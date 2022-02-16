«Зенит» — «Бетис», «Барса» — «Наполи» и не только: в Лиге Европы небывалое число топ-клубов

Лига чемпионов осталась позади, пришло время Лиги Европы. 17 февраля пройдут восемь матчей 1/16 финала. Все внимание на «Зенит», который в Санкт-Петербурге сыграет с «Бетисом». Кроме того, «Барселона» примет «Наполи», «Порту» дома сразится с «Лацио», а «Рейнджерс» отправится к дортмундской «Боруссии». Получи фрибет 2000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита.

«Зенит» против главного возмутителя спокойствия в Испании

С жеребьевкой действующему чемпиону России однозначно не повезло. «Бетис» задал мощный темп с самого начала сезона. И до сих пор удерживает звание главного сюрприза чемпионата Испании. Шутка ли — бело-зеленые занимают чистое третье место в турнирной таблице, отставая только от «Реала» и «Севильи». Опережают «Барселону» и «Атлетико» на четыре очка, а остальные находятся еще дальше. Есть все шансы на попадание в Лигу чемпионов.

Напугать горячих испанцев российскими морозами точно не получится. Ведь на «Газпром-Арене» есть крыша. А значит, жаловаться на холод и плохие погодные условия не придется. Результативность у подопечных Мануэле Пеллегрини сумасшедшая. В семи предыдущих матчах во всех турнирах отличились аж 20 раз! Сделать ставку на ИТБ 1.5 гола «Бетиса» предлагают с коэффициентом 2.47. Если гости забьют как минимум дважды, выигрыш с 2000 рублей составит 4940 рублей.

«Зенит» не имеет игрового тонуса, ведь матч Лиги Европы станет дебютным после зимней паузы. Добавим сюда травму Деяна Ловрена, который при всех своих ошибках оставался основным центральным защитником. В то же время с атакой у сине-бело-голубых порядок. В РПЛ забивали много и разнообразно, в Лиге чемпионов поразили чужие ворота шесть раз за три заключительных тура. Winline предлагает на «обе забьют» коэффициент 1.65. У испанцев много сильных сторон, но оборона в их число не входит.

Остальное: новая жизнь «Барсы», обидчик «Локо» в Португалии, шотландцы в Дортмунде

Все матчи Лиги Европы по традиции пройдут в четверг. На групповом этапе исключения встречались, в плей-офф их не будет. На общем фоне резко выделяется противостояние «Барселоны» и «Наполи». Такая вывеска не затерялась бы и в 1/8 финала Лиги чемпионов! Собственно, в 2020 году именно на этой стадии команды и пересеклись.

Тогда сине-гранатовые довольно уверенно прошли дальше. 1:1 в Неаполе, 3:1 на «Камп Ноу». Теперь у каталонцев новая жизнь: впервые в XXI веке они остались без плей-офф Лиги чемпионов. Насколько сильно на данном этапе команде нужна Лига Европы — вопрос открытый, борьба за топ-4 в чемпионате Испании однозначно важнее. Зато понятно, что скучно тут быть не должно. Подопечные Хави после январской паузы делают шоу — 4:2 с мадридским «Атлетико», 2:2 с «Эспаньолом». Ставки на тотал больше 3.5 мяча принимаются за 2.66. Если зрители увидят как минимум четыре голы, с 2000 рублей вы получите 5320 рублей.

Подопечные Лучано Спаллетти находятся в хорошей форме. В четырех последних матчах добыты три победы при одной ничьей. Досталось «Болонье» (2:0), «Салернитане» (4:1) и «Венеции» (2:0), а на минувшей неделе лишили «Интер» первого места в чемпионате Италии (1:1). Winline дает на то, что «Наполи» не проиграет в Барселоне, коэффициент 1.84.

Еще один итальянский клуб наведается в Португалию. «Лацио» на групповом этапе обыгрывал только «Локомотив», зато сделал это дважды (2:0 и 3:0). Для второго места в квартете хватило. Соперник по 1/16 финала тоже серьезный. «Порту», как и «Барселона», привык к плей-офф Лиги чемпионов, но в этом году совсем не задалось. «Милан» с горем пополам опередили, однако «Ливерпуль» и «Атлетико» оказались выше.

Римлян тренирует Маурицио Сарри, который всегда любил атакующий футбол. Тем не менее в Лиге Европы его команда редко баловала болельщиков. Были даже две нулевые ничьи — с «Марселем» и «Галатасараем». В пяти из шести матчей группового этапа с участием «Лацио» заходила ставка «обе забьют — нет». Заключить пари на продолжение тренда можно с коэффициентом 2.17.

«Порту» сейчас хорош. Не проигрывал с 7 декабря, когда уступил «Атлетико» в шестом туре группового этапа ЛЧ. С тех пор среди прочего дважды обыграл «Бенфику», забил два мяча «Спортингу». В общем, по делу занимает первое место в чемпионате Португалии, опережая ближайшего преследователя на шесть очков. Winline оценивает очередную победу «драконов» за 2.22.

На «Барселоне» и «Порту» список неудачников не заканчивается. В Лиге Европы также оказалась дортмундская «Боруссия», которая тоже привыкла доходить как минимум до 1/8 финала Лиги чемпионов. Не в этот раз. Немецкий клуб завалил групповой этап, финишировав ниже «Аякса» и лиссабонского «Спортинга».

Жеребьевка оказалась благосклонна. «Рейнджерс» — довольно громкое имя, но откровенно средний состав. Стивен Джеррард покинул Шотландию и отправился покорять АПЛ, а без него получается хуже. Уже отдали первое место в национальном первенстве «Селтику», недавно проиграв злейшему врагу в очной встрече со счетом 0:3.

Клуб из Глазго традиционно опасен в родных стенах.

А вот на выезде — не особо. В четырех матчах Лиги Европы на чужом поле остался без побед. Не смог выиграть даже у армянского «Алашкерта» в квалификации! «Спарте» в Праге проиграл, с «Брондбю» и «Лионом» разошелся миром. Неудивительно, что хозяева считаются явным фаворитом. Заключить пари на победу «Боруссии» предлагается с коэффициентом 1.39.

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