Реванш за титул: Адесанья против Уиттакера. LIVE

Также на турнире состоялся бой легчайшей весовой категории между 32-летним казахстанским спортсменом Сергеем Морозовым и 36-летним представителем Бразилии Дугласом Силвой де Андраде.
Поединок завершился победой бразильца удушающим приёмом во втором раунде. Бой был остановлен рефери после того, как казахстанский боец «уснул».
Таким образом, Гришину удалось оправиться от поражения в последнем бою от Дастина Джейкоби на турнире UFC Fight Night 186 в феврале 2021 года. Всего на счету россиянина уже четыре боя на UFC, из которых два завершились победами.
Оппонент Гришина – Уилльям Найт провёл пятый поединок на промоушене, потерпев второе поражение.
На турнире в рамках предварительного карда уже состоялся в тяжелом весе между 37-летним российским спортсменом Максимом Гришиным и 33-летним представителем США Уилльямом Найтом.
Бой завершился победой Гришина единогласным решением судей – 30-27, 30-27, 30-27.
Состав основного карда выглядит так:
Исраэль Адесанья — Роберт Уиттакер (главный бой); Деррик Льюис — Тай Туиваса (со-главный бой); Дерек Брансон — Джаред Каннонье; Кайлер Филлипс — Марсело Рохо; Бобби Грин — Насрат Хакпараст.
Главный кард турнир стартует примерно в 06.00 по московскому времени. Начало главного поединка запланировано примерно на 8 утра.