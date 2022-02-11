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«Наполи» и «Интер» разыграют первое место, Эмери остановит «Реал»

Анонс главных футбольных матчей выходных

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Футбольные мячи

Футбольные мячи

РИА Новости
12-13 февраля любителей футбола ожидает сразу несколько топ-матчей. В Серии А «Наполи» сыграет с «Интером», а «Аталанта» - с «Ювентусом». Кроме того, в Ла Лиге «Реал» встретится с «Вильярреалом», а в АПЛ «Тоттенхэм» примет «Вулверхэмптон». Эти матчи вы можете посмотреть в прямом эфире бесплатно на сайте и в приложении Winline сразу же после регистрации. Получи фрибет 2000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита

12 февраля: Эмери против «Реала», Спаллетти против «Интера»

У лидеров чемпионатов Испании и Италии суббота будет тяжелой. Мадридский «Реал» великолепно провел первую часть сезона, а дальше начал спотыкаться. После триумфа в Суперкубке Испании вышел на поле четыре раза. Итог - две трудовые победы над командами из нижней части таблицы (2:1 с «Эльче», 1:0 с «Гранадой»), вылет из Кубка Испании от рук «Атлетика» (0:1) и ничья со все тем же «Эльче» (2:2, но уже в Ла Лиге).

Впрочем, конкуренты по-прежнему не могут обрести стабильность. А потому положение у подопечных Карло Анчелотти крепкое: «Севилья» отстает на шесть очков, «Бетис» - на 13, а «Барселона» с «Атлетико» находятся еще дальше. Впереди визит в Вильярреал, который не сулит ничего хорошего. Три последних матча на «Эль-Мадригале» завершились вничью - 1:1 и дважды 2:2. Сделать ставку на очередной мирный исход предлагают с коэффициентом 3.45.

Команда Унаи Эмери постепенно набрала ход и включилась в гонку за зону Лиги чемпионов. В начале сезона каждый гол давался с колоссальными усилиями, зато в семи из восьми предыдущих игр Ла Лиги «Вильярреал» забивал как минимум дважды. Winline предлагает на ИТБ 1.5 мяча хозяев коэффициент 2.20. Если «желтая субмарина» забьет два и более гола, с 1000 рублей вы получите 2200 рублей.

У действующего чемпиона Италии февраль начался еще сложнее. «Интер» после паузы успел уступить в дерби «Милану» (1:2) и разобраться с «Ромой» (2:0) в Кубке Италии. А уже 16 февраля предстоит принимать «Ливерпуль» в Лиге чемпионов. Пока же на повестке дня «Наполи».

Конечно, плей-офф Лиги чемпионов - это очень важно. Но на кону первое место в чемпионате Италии, брать передышку нельзя. «Нерадзурри» опережают двух ближайших преследователей - «Милан» и как раз «Наполи» - всего на одно очко. То есть в случае ничьей могут опуститься на второе место, а при поражении рискуют и вовсе оказаться третьими.

Цена ошибки громадна. К тому же соперники на днях играли в четвертьфинале Кубка Италии, то есть будут выступать на фоне усталости. Добавим сюда историю противостояния: в пяти из шести последних очных встреч забивалось не более двух голов. Ставки на тотал меньше 2.5 мяча принимаются за 1.98.

13 февраля: битва за 4-е место в Италии и Конте в кризисе

На следующий день в чемпионате Италии состоится еще одно громкое противостояние с высоким турнирным значением. «Ювентус» наведается в гости к «Аталанте» с целью остаться в зоне Лиги чемпионов. Пока подопечные Массимилиано Аллегри располагаются на четвертой строчке, хотя по потерянным очкам выше идут бергамаски. Они набрали на два балла меньше, зато имеют игру в запасе.

На фоне кадровых проблем хозяева просели. В шести предыдущих турах Серии А одержали всего одну победу. За оставшиеся пять матчей забили всего два гола. Ужасающий показатель для столь зрелищного коллектива! Алексей Миранчук продолжает восстанавливаться от травмы бедра, Дуван Сапата и Йосип Иличич также находятся вне игры. Winline дает на ИТМ 1.5 гола «Аталанты» коэффициент 1.53: если хозяева забьют не больше одного раза, с 1000 рублей вы получите 1530 рублей.

«Ювентус» чувствует себя гораздо комфортнее. Жуткое начало сезона осталось в прошлом. Предыдущее поражение в Серии А датировано 27 ноября. Любопытно, что нанесла его как раз «Аталанта». Зато дальше - семь побед и три ничьи в десяти матчах. Шесть из семи побед одержаны всухую. Заключить пари на то, что туринцы выиграют и не пропустят, можно с коэффициентом 4.70.

В АПЛ битва за зону Лиги чемпионов тоже в разгаре. Претендентов достаточно, а разное количество проведенных матчей (спасибо коронавирусу и массовым переносам) только запутывает ситуацию. «Тоттенхэм», например, по потерянным очкам еще совсем недавно находился аж на третьем месте в таблице. Но сенсационно проиграл дома «Саутгемптону» в среду.

«Вулверхэмптон» тоже рядышком - набрал на два балла меньше лондонцев. В январе вообще обошелся без потерь - девять очков из девяти возможных принесли Бруну Лаже звание лучшего тренера месяца в АПЛ. «Волки» особенно хороши в гостях - три победы подряд с разницей в один мяч. Winline предлагает проверить тренд и поставить на победу гостей с разницей в один гол за 7.20.

Любопытно, что очные встречи этих команд результативны в Лондоне, но редко балуют голами в Вулверхэмптоне. В четырех из пяти предыдущих матчей на стадионе «Тоттенхэма» заходила ставка «обе забьют». Заключить пари на голы в обе стороны можно с коэффициентом 2.02.

Теперь вы знаете больше о главных событиях ближайших дней. Все эти матчи вы можете посмотреть в прямом эфире бесплатно на сайте и в приложении Winline сразу же после регистрации. Кроме того, Winline дарит 2000 рублей на первую ставку новым клиентам. Сделайте ставку на своего фаворита бесплатно и наслаждайтесь игрой.

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