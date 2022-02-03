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Спорт

Разминка перед Олимпиадой: мужчины бегут спринт на Кубке IBU. LIVE

Биатлон. Кубок IBU. Мужской спринт на 10 км. ОНЛАЙН

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В рамках шестого этапа Кубка IBU в Чехии проходит мужской спринт на 10 км. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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Вверху самая последняя запись С конца
16:35

Александр Поварницын блестяще отстрелялся на второй стрельбе! Ждем развязки на финальном круге.

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100%
16:32

Ильняз Мухаметдзянов отправился на дистанцию!

16:29

Василий Томшин финишировал первым! Ближайший преследователь отстает на почти полминуты. Это победа?

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100%
16:26

Поварницын прошел первый огневой рубеж точно и довольно быстро!

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100%
16:24

Томшин отстрелялся точно и идет в лидерах перед последним кругом! А Пащенко промахнулся еще трижды на стойке.

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100%
16:21

Дмитрий Иванов отстрелялся точно на лежке, 15 секунд уступая норвежскому лидеру.

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100%
16:19

18 секунд Василий Томшин проигрывает Дале после прохождения отметки 5,9 км.

16:16

Стартовал Александр Поварницын.

16:14

Василий стреляет точно, а вот у Петра дела на лежке не заладились совсем — два промаха и потеря шансов на медали уже сейчас.

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100%
16:11

Дмитрий Иванов убежал на дистанцию.

16:10

Здорово оба российских спортсмена прошли первую четверть гонки, ждем первой стрельбы.

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100%
16:04

Пащенко и Томшин уже на дистанции!

16:00

Гонка началась!

15:55

Состав сборной России на ваших экранах: 5. Петр Пащенко (Россия)

8. Василий Томшин (Россия)

21. Дмитрий Иванов (Россия)

32. Александр Поварницын (Россия)

62. Ильназ Мухамедзянов (Россия)

86. Михаил Первушин (Россия)

15:45

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Пока не началась Олимпиада, «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию мужского спринта на 10 км в рамках этапа Кубка IBU. Гонка начнется в 16:00 по московскому времени.

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