Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Олимпиада Новости
Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Трамп заявил, что администрация Байдена разрушила страну за один... 20:13
Москва оказалась разочарована ответом Запада по гарантиям... 20:11
Россия выиграла первый тайм матча с Украиной в полуфинале... 20:01
«ВКонтакте» восстанавливает работу после сбоя 19:59
Экс-глава МИД Германии рассказал о желании досрочно уйти... 19:53
Лукашенко рассказал о своих отличиях от Януковича 19:51
Полуфинал ЧЕ по мини-футболу Россия — Украина могут... 19:50
Британский посол рассказала об оружии, которое Лондон поставил Киеву 19:49
Барецкий заявил, что больше не хочет драться с фриками и вызвал... 19:38
В НАТО заявили о сопровождении истребителей России 19:33
Спорт

Битва десятилетия: Россия ведет у Украины. LIVE

Футзал. ЧЕ-2022. Полуфинал. Россия — Украина. ОНЛАЙН

Слушать
Остановить
В полуфинальном матче чемпионата Европы по футзалу сборная России играет против национальной команды Украины. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию матча.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'30

Классный длинный перевод на Афанасьева, тот зацепился, приняв грудью, но дальше соперники накрыли. В итоге угловой заработали, но розыгрыш украинцы прочитали.

'28

Афанасьев совершает второй фол сборной России в тайме, пытаясь опередить Журбу.

'28

Сборная Украины комбинирует на своей половине поля и чуть не нарывается на опаснейший перехват.

'26

Абакшин завершает хороший розыгрыш своей сборной мощным ударом — выше.

'25

Пара хлестких ударов сборной России, но неточных.

'25

Паулиньо нарушает правила на чужой половине поля. Первый фол. А позже классная атака Украины заканчивается мощным ударом Зварыча выше перекладины!

'24

Антон Соколов классно развернулся и пробил, но попал в защитника.

'24

На взводе Абакшин. Предлагает упавшему Абрамову подниматься скорее. Но фол и правда не было.

'23

В блок после розыгрыша штрафного попадает Ниязов, а после розыгрыша углового мощный удар Чишкалы Ципун отражает кулаками!

'23

Даниил Абакшин явно рисовал фол на ходе в российскую штрафную. Арбитры остались безучастны. А затем украинец уже сам, добежав назад, грубо сбил соперника — желтая карточка и второй фол Украины.

'22

Мощнейший удар Чишкалы над перекладиной!

close
100%
Oliver Hardt - UEFA/Getty Images
'22

Первый фол сборной Украины во втором тайме.

'22

Какой момент! Классная атака сборной России. Давыдов отдал Ниязову, который сумел прокинуть обратно партнеру мимо выскочившего голкипера и пары защитников, ну а Давыдов ударом с острого угла по пустым воротам попал в штангу!

'21

С опасного, но немного неточного удара Ивана Чишкалы начинается второй тайм.

'21

Поееехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

Очень быстро вышла вперед сборная России, а вскоре украинцы перешли на игру в пять полевых. Один раз россияне их за это наказали, но после этого лишнего уже сами украинцы разыграли. Минимальное преимущество сборной России в очень сложной игре.

close
100%
Soccrates Images/Getty Images
'20

И свисток на перерыв звучит.

'20

Еще одна позиционная атака украинцев закончилась ударом в штангу от Ярослава Лебедя!

'20

Опасный удар Серого по российским воротам — рядом с девяткой.

'20

8-2 по ударам в створ в пользу сборной России. При этом шестого фола все нет украинцев.

'19

Тяжело против позиционных атак украинцев обороняться. Абрамов пробил издали по пустым воротам, но под давлением и не попал.

'18

Опасный удар Паулиньо Ципун тащит ногой.

'18

Опять получается у украинцев позиционный розыгрыш с численным преимуществом. Прострел Паулиньо прервал, но вторым темпом очень опасно бил Зварыч. Рядом со штангой.

'16

Тут же берет тайм-аут Сергей Скорович и объясняет своим подопечным, как противодействовать розыгрышу лишнего соперником.

'16

ГООООООООООООООООООООЛ! Евгений Серый — 2:1! Все-таки розыгрыш с пятым полевым приносит Украине успех. Серый замыкает комбинацию.

