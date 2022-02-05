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Спорт

«Подарили норвежцам золото»: почему Россия проиграла олимпийскую эстафету

В Госдуме назвали бронзу России в смешанной эстафете на Играх «вторым рождением биатлона»

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Kim Hong-Ji/Reuters
Сборная России по биатлону упустила победу в смешанной эстафете на финишной прямой — Эдуард Латыпов позволил выскочить у себя из-за спины норвежцу Йоханнесу Бё и французу Кентену Фийону Майе, которые принесли своим командам золото и серебро Олимпийских игр соответственно. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев в беседе с «Газетой.Ru» назвал эту гонку «вторым рождением российского биатлона» и признался, что был уверен в победе сборной, но Латыпову «не хватило сил».

Учитывая, как близко была Россия к золоту, сложно поверить, что после половины гонки наша команда проигрывала лидерам минуту и шла лишь на седьмом месте.

Стартовавшая первой Ульяна Нигматуллина допустила пять промахов и, хотя смогла закрыть их дополнительными патронами и избежать штрафных кругов, потратила на стрельбу много времени; а вышедшая на трассу второй Кристина Резцова и вовсе зашла на один штрафной круг, привезя своим партнерам большое отставание.

Женская часть эстафеты у России не задалась. Нигматуллина после гонки призналась, что вообще не думала о возможной медали, когда команда опустилась так низко, и призвала радоваться финальному результату.

«Мы сегодня могли быть и пятыми, так что для меня бронза — это победа. Мы все совершили ошибки в этой гонке, но теперь у нас отличное настроение на следующие старты», — передает слова Нигматуллиной Sport24.

Супруг и тренер спортсменки Ильшат Нигматуллин напомнил, что она справилась с серьезной травмой летом и вообще рисковала пропустить Олимпийские игры.

«Я безумно рад этой медали. Поздравляю всех, кто был в команде, потому что каждый внес свою лепту в этот результат. Для Ульяны это был долгий и непростой путь.

В августе после травмы спины мы думали, что сезон может закончиться, и с мечтой об олимпийской медали придется проститься.

Но нам удалось вывести ее из этого состояния, отработать на опережение и подготовиться к Олимпийским играм. Сегодня она молодец, показала все, что нарабатывала к этой гонке», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.ru.

Кристина Резцова после гонки объяснила свои промахи и штрафной круг сильным ветром и тремором в руках:

«Здесь в принципе непростая установка на стрельбе. Когда я пришла, был порыв ветра, пришлось переждать.

Я долго ждала — и начался тремор. Меня так трясло, что я не могла нормально прицелиться. Но у нас медаль — и это победа для нас», — сказала спортсменка.

Также Резцова подчеркнула, что до последнего верила в успех — даже когда зашла на штрафные 150 м.

«После штрафного круга у меня были мысли: «Бежать как можно быстрее, — цитирует спортсменку пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР). — Я видела девчонок, которые заходили и на два круга. Понимала, что на следующих двух этапах может случиться все, что угодно, и нужно скорее отправить в гонку Саню Логинова, чтобы он все решил».

Все действительно получилось так, как надеялась Резцова. Во-первых, Логинов выдал практически идеальную стрельбу: ноль промахов на «лежке» и два — на «стойке», которые он быстро закрыл доппатронами. А во-вторых, 30-летний биатлонист показал лучшую скорость на своем этапе среди всех соперников.

Логинов отыграл весь минутный отрыв и вытащил Россию с седьмого места на первое.

«Бронза — приятный исход сегодняшнего дня. Это не просто очередная медаль — это сродни победе, — заявил спортсмен после гонки. — Откуда у меня нашлось столько сил на последний круг? Наверное, окрылила хорошая стрельба. Были сложные погодные условия на стрельбище. На олимпийской арене с первого дня был разный ветер. Поэтому, когда я приходил на рубеж, это уже не пугало. Надо было работать по такому ветру, по которому мы работали на тренировках», — отметил спортсмен.

Завершал гонку от России Эдуард Латыпов, который выдал стрельбу на уровне Логинова, — допустил лишь два промаха в совокупности, которые быстро закрыл доппатронами. А вот скорость подвела. Возможно, сказался тот факт, что россиянин подхватил в начале января коронавирус и около двух недель провел на изоляции без возможности нормально тренироваться.

После финальной стрельбы Латыпов ушел на трассу в одной группе с Йоханнесом Бё и Кентеном Фийоном Майе, которые грамотно отсиделись за ним до финишной прямой, а затем выскочили из-за спины и забрали золото и серебро.

«Не жалею, что шел на последнем круге первым, — заявил Латыпов после гонки. — Думал, что так будет лучше. Казалось, что я смогу проконтролировать ситуацию на спуске — сделал на нем небольшой отрыв. Но этого было недостаточно.

Если бы использовал другой вариант — не знаю, как бы на самом деле все сложилось. По крайней мере, так мне было комфортнее.

Это спорт, и в любом случае получилась отличная гонка, я рад. В будущем, возможно, нужно повести себя по-другому. Но именно сегодня нужно было сделать так. Если бы я сидел за их спинами — а соперники сегодня были очень хороши — не знаю, получилось ли бы составить им конкуренцию на финише».

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев беседе с «Газетой.Ru» признался, что верил в победу России, однако отметил, что бронза — признак большого прогресса команды.

«Я, если честно, переживал.

Сначала был уверен, что золотая медаль у наших ребят в кармане, но последняя стрельба все резко изменила. Было потеряно преимущество, и в концовке Эдуарду, наверное, уже не хватило сил.

Однако многие вообще не верили, что у нас может быть медаль в смешанной эстафете. А ведь текущий сезон показывает, что нашим биатлонистам по силам хорошие результаты. То, что сейчас российский биатлон выходит из глубокого кризиса, — факт.

Несколько лет подряд особо результатов-то и не было. А в этом году новое руководство Союза биатлонистов России (СБР) подтянуло команду, не ошиблось с тренерским штабом — молодцы.

Я поздравляю всю биатлонную семью. То, что они сделали, можно назвать вторым рождением российского биатлона.

Конечно, не будем перехваливать ребят, прошла только первая гонка. Но у них в целом сезон достаточно успешно проходит. И речь не только об Олимпийских играх, а о том, что наш биатлон движется в правильном направлении.

Конечно, могла быть золотая медаль, серебряная — чуть-чуть не дожали. Но все равно молодцы, мы счастливы».

Также Свищев отметил, что в лыжных гонках Наталья Непряева взяла в этот день серебро в скиатлоне:

«Это хороший пример для всей нашей олимпийской семьи: две медали в первый же день — результат неплохой. Надеюсь, что остальные российские олимпийцы подхватят это начинание и будут показывать результаты, которые порадуют всех нас.

Однозначно золото у России еще будет — и не только в биатлоне, лыжники у нас тоже потрясающие.

Конечно, эти две медали мы подарили норвежцам, хотя лыжница Наталья Непряева достаточно много проиграла Терезе Йохауг. Но это все равно хороший результат. И у Непряевой, и у биатлонистов есть очень хорошие шансы.

Да, норвежцы были изначально фаворитами Олимпийских игр в этих дисциплинах, и пока они это подтверждают. Но понятно, что мы все равно будем биться за место в тройке медального зачета. Сейчас только начало, делать какие-то прогнозы и выводы бесполезно. Самое главное, есть хороший задел для наших ребят. Мы показали, что можем побеждать и должны побеждать».

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