Месси снова против «Реала», а «Бавария» сильна и без Нойера

Месси должен ожить в матче против «Реала»

С одной стороны, любителям футбола повезло: такое противостояние, с другой стороны, обидно, что это произошло так рано. Два титулованных и амбициозных клуба сразятся уже в 1/8 финала, дальше пройдет только один.

Лионель Месси, кажется, начинает обретать себя в «ПСЖ». Или это его грядущее противостояние так бодрит? Все-таки в Лиге 1 у парижан конкурентов нет. А вот мадридский коллектив - отличный раздражитель для Лео. «ПСЖ» на выходных дожал «Ренн» на последних секундах. Месси не забил, но ассистировал Мбаппе. А вообще аргентинец куда охотнее в этом сезоне забивает за новый клуб в Лиге чемпионов. Букмекер Winline предлагает поставить на то, что Лео огорчит принципиального для себя соперника, за 2.00.

Но не будем забывать, что у Месси будет оппонент в лице Карима Бензема.

Француз в этом сезоне однозначно лучший нападающий мира. Правда, последние матчи «Реала» Карим пропустил из-за травмы и это сказалось на результатах команды. «Реал» вылетел из Кубка Испании, с трудом дожал «Гранаду» и так и не смог распечатать ворота «Вильярреала». Но врачи поставили француза на ноги и он обязательно сыграет с парижанами. Сделать ставку на гол Бензема можно с коэффициентом 2.25. Кажется, аналитики немного перестраховываются из-за повреждения, но в Мадриде уверяют, что с Каримом все в порядке.

Гвардиола разомнется на «Спортинге»

«Спортинг» удивил многих, опередив в групповом турнире дортмундскую «Боруссию», но жеребьевка плей-офф была немилосердна к команде из Португалии. Шансов против «Манчестер Сити» у «Спортинга» объективно мало. Для команды Рубена Аморима это хорошая возможность показать товар лицом и получить удовольствие от футбола. Но вообще, главный турнир для лиссабонцев сейчас чемпионат Португалии. В минувшие выходные «Спортинг» не смог обыграть «Порту» (2:2) и за 12 туров до конца турнира отстает от «драконов» на 6 очков.

«Манчестер Сити» - главный претендент на золото в АПЛ. Команда не проигрывает с 30 октября, а в последних 11 матчах случилась лишь одна ничья с «Саутгемптоном».

В результате - довольно комфортный отрыв от «Ливерпуля». Гвардиола грезит победой в Лиге чемпионов, поэтому «горожане» абсолютно точно отнесутся к матчу в Лиссабоне. И постараются создать задел перед ответной встречей. Поставить на успех англичан с форой (-1.5 мяча) предлагается с коэффициентом 1.81. Ставка сыграет, если преимущество «Сити» составит 2 мяча и более.

Кому нужнее Лига чемпионов: «Интеру» или «Ливерпулю»?

«Интер» и «Ливерпуль» сейчас примерно в одной ситуации: идет яростная борьба за чемпионство в национальном первенстве. И если у итальянцев шансы довольно велики, по потерянным очкам команда Индзаги идет первой, то «Ливерпулю» нужно не просто побеждать, а еще и ждать осечек «Ман Сити». С первым получается неплохо: 6 побед подряд, со вторым сложнее - команда Гвардиолы тоже выигрывает.

Главная проблема для «Интера» - календарь.

За неделю подопечные Индзаги сыграли с «Миланом», «Ромой» и «Наполи», а теперь играть с «Ливерпулем». Перевести дух совершенно некогда. И усталость может сыграть свою роль, ведь обойма у итальянцев не такая и большая. Поставить на победу команды Юргена Клоппа предлагается с коэффициентом 2.14.

«Бавария» будет очень зла

«Бавария» столкнулась с кадровыми проблемами перед Лигой чемпионов. Мануэль Нойер - главная потеря. Свен Ульрайх - квалифицированный вратарь, но оборона куда уверенней чувствует себя именно с Ману. Кроме того, не сыграют Альфонсо Дэвис и Леон Горецка. Ну а вишенка на торте - поражение от скромного «Бохума» (2:4), причем все 4 гола мюнхенцы получили за тайм.

С одной стороны, «Бавария» сейчас более уязвима, но с другой, «Зальцбургу» не позавидуешь, подопечные Нагельсманна могут выместить злобу на австрийцах.

Но при этом проблемы в обороне никуда не денутся, а «Зальцбург» заточен на атаку, это клуб системы «Ред Булла». Так что ждем голы в обе стороны, на этот исход можно поставить за 1.63.

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