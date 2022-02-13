Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Олимпиада Новости
Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Украина опровергает запрет на въезд для россиян 05:04
Пушилин назвал численность украинской группировки в Донбассе 05:03
Овечкин охарактеризовал главного тренера «Вашингтона» 05:02
Литовская спортсменка высказалась о российских фигуристах 04:56
В США на должность по утилизации ядерных отходов... 04:52
Четыре ребенка погибли в пожаре в Якутии 04:42
В Раде подтвердили, что россиян перестали пускать на Украину 04:29
Историк архитектуры связал строительство московских хорд... 04:15
Песков высказался о дальнейшем взаимодействии с Западом 03:50
Для россиян, живущих в Байконуре, организовали новую льготу 03:47
Спорт

Реванш за титул: Адесанья против Уиттакера. LIVE

ММА. UFC 271. Адесанья — Уиттакер. ОНЛАЙН

Слушать
Остановить
В рамках вечера смешанных единоборств UFC 271 свой второй бой спустя два с лишним года проводят Исраэль Адесанья и Роберт Уиттакер. На кону снова титул чемпиона промоушена в среднем весе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
05:10

Также на турнире состоялся бой легчайшей весовой категории между 32-летним казахстанским спортсменом Сергеем Морозовым и 36-летним представителем Бразилии Дугласом Силвой де Андраде.

Поединок завершился победой бразильца удушающим приёмом во втором раунде. Бой был остановлен рефери после того, как казахстанский боец «уснул».

05:00

Таким образом, Гришину удалось оправиться от поражения в последнем бою от Дастина Джейкоби на турнире UFC Fight Night 186 в феврале 2021 года. Всего на счету россиянина уже четыре боя на UFC, из которых два завершились победами.

Оппонент Гришина – Уилльям Найт провёл пятый поединок на промоушене, потерпев второе поражение.

04:50

На турнире в рамках предварительного карда уже состоялся в тяжелом весе между 37-летним российским спортсменом Максимом Гришиным и 33-летним представителем США Уилльямом Найтом.

Бой завершился победой Гришина единогласным решением судей – 30-27, 30-27, 30-27.

04:40

Состав основного карда выглядит так:

Исраэль Адесанья — Роберт Уиттакер (главный бой); Деррик Льюис — Тай Туиваса (со-главный бой); Дерек Брансон — Джаред Каннонье; Кайлер Филлипс — Марсело Рохо; Бобби Грин — Насрат Хакпараст.

04:35

Главный кард турнир стартует примерно в 06.00 по московскому времени. Начало главного поединка запланировано примерно на 8 утра.

04:30

В рамках вечера смешанных единоборств UFC 271 в главном бою карда сразятся Израэль Адесанья и Роберт Уиттакер. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию шоу.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+