Ковид Овечкина и неудержимый Капризов: как прошел игровой день НХЛ

Александр Овечкин попал в ковид-протокол и впервые в сезоне не смог помочь своей команде в игре регулярного чемпионата, обернувшейся провалом. Кирилл Капризов продлил свою результативную серию до 12 матчей, а его «Миннесота» одержала шестую победу подряд. «Газета.Ru» представляет обзор игрового дня НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 3:5

Матч против «Эдмонтона» обернулся кошмаром для почти всех российских легионеров «Вашингтона».

Все началось с попадания в ковид-протокол Александра Овечкина. Форвард оставался единственным игроком команды, не пропустившим в нынешнем сезоне ни одной встречи, но его последний тест на коронавирус оказался положительным. «Отсутствие звезд НХЛ открывает России легкую дорогу к золоту Игр» Мужская сборная России по хоккею отправится на Олимпиаду в Пекин в отдельном самолете... 03 февраля 09:33

Таким образом, зрители не увидели такого долгожданного противостояния Ови с лидерами-бомбардирами «Ойлерз» Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем. Кроме того, Александр Великий не получил шанса в матче с не славящимися своей обороной «нефтяниками» прервать беспрецедентную для себя в сезоне серию из четырех подряд встреч без набранных очков.

А еще россиянин теперь пропустит Всезвездный уикенд, который пройдет в ближайшие выходные. Овечкин был выбран капитаном команды Столичного дивизиона даже несмотря на то, что в последние два раза отказывался от участия в Матчах звезд в пользу отдыха перед решающими играми регулярного чемпионата. За это он даже получил двухматчевую дисквалификацию в позапрошлом сезоне, но теперь пропустит уикенд абсолютно легально. И к тому же к возобновлению игр он уже вполне может покинуть ковид-протокол и вернуться на лед.

У голкипера Ильи Самсонова проблемы случились уже на старте матча. Он выиграл состоявшуюся накануне принципиальную встречу у «Питтсбурга» и несколько неожиданно вышел на лед и в игре с «Ойлерз».

Впрочем, Питер Лавиолетт наверняка очень быстро пожалел о своем решении, потому что Самсонов пропустил за пять минут от Драйзайтля, недавно подписавшего контракт опального форварда Эвандера Кейна и Макдэвида, причем по воротам россиянина было нанесено всего четыре броска.

Само собой, после этого на льду появился второй вратарь. Им был не засушивший в своей прошлой встрече «Даллас» (29 сейвов) Витек Ванечек, так как он тоже оказался в протоколе, а Феникс Копли, не игравший в НХЛ с сезона-2018/19.

Кстати, Макдэвид своим голом реализовал единственное в этом противостоянии большинство «Эдмонтона», в то время как в предыдущих четырех играх у команды была нулевая реализация при десяти попытках.

Интересно, что выход Копли перевернул матч. Вскоре Ларс Эллер впервые распечатал Микко Коскинена, и «Кэпиталз» побежали отыгрываться. Следующим во втором периоде отличился Конор Шири, а Никлас Бэкстрем, сделавший голевой пас, набрал уже 13-е (3+10) очко в последних 14 матчах.

В третьем периоде своей 14-й шайбой в сезоне камбэк завершил Евгений Кузнецов, однако вряд ли центрфорвард остался доволен матчем, в котором он в итоге заработал показатель полезности - 2.

Виной всему Райан Нюджент-Хопкинс, который дважды отличился в последние пять минут, принеся «нефтяникам», выпавшим из-за последних неудач из зоны плей-офф, важную победу.

Причем, первую из этих шайб канадец провел в меньшинстве, став третьим игроком в клубной истории после Магнуса Пяярви и легендарного Пола Коффи, сумевшим вывести свою команду вперед в меньшинстве в последние пять минут игры.

В том эпизоде Копли блестяще сыграл, отразив бросок Зака Хаймана при выходе один в ноль, но нападающий сам подобрал шайбу и отпасовал накатившему партнеру. Ну а второй свой гол Нюджент-Хопкинс забил уже в пустые ворота. Овечкин на паузе, Орлов в ударе: как прошел игровой день НХЛ В очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» в гостях... 02 февраля 12:29

Таким образом, «Вашингтон» уступил без Овечкина, который на четыре шайбы отстает от лидирующего в гонке снайперов с 33 точными бросками Криса Крайдера из «Нью-Йорк Рейнджерс». Драйзайтль подтянулся к американцу вплотную, отличившись в 32-й раз в сезоне.

Из россиян «Кэпс» с нулевым показателем полезности закончил только защитник Дмитрий Орлов, но он не набрал и баллов за результативность, что выглядит бледно на фоне его победного дубля накануне против «пингвинов».

В Матче всех звезд Овечкина теперь заменит другой форвард «столичных» Том Уилсон. Для главного забияки столичной команды это будет первое появление на звездных уикендах в карьере.

«Чикаго Блэкхоукс» — «Миннесота Уайлд» — 0:5

Продолжает свое феноменальное выступление «Миннесота» Кирилла Капризова, одержавшая свою уже шестую победу подряд и продлившая серию с набранными очками до десяти (9-0-1) встреч.

«Уайлд» на этот раз буквально снесла со своего пути в выездном матче «Чикаго», которому даже не помог признанный лучшим вратарем прошлого сезона Марк-Андре Флери.

В воротах канадского ветерана побывали пять безответных шайб, поскольку полевые игроки «Блэкхоукс» так и не сумели пробить Кэма Тэлбота, оформившего сухой матч с 27 сейвами. «Кто из нас так не делал?» Шутка Генича про изнасилование вызвала скандал Известный спортивный комментатор Константин Генич в эфире YouTube-канала «Коммент.Лайв» пошутил... 02 февраля 22:31

Особого внимания у «дикарей» заслуживают несколько нападающих. Забросивший шайбу и сделавший голевую передачу Кевин Фиала продлил свою результативную серию (9+7) до 12-ти встреч.

Новичок НХЛ Мэтт Болди оформил в своих первых десяти играх 10 (4+6) очков. Против «черных ястребов» он записал на свой счет голевой пас.

Ну и, конечно же, Кирилл Капризов. Российская главная звезда «Миннесоты» броском в касание с передачи Матса Цукарелло отличился в 19-й раз в сезоне и тоже набирает баллы уже в 12-ти играх подряд. Причем на этом отрезке на счету Кирилла уже 21 (9+12) очко!

Другие матчи

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Сиэтл Кракен» — 0:3

«Детройт Ред Уингз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 3:5

«Аризона Койотис» — «Калгари Флэймз» — 2:4

28 сейвов Семена Варламова не помогли его «Айлендерс» в домашней игре с не хватающим звезд с неба «Сиэтлом», потому что сами «островитяне» ничего не забили проваливающему сезон Филиппу Грубаэру. Варламов капитулировал дважды, а третья шайба влетела в уже оставленные им ворота в концовке.

Владислав Наместников из «Детройта» провел на льду в матче против «Лос-Анджелеса» 14:19, но не отметился вообще никакими статистическим показателями.

У защитника «Калгари» Никиты Задорова два броска, три силовых приема, один заблокированный выстрел по своим воротам и показатель полезности -1 за 17:19 на льду в победном матче против «Аризоны».