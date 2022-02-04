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Миланское дерби, Хави против «Атлетико», Тедеско против «Баварии»: анонс главных матчей выходных

В европейских футбольных лигах завершилась зимняя пауза

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Футбольные мячи

Футбольные мячи

РИА Новости
Пауза в ведущих европейских лигах завершена. 5 и 6 февраля любителей футбола ожидает сразу несколько больших игр. «Барселона» - «Атлетико» в Ла Лиге, «Интер» - «Милан» в Серии А, «Лилль» - «ПСЖ» в Лиге 1 и «Бавария» - «РБ Лейпциг» в Бундеслиге. Эти матчи вы можете посмотреть в прямом эфире бесплатно на сайте и в приложении Winline сразу же после регистрации. Получи фрибет 2000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита.

5 февраля: миланское дерби и Тедеско в гостях у «Баварии»

Главное блюдо субботы будет подано в Милане. Дерби - это само по себе событие. Но тут добавляется еще и высочайшая турнирная мотивация. На стадионе «Джузеппе Меацца» сойдутся первая и третья команда чемпионата Италии. Причем действующий чемпион опережает преследователя всего на четыре очка. Пусть и при игре в запасе.

Миланское дерби в последние годы получается невероятно жарким. А главное - результативным. В четырех из пяти предыдущих очных встреч забивалось как минимум три гола. Единственным исключением оказалась игра первого круга - 1:1 с нереализованным пенальти и несколькими упущенными моментами в концовке. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мяча предлагают с коэффициентом 1.66. Если команды совместными усилиями забьют хотя бы три гола, выигрыш с 1000 рублей составит 1660 рублей.

В случае поражения измученный кадровыми потерями «Милан» фактически выпадет из гонки за скудетто. Впрочем, Стефано Пиоли умеет справляться со сложностями. Перед паузой его команда сдержала «Ювентус» (0:0). Туринцы даже ни разу не попали в створ. Winline предлагает пари на то, что «Милан» не проиграет с коэффициентом 1.97.

Если вы не любите итальянский футбол, обратите внимание на чемпионат Германии. Там в субботу тоже есть топ-матч. «РБ Лейпциг» наведается в Мюнхен к действующему чемпиону страны. А заодно к единоличному лидеру нынешнего сезона. Именно эти команды в прошлом году заняли первое и второе места в Бундеслиге.

Если «Бавария» по-прежнему напоминает машину и опережает дортмундскую «Боруссию» на шесть очков, то «быки» после ухода Юлиана Нагельсмана посыпались. Вылетели из Лиги чемпионов, сменили тренера. Пост рулевого занял экс-наставник «Спартака» Доменико Тедеско. Получается отлично - четыре выигрыша подряд. Ставки на продолжение победной серии гостей принимаются за 6.40.

С результативностью проблем возникнуть не должно. «РБ Лейпциг» в четырех последних матчах забил 10 голов, «Бавария» - и вовсе 13. В первом круге вратарей тоже не пожалели - мюнхенцы выиграли со счетом 4:1. Букмекер Winline предлагает заключить пари на тотал больше 3.5 мяча с коэффициентом 1.95. При четырех и более голах с 1000 рублей вы получите 1950 рублей.

6 февраля: Хави против Симеоне и новые приключения Месси

На следующий день пройдут еще две топ-игры. Центральная вывеска 23-го тура чемпионата Испании очевидна - «Барселона» на «Камп Ноу» примет мадридский «Атлетико». Даже с учетом того, что соперники вряд ли вмешаются в борьбу за титул. «Реал» оторвался от «матрасников» на 14 очков, от каталонцев - вообще на 15. «Сливочные» провели на игру больше, хотя это слабое утешение.

И все же турнирная значимость встречи высока. Дело в том, что подопечные Диего Симеоне сейчас располагаются на четвертом месте, а сине-гранатовые находятся строчкой ниже. В случае победы они войдут в зону Лиги чемпионов. Правда, «Барселона» не может обыграть «Атлетико» на протяжении пяти матчей. Заключить пари на то, что «Атлетико» не проиграет, можно за 1.61.

К сожалению, против своего бывшего клуба не сыграет Антуан Гризманн. У француза проблемы с бедром. Новичок «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг также не выйдет на поле. Зато другой новобранец - Адама Траоре - готов дебютировать в битве с «Атлетико». Winline оценивает гол испанца коэффициентом 5.00, результативная передача в исполнении Траоре идет за 6.00.

Футбольное воскресенье закроет игра «Лилля» и «ПСЖ». Именно «доги» испортили парижанам прошлый сезон на внутренней арене. Сенсационно заняли первое место в чемпионате Франции, опередив фаворита на одно очко. А в августе еще и обыграли его в матче за Суперкубок страны.

Тот успех не остался единственным достижением команды в новом сезоне. Даже после смены тренера и ухода нескольких ключевых футболистов «Лилль» пробился в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе. Да, в Лиге 1 положение вроде бы печальное - всего лишь 12-я позиция. Однако до четвертой строчки не хватает всего трех баллов. Вся борьба впереди.

К тому же у подопечных Маурисио Почеттино сейчас проблемы. Рамос и Неймар травмированы, Месси не забивает, а Мбаппе думает об уходе в «Реал». В понедельник не смогли забить «Ницце» и вылетели из Кубка Франции по пенальти. Результативность лидера чемпионата Франции вообще разочаровывает. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 гола можно с коэффициентом 1.99.

Теперь вы знаете больше о главных событиях ближайших дней. Все эти матчи вы можете посмотреть в прямом эфире бесплатно на сайте и в приложении Winline сразу же после регистрации. Кроме того, Winline дарит 2000 рублей на первую ставку новым клиентам. Сделайте ставку на своего фаворита бесплатно и наслаждайтесь игрой.

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