

На АО-2022 до финала только Медведеву удалось выиграть матч, в котором он уступил две первые партии. Но в решающем поединке этот подвиг повторил Надаль, остановив уже самого Даниила — 6:4, 6:4, 7:5.

Супердраматичный поединок, который, как и финал US Open-2019 между этими же соперниками, продолжался больше пяти часов (тогда Медведев отыгрался с 0-2, но уступил в пятом сете), получился и сверхэмоциональным. «Надаль — это какой-то непотопляемый корабль» В финальном матче Открытого чемпионата Австралии — Australian Open 2022 года победу... 31 января 11:37

На церемонии награждения явно обиженный россиянин шептал себе под нос: «Скучно». А потом на пресс-конференции выдал мощнейший спич о том, что в нем в этом матче «умер ребенок».

Медведев рассказал о своем пути в теннисе, о том, как смотрел на великих в детстве и представлял соперниками Надаля и Роджера Федерера, нарабатывая удары об стенку, как пробивался в Тур через «челленджеры» и «фьючерсы», как начал играть при больших трибунах и продолжал мечтать.

А дальше он рассказал о том, как после обидных поражений на своих первых мейджорах на пресс-конференциях им фактически не интересовались журналисты и намекнул на обидные выкрики с трибун.

«Опять, ребенок сомневался, что стоит мечтать. И я все это рассказываю, чтобы описать моменты, когда ребенок переставал мечтать. И я не буду объяснять, почему именно, — подчеркнул россиянин.

— Но сегодня во время матча я перестал мечтать. Теперь я играю только ради себя и чтобы обеспечить семью, и ради тех, кто в меня верит. Конечно, буду играть для России – потому что я чувствую оттуда огромную поддержку.

Если перед «Ролан Гаррос» или «Уимблдоном» в Москве будет турнир на харде, я еду туда, даже если пропущу «Ролан Гаррос» или «Уимблдон». Ребенок во мне перестал мечтать. Я играю за себя. Вот и все. Вот моя история. Спасибо, что выслушали. Теперь можем перейти к вопросам о теннисе. Про историю я ничего говорить не буду».

Правда, теперь вопросов от представителей прессы, само собой, было много, и тема получила развитие.

«Один небольшой пример. Перед подачей Рафы кто-нибудь крикнет: «Вперед, Даниил!» – и тысяча людей сразу шипит. Мертвая тишина. Перед своей подачей я такого не слышал, — рассказал Медведев.

— Это разочаровывает, это неуважительно. Я не уверен, что после 30 лет у меня останется желание играть в теннис. Все зависит от того, что мне скажет окружение, как мы решим дальше проходить этот путь. Но ребенка внутри меня больше нет. И продолжать играть будет сложнее.

И я забыл рассказать. Когда я начал подниматься в топ-20, топ-30, начал играть с Новаком, Роджером, Рафой. У нас были сложные матчи, но я их пока не обыгрывал. И я помню много разговоров о молодом поколении – что оно должно становиться лучше, или же наоборот люди желали успехов. Это меня мотивировало.

Но, наверное, эти люди врали. Потому что в каждом большом матче я видел не очень много людей, которые желали мне победы. В итоге все это накопилось. И сегодня был пик».

Дальше был еще пассаж о том, что в больших матчах зрители, кажется, всегда болеют против теннисистов из России (тут Даниил вспомнил еще Андрея Рублева, Аслана Карацева и Карена Хачанова).

Война с трибунами

Выступление финалиста двух последних Открытых чемпионатов Австралии никого не оставило равнодушным, потому что было традиционно для него искренним и душераздирающим.

Неужели Медведев действительно утратил часть любви к теннису? Неужели в нем и правда умер влюбленный в игру ребенок? Неужели он может рано завершить карьеру из-за этого разочарования?

Сразу после исповеди теннисиста (а по-другому эту пресс-конференцию трудно назвать) возник вопрос, может быть, он сам виноват в случившемся?

