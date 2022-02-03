Разминка перед Олимпиадой: мужчины бегут спринт на Кубке IBU. LIVE

В рамках шестого этапа Кубка IBU в Чехии проходит мужской спринт на 10 км. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
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16:35
Александр Поварницын блестяще отстрелялся на второй стрельбе! Ждем развязки на финальном круге.
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16:32
Ильняз Мухаметдзянов отправился на дистанцию!
16:29
Василий Томшин финишировал первым! Ближайший преследователь отстает на почти полминуты. Это победа?
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16:26
Поварницын прошел первый огневой рубеж точно и довольно быстро!
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16:24
Томшин отстрелялся точно и идет в лидерах перед последним кругом! А Пащенко промахнулся еще трижды на стойке.
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16:21
Дмитрий Иванов отстрелялся точно на лежке, 15 секунд уступая норвежскому лидеру.
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16:19
18 секунд Василий Томшин проигрывает Дале после прохождения отметки 5,9 км.
16:16
Стартовал Александр Поварницын.
16:14
Василий стреляет точно, а вот у Петра дела на лежке не заладились совсем — два промаха и потеря шансов на медали уже сейчас.
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16:11
Дмитрий Иванов убежал на дистанцию.
16:10
Здорово оба российских спортсмена прошли первую четверть гонки, ждем первой стрельбы.
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16:04
Пащенко и Томшин уже на дистанции!
16:00
Гонка началась!
15:55
Состав сборной России на ваших экранах:
5. Петр Пащенко (Россия)
8. Василий Томшин (Россия)
21. Дмитрий Иванов (Россия)
32. Александр Поварницын (Россия)
62. Ильназ Мухамедзянов (Россия)
86. Михаил Первушин (Россия)
15:45
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Пока не началась Олимпиада, «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию мужского спринта на 10 км в рамках этапа Кубка IBU. Гонка начнется в 16:00 по московскому времени.
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