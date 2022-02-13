Реванш за титул: Адесанья против Уиттакера. LIVE

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Таким образом, Гришину удалось оправиться от поражения в последнем бою от Дастина Джейкоби на турнире UFC Fight Night 186 в феврале 2021 года. Всего на счету россиянина уже четыре боя на UFC, из которых два завершились победами.

Оппонент Гришина – Уилльям Найт провёл пятый поединок на промоушене, потерпев второе поражение.