Речь, понятно, даже не о результате, а об отношениях с трибунами. Именно такую позицию наиболее ярко выразила бывшая теннисистка топ-25 американка Джейми Хэмптон.

«Игрок, который провоцирует трибуны, расстроен, когда трибуны спровоцированы лол понятно», — написала Хэмптон в Twitter.

«Он решил пойти по пути Джоковича. Отчасти я понимаю, о чем он; трибуны бывают жестокими. Но говорить, что ребенок в тебе умер? Смешно», — опубликовала она следом еще один «твит», а спустя некоторое время удалила обе публикации.

И действительно, взаимоотношения Даниила с публикой на турнирах «Большого шлема» — это отдельная история, заслуживающая целого текста.

Все началось на US Open-2019, где он впервые добрался на мейджоре до финала и как раз выдал незавершенный суперкамбэк против Надаля в финале.

Россиянин во время своего продвижения по турнирной сетке начал натуральное противостояние с американскими трибунами. Отправной точкой, пожалуй, стал показанный игроком средний палец в адрес болельщиков в ответ на их «бу-у-у-у-у». Правда, случилось оно из-за резкого выпада теннисиста в адрес недостаточно расторопного, по его мнению, болбоя.

С этого момента американские зрители активно поддерживали всех соперников Медведева на том турнире, а он словно питался и подзаряжался этой негативной энергией, всячески к тому же провоцируя.

«Когда вы ляжете спать, я хочу, чтобы вы знали: я выиграл из-за вас! Я думаю, что этой энергии мне хватит на следующие пять матчей. Чем больше вы так делаете, тем больше я буду для вас побеждать. Спасибо!» — говорил Даниил после победы во втором круге.

«Вы болели против меня и придали мне столько сил для победы. Спасибо!» — а это уже слова после успеха в четвертом. На морально-волевых: Надаль в пяти сетах обыграл Медведева В финальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису испанец Рафаэль Надаль выиграл рекордный... 30 января 22:53

«Если бы они так против меня не болели, наверное, мне было бы больно. Наверное, мне было бы тяжело. Но я вышел и сказал себе: я против них сегодня не проиграю», — рассказывал он в интервью о том, что чуть было не снялся с 1/8 финала из-за двух травм.

Это действительно похоже на противостояние Новака Джоковича всему миру. Правда, отличий тоже много. Серб то питается энергией трибун, то плачет из-за их реакций, но остается верен своей позиции и не идет ни на какие компромиссы. Побочной стороной такого подхода становятся истории, как на этом Australian Open, где он так и не сыграл, так как был депортирован из-за отсутствия у него прививки от коронавируса.

Человеческие эмоции

Медведев другой. И сейчас это стало еще более очевидно. Весь Australian Open он поджигал своим поведением на корте, но в конечном счете показал, что пресс зрителей дался ему тяжело.

На US Open в 2019-м своей речью после финала россиянин помирился со зрителями, и те устроили ему бурную овацию, оценив в том числе и жажду борьбы россиянина и его волю к победе.

Тогда он отыгрывался и был близок к феноменальному камбэку в финале. Такому, какой против него как раз и сделал сейчас Рафа. И в этом матче россиянин не видел позитива от тех, кто не болел за него.

Правда, скорее Медведев его просто не заметил, так как его успешные и красивые выигранные мячи встречались по ходу матча, как и у Надаля, яркими овациями. Просто в конечном счете чудо, которое творил уже фактически проигравший испанец, заставило фанатов встать на уши и где-то забыть о такте и этике просмотра теннисных матчей.

Медведев точно не заслуживает травли от зрителей, и в финале АО ему досталось. Потому что были и те, кто откровенно хамил. «Домой, в Россию», — например, раздавшееся во время одного из переходов, иначе как хамством не назвать.

Но все-таки это лишь отдельные индивиды, которые есть везде и всегда. В обычной ситуации Даниил не обратил бы на них внимания, но тут он очень болезненно проиграл, и его нервная система оказалась беззащитной. В конце концов, он тоже человек.

