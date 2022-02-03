Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Олимпиада Новости
Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Дым заметили рядом с канатной дорогой в Шерегеше 13:33
В минобороны Украины заявили о сохранении угрозы эскалации... 13:33
В Кремле отреагировали на ситуацию с RT DE в ФРГ 13:31
Вильфанд объявил об изменениях климатических температурных норм 13:30
Инфляция в Турции достигла максимума за 20 лет 13:30
В Минсельхозе не исключили новые ограничения розничных цен... 13:28
Тихонов рассказал, на что можно рассчитывать сборной России... 13:20
Лайфстайл-коуч назвала 6 способов определить нувориша... 13:17
В Кремле анонсировали встречу Путина с канцлером ФРГ Шольцем 13:16
Арнольд Шварценеггер сыграл Зевса в рекламе BMW 13:15
Спорт

Ковид Овечкина и неудержимый Капризов: как прошел игровой день НХЛ

Овечкин из-за коронавируса пропустил первый матч в сезоне

Слушать
Остановить
close
100%
Кирилл Капризов (с шайбой) смог отличиться в матче против «Чикаго»

Кирилл Капризов (с шайбой) смог отличиться в матче против «Чикаго»

Официальный сайт НХЛ
Александр Овечкин попал в ковид-протокол и впервые в сезоне не смог помочь своей команде в игре регулярного чемпионата, обернувшейся провалом. Кирилл Капризов продлил свою результативную серию до 12 матчей, а его «Миннесота» одержала шестую победу подряд. «Газета.Ru» представляет обзор игрового дня НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 3:5

Матч против «Эдмонтона» обернулся кошмаром для почти всех российских легионеров «Вашингтона».

Все началось с попадания в ковид-протокол Александра Овечкина. Форвард оставался единственным игроком команды, не пропустившим в нынешнем сезоне ни одной встречи, но его последний тест на коронавирус оказался положительным.

Таким образом, зрители не увидели такого долгожданного противостояния Ови с лидерами-бомбардирами «Ойлерз» Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем. Кроме того, Александр Великий не получил шанса в матче с не славящимися своей обороной «нефтяниками» прервать беспрецедентную для себя в сезоне серию из четырех подряд встреч без набранных очков.

А еще россиянин теперь пропустит Всезвездный уикенд, который пройдет в ближайшие выходные. Овечкин был выбран капитаном команды Столичного дивизиона даже несмотря на то, что в последние два раза отказывался от участия в Матчах звезд в пользу отдыха перед решающими играми регулярного чемпионата. За это он даже получил двухматчевую дисквалификацию в позапрошлом сезоне, но теперь пропустит уикенд абсолютно легально. И к тому же к возобновлению игр он уже вполне может покинуть ковид-протокол и вернуться на лед.

У голкипера Ильи Самсонова проблемы случились уже на старте матча. Он выиграл состоявшуюся накануне принципиальную встречу у «Питтсбурга» и несколько неожиданно вышел на лед и в игре с «Ойлерз».

Впрочем, Питер Лавиолетт наверняка очень быстро пожалел о своем решении, потому что Самсонов пропустил за пять минут от Драйзайтля, недавно подписавшего контракт опального форварда Эвандера Кейна и Макдэвида, причем по воротам россиянина было нанесено всего четыре броска.

Само собой, после этого на льду появился второй вратарь. Им был не засушивший в своей прошлой встрече «Даллас» (29 сейвов) Витек Ванечек, так как он тоже оказался в протоколе, а Феникс Копли, не игравший в НХЛ с сезона-2018/19.

Кстати, Макдэвид своим голом реализовал единственное в этом противостоянии большинство «Эдмонтона», в то время как в предыдущих четырех играх у команды была нулевая реализация при десяти попытках.

Интересно, что выход Копли перевернул матч. Вскоре Ларс Эллер впервые распечатал Микко Коскинена, и «Кэпиталз» побежали отыгрываться. Следующим во втором периоде отличился Конор Шири, а Никлас Бэкстрем, сделавший голевой пас, набрал уже 13-е (3+10) очко в последних 14 матчах.