'15

ГООООООООООООООООООООООООЛ! Андрей Афанасьев — 2:0! Украинцы атаковали с пятым полевым, Путилов забрал мяч, и пока Зварыч бежал меняться на Ципуна, кинул рукой к штрафной на Афанасьева. Тот головой пробил в перекладину, но сам же добил мимо уже занявшего позицию Ципуна.

'14

Опасный дальний удар Паулиньо — Ципун отбивает.

'14

Тайм-аут берет сборная Украины.

'13

Первый в матче фол сборной России.

'13

Ципун пробил от своих ворот и попал в створ, но Путилов легко мяч поймал.

'13

Опасный прострел Соколова, Нандо пытался завершить в подкате, но не добрался до мяча.

'12

Украина пробует вариант розыгрыша с пятым полевым, в роли которого выступает Зварыч. Провели позиционную атаку, но до удара в створ ее не довели. Ударов в створ вообще пока нет у украинцев.

'11

Паулиньо со штрафного хорошо катит на Чишкалу, но у того удар не получается.

'10

Опасный подкат Евгения Серого заканчивается желтой карточкой для украинца. Тот спорит, что попал в мяч, а Давыдову оказывают помощь врачи. Но главное, что это уже пятый фол. Каждый следующий приведет к десятиметровому!

'10

Ниязов в атаке сборной России поставил блок Журбе, украинец упал, но фола арбитры не зафиксировали.

'9

Неудобно Чишкала покатил на Ниязова, тот смог пробить, но Ципун, конечно, вытащил.

'9

Давыдов шикарно просто остановил Чернявского перед своей штрафной, дотащил мяч до чужой, и там, разбрасывая соперников финтами, заработал опаснейший штрафной. И это четвертый фол украинцев! Очень рано!

'8

Абакшин сбивает Афанасьева, и это третий фол сборной Украины.

'8

Теперь в атаке сборная России, и Афанасьев, поставив корпус, заработал угловой. Правда, его розыгрыш не привел к моменту. Но владение у сборной России.

'7

Дальний удар Абрамова — неточно.

'7

Угловой сборная Украины заработала, а розыгрыш закончился еще одним корнером. С него в центре штрафной нашли Чернявского, но пробить ему не дали.

'6

Ципун снова в игре. Ловит мяч.

'6

Хлесткий удар Чишкалы с левого края тащит Ципун. И дальше отложенный фол Украине фиксируют. Второй уже.

'5

Ниязов шикарно догнал рвавшегося вперед Разуванова, отобрал мяч и побежал два в один с партнером. Последовал пас на Давыдова, который запутался в мяче и пробил выше.

'4

Сборная России пока ищет ритм игры, но искать его при 1:0 комфортнее, чем при равном счете. С Грузией в четвертьфинале из-за отсутствия голов были проблемы.

'3

Капитан сборной Украины Шотурма, пытаясь исправиться за голевой эпизод, идет в атаку и бьет с обводки. Рикошет от своего, и мяч уходит за лицевую.

'3

У Украины уже есть первый фол. А игра и после гола осторожная и закрытая.

'2

ГООООООООООООООООООЛ! Паулиньо — 1:0! Какое неожиданное начало. Сборная России заработала угловой. После его розыгрыша Афанасьев бил издали, попал в Паулиньо, и мяч, изменив направление и обогнув Шотурму, который пытался не помешать вратарю, стал не берущимся для Ципуна!

'2

Осторожно начинают команды, а вот на трибунах с первых же секунд очень жарко. Пока громоподобное «У-кра-и-на! У-кра-и-на!» раздается.

'1

Поеееехали! Матч начался.

close
100%
Oliver Hardt - UEFA/Getty Images
19:00

Сборная России сегодня, конечно же, фаворит, но против украинцев не сыграют лидеры команды Робиньо и Антошкин, у которых травма и перебор карточек соответственно. Без них Скорович решил выставить с первых минут вторую четверку.

18:55

Состав сборной Украины, который выставил Александр Косенко:

Ципун — Чернявский, Зварыч, Корсун, Шотурма. В запасе: Савенко — Радевич, Серый, Лебедь, Абакшин, Разуванов, Журба, Фаренюк, Федяш.

18:50

Состав сборной России от Сергея Скоровича:

Путилов — Соколов, Абрамов, Нандо, Паулиньо. В запасе: Замтарадзе — Милованов, Чишкала, Ниязов, Абрамович, Давыдов, Афанасьев.

18:45

Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции полуфинала ЧЕ-2022 по мини-футболу между национальными командами России и Украины!

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+