И вообще, надо понимать, что все эти эмоциональные всплески, противостояния и даже провокации — следствие человеческих чувств и эмоций.

Нынешний второй номер рейтинга с детских лет не отличался уравновешенностью на корте. Он творил что-то невероятное, играя еще по детям, уже на взрослом уровне был дисквалифицирован с «Челленджера» за расизм (пусть по факту это и было лишь какой-то ребяческой реакцией темнокожего арбитра на вопрос «Он твой друг?», который Медведев задал судье, играя с темнокожим теннисистом, и придиркой супервайзера).

Собравший миллионы просмотров стенд-ап в адрес арбитра в полуфинале этого Australian Open был больше реакцией на проигранную свою подачу и выписанное судьей предупреждение, это признал и сам Даниил.

Россиянин объяснял, что получил предупреждение за то, что просто показывал, что зрители не дают ему подбросить мяч, но на самом деле так он маскировал неприличный жест (бил себя ободом ракетки по сгибу локтя), так что судья был прав.

Медведеву обидно слышать с трибун оскорбления, но не далее как в полуфинале он сам называл во всеуслышание «идиотом» видеорежиссера, который выводит картинку на экраны на стадионе.

В общем, лучший теннисист России точно не без греха. Однако не стоит забывать, что давление, под которым выступают лучшие игроки планеты, просто колоссально. Справиться с этим очень непросто, тем более теннис — индивидуальный вид спорта, что только усугубляет ситуацию.

«Эмоции момента»

Пресс-конференция Медведева — звено все той же цепи. Он испытал колоссальное разочарование, что привело и к обиде на зрителей, которые были против него и всячески помогали его сопернику (хотя несколько раз по ходу матча это мешало и самому Надалю).

Даниил известен своей искренностью, которая является в данном случае антонимом политкорректности.

Он импульсивен, вспыльчив, что часто выглядит не очень красиво, но он же сам первым признает свою неправоту и извиняется. Это ребячество? Возможно. Ну и что. Если кто от этого страдает, то только он сам.

Но он точно переварит случившееся в Мельбурне, а потом станет еще сильнее. Он не врал журналистам, потому что в тот момент чувствовал себя именно так, как говорил, но это обязательно пройдет.

Лучше всего на эту тему высказался Надаль:

«Имидж Медведева не отражает его характер. Иногда на корте он делает противоречивые вещи и провоцирует, но в жизни, в раздевалке он очень приветливый, дружелюбный, совсем не заносчивый. С ним можно нормально поговорить. Я очень хорошо к нему отношусь и считаю отличным человеком. Если он проиграл, он всегда проявляет уважение к сопернику. Он большой чемпион и не боится признать свою неправоту или что-то поменять. И поэтому я считаю, что он выиграет еще много больших титулов. Он умеет адаптироваться и бороться, — сказал испанец в интервью As. «Чего молчишь? Алле!» Фигуристка ушла от Тутберидзе после критики тренеров Талантливая юниорка Любовь Рубцова, владеющая тройным акселем, перешла из группы Этери Тутберидзе... 01 февраля 20:19

— А то, что он сказал на пресс-конференции, я думаю, было эмоциями момента. Он бывает импульсивен, но он достаточно умен, чтобы потом все проанализировать и объяснить. Он уже не раз это демонстрировал. Иногда он поддается эмоциям, поэтому я не думаю, что он правда не захочет играть «Ролан Гаррос» или «Уимблдон». Я желаю ему всего самого хорошего и уверен, что его еще ждут прекрасные моменты с болельщиками».

В конце концов уже скоро другие важные турниры, а Медведев по-прежнему очень близок к тому, чтобы стать первой ракеткой мира, пусть добиться этого в Мельбурне и не вышло. Большие чемпионы тем и славны, что все преодолевают, а Надаль такими эпитетами направо и налево не разбрасывается.