В третьем периоде своей 14-й шайбой в сезоне камбэк завершил Евгений Кузнецов, однако вряд ли центрфорвард остался доволен матчем, в котором он в итоге заработал показатель полезности - 2.

Виной всему Райан Нюджент-Хопкинс, который дважды отличился в последние пять минут, принеся «нефтяникам», выпавшим из-за последних неудач из зоны плей-офф, важную победу.

Причем, первую из этих шайб канадец провел в меньшинстве, став третьим игроком в клубной истории после Магнуса Пяярви и легендарного Пола Коффи, сумевшим вывести свою команду вперед в меньшинстве в последние пять минут игры.

В том эпизоде Копли блестяще сыграл, отразив бросок Зака Хаймана при выходе один в ноль, но нападающий сам подобрал шайбу и отпасовал накатившему партнеру. Ну а второй свой гол Нюджент-Хопкинс забил уже в пустые ворота.

Таким образом, «Вашингтон» уступил без Овечкина, который на четыре шайбы отстает от лидирующего в гонке снайперов с 33 точными бросками Криса Крайдера из «Нью-Йорк Рейнджерс». Драйзайтль подтянулся к американцу вплотную, отличившись в 32-й раз в сезоне.

Из россиян «Кэпс» с нулевым показателем полезности закончил только защитник Дмитрий Орлов, но он не набрал и баллов за результативность, что выглядит бледно на фоне его победного дубля накануне против «пингвинов».

В Матче всех звезд Овечкина теперь заменит другой форвард «столичных» Том Уилсон. Для главного забияки столичной команды это будет первое появление на звездных уикендах в карьере.

«Чикаго Блэкхоукс» — «Миннесота Уайлд» — 0:5

Продолжает свое феноменальное выступление «Миннесота» Кирилла Капризова, одержавшая свою уже шестую победу подряд и продлившая серию с набранными очками до десяти (9-0-1) встреч.

«Уайлд» на этот раз буквально снесла со своего пути в выездном матче «Чикаго», которому даже не помог признанный лучшим вратарем прошлого сезона Марк-Андре Флери.

В воротах канадского ветерана побывали пять безответных шайб, поскольку полевые игроки «Блэкхоукс» так и не сумели пробить Кэма Тэлбота, оформившего сухой матч с 27 сейвами.

Особого внимания у «дикарей» заслуживают несколько нападающих. Забросивший шайбу и сделавший голевую передачу Кевин Фиала продлил свою результативную серию (9+7) до 12-ти встреч.

Новичок НХЛ Мэтт Болди оформил в своих первых десяти играх 10 (4+6) очков. Против «черных ястребов» он записал на свой счет голевой пас.

Ну и, конечно же, Кирилл Капризов. Российская главная звезда «Миннесоты» броском в касание с передачи Матса Цукарелло отличился в 19-й раз в сезоне и тоже набирает баллы уже в 12-ти играх подряд. Причем на этом отрезке на счету Кирилла уже 21 (9+12) очко!

Другие матчи

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Сиэтл Кракен» — 0:3
«Детройт Ред Уингз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 3:5
«Аризона Койотис» — «Калгари Флэймз» — 2:4

28 сейвов Семена Варламова не помогли его «Айлендерс» в домашней игре с не хватающим звезд с неба «Сиэтлом», потому что сами «островитяне» ничего не забили проваливающему сезон Филиппу Грубаэру. Варламов капитулировал дважды, а третья шайба влетела в уже оставленные им ворота в концовке.

Владислав Наместников из «Детройта» провел на льду в матче против «Лос-Анджелеса» 14:19, но не отметился вообще никакими статистическим показателями.

У защитника «Калгари» Никиты Задорова два броска, три силовых приема, один заблокированный выстрел по своим воротам и показатель полезности -1 за 17:19 на льду в победном матче против «Аризоны».

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+