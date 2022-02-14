Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Олимпиада Новости
Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Инспекторам ДПС пришлось стрелять по автовозу, чтобы остановить... 17:53
Зеленский высказался о членстве Украины в НАТО 17:52
Путин оценил российский ответ по гарантиям безопасности 17:50
Супруга принца Чарльза заразилась коронавирусом вслед за мужем 17:47
Ольга Бузова рассказала, о каком свидании мечтает 17:46
В Госдуме назвали сроки голосования по вариантам... 17:44
Глава WADA выступил с заявлением после решения CAS по делу... 17:41
В Екатеринбурге «бывших-тараканов» заживо скормили... 17:40
Украина и Германия разошлись во взглядах на «Северный поток... 17:36
Российские водители назвали самые полезные автомобильные опции 17:36
Партнерский материал

Месси снова против «Реала», а «Бавария» сильна и без Нойера

«Ливерпуль» в группе обыграл «Милан», на очереди «Интер»

Слушать
Остановить
close
100%
Лионель Месси

Лионель Месси

Global Look Press
Любителей футбола можно поздравить с возвращением Лиги чемпионов. Стартуют матчи 1/8 финала. «Реал» на выезде сыграет с «ПСЖ», а «Спортинг» постарается сдержать «Манчестер Сити». Днем позже «Интер» сразится с «Ливерпулем», а «Бавария» проэкзаменует «Ред Буллу Зальцбург». Получи фрибет 2000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита.

Месси должен ожить в матче против «Реала»

С одной стороны, любителям футбола повезло: такое противостояние, с другой стороны, обидно, что это произошло так рано. Два титулованных и амбициозных клуба сразятся уже в 1/8 финала, дальше пройдет только один.

Лионель Месси, кажется, начинает обретать себя в «ПСЖ». Или это его грядущее противостояние так бодрит? Все-таки в Лиге 1 у парижан конкурентов нет. А вот мадридский коллектив - отличный раздражитель для Лео. «ПСЖ» на выходных дожал «Ренн» на последних секундах. Месси не забил, но ассистировал Мбаппе. А вообще аргентинец куда охотнее в этом сезоне забивает за новый клуб в Лиге чемпионов. Букмекер Winline предлагает поставить на то, что Лео огорчит принципиального для себя соперника, за 2.00.

Но не будем забывать, что у Месси будет оппонент в лице Карима Бензема.

Француз в этом сезоне однозначно лучший нападающий мира. Правда, последние матчи «Реала» Карим пропустил из-за травмы и это сказалось на результатах команды. «Реал» вылетел из Кубка Испании, с трудом дожал «Гранаду» и так и не смог распечатать ворота «Вильярреала». Но врачи поставили француза на ноги и он обязательно сыграет с парижанами. Сделать ставку на гол Бензема можно с коэффициентом 2.25. Кажется, аналитики немного перестраховываются из-за повреждения, но в Мадриде уверяют, что с Каримом все в порядке.

Гвардиола разомнется на «Спортинге»

«Спортинг» удивил многих, опередив в групповом турнире дортмундскую «Боруссию», но жеребьевка плей-офф была немилосердна к команде из Португалии. Шансов против «Манчестер Сити» у «Спортинга» объективно мало. Для команды Рубена Аморима это хорошая возможность показать товар лицом и получить удовольствие от футбола. Но вообще, главный турнир для лиссабонцев сейчас чемпионат Португалии. В минувшие выходные «Спортинг» не смог обыграть «Порту» (2:2) и за 12 туров до конца турнира отстает от «драконов» на 6 очков.

«Манчестер Сити» - главный претендент на золото в АПЛ. Команда не проигрывает с 30 октября, а в последних 11 матчах случилась лишь одна ничья с «Саутгемптоном».

В результате - довольно комфортный отрыв от «Ливерпуля». Гвардиола грезит победой в Лиге чемпионов, поэтому «горожане» абсолютно точно отнесутся к матчу в Лиссабоне. И постараются создать задел перед ответной встречей. Поставить на успех англичан с форой (-1.5 мяча) предлагается с коэффициентом 1.81. Ставка сыграет, если преимущество «Сити» составит 2 мяча и более.

Кому нужнее Лига чемпионов: «Интеру» или «Ливерпулю»?

«Интер» и «Ливерпуль» сейчас примерно в одной ситуации: идет яростная борьба за чемпионство в национальном первенстве. И если у итальянцев шансы довольно велики, по потерянным очкам команда Индзаги идет первой, то «Ливерпулю» нужно не просто побеждать, а еще и ждать осечек «Ман Сити». С первым получается неплохо: 6 побед подряд, со вторым сложнее - команда Гвардиолы тоже выигрывает.

Главная проблема для «Интера» - календарь.

За неделю подопечные Индзаги сыграли с «Миланом», «Ромой» и «Наполи», а теперь играть с «Ливерпулем». Перевести дух совершенно некогда. И усталость может сыграть свою роль, ведь обойма у итальянцев не такая и большая. Поставить на победу команды Юргена Клоппа предлагается с коэффициентом 2.14.

«Бавария» будет очень зла

«Бавария» столкнулась с кадровыми проблемами перед Лигой чемпионов. Мануэль Нойер - главная потеря. Свен Ульрайх - квалифицированный вратарь, но оборона куда уверенней чувствует себя именно с Ману. Кроме того, не сыграют Альфонсо Дэвис и Леон Горецка. Ну а вишенка на торте - поражение от скромного «Бохума» (2:4), причем все 4 гола мюнхенцы получили за тайм.

С одной стороны, «Бавария» сейчас более уязвима, но с другой, «Зальцбургу» не позавидуешь, подопечные Нагельсманна могут выместить злобу на австрийцах.

Но при этом проблемы в обороне никуда не денутся, а «Зальцбург» заточен на атаку, это клуб системы «Ред Булла». Так что ждем голы в обе стороны, на этот исход можно поставить за 1.63.

Теперь вы знаете больше о первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов. Winline предлагает 2000 рублей на первую ставку новым клиентам. Сделайте ставку на своего фаворита бесплатно и наслаждайтесь игрой.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+