«Не хотелось доводить до лотереи, но уж как получилось»

В напряженном полуфинале мужского хоккейного олимпийского турнира Олимпиады-2022 команда Олимпийского комитета России (ОКР) оказалась сильнее олимпийских чемпионов 2006 года сборной Швеции и вышла во второй подряд финал Игр. Встреча завершилась со счетом 1:1, а в серии буллитов победу команде Алексея Жамнова принес молодой форвард Арсений Грицюк. За золото Олимпийских игр в Пекине россияне сразятся с национальной командой Финляндии.

Сборная России готовилась к своему полуфинальному матчу уже зная исход первой игры стадии 1/2 финала — в утреннем матче сборная Финляндии всухую обыграла команду Словакии со счетом 2:0 и оформила свой второй в истории выход в финал олимпийского турнира.

Шведы добрались до полуфинала, выиграв свою группу, в которой выступали финны и словаки, а также команда Латвии. В четвертьфинальном матче подопечные Юхана Гарпенлева оказались сильнее канадской сборной (2:0), лишив хоккейный мир классического противостояния России и «кленовых листьев».

Перед игрой ни у кого не было статуса явного фаворита — обе команды демонстрировали на турнире дисциплинированный и довольно однообразный хоккей, не вызывающий у болельщиков особых эмоций, поэтому ожидать чего-либо другого от этой встречи было наивно.



Первый период прошел при равной борьбе, с одинаковым числом бросков по воротам каждой из команд. Россияне имели пару неплохих моментов, созданных усилиями Андрея Чибисова. Шведы не стеснялись атаковать ворота Ивана Федотова, однако явных голевых моментов у ворот голкипера ЦСКА не было.

Второй игровой отрезок начался для команды Алексея Жамнова просто чудесно — Антон Слепышев подхватил шайбу на левом краю, поставил корпус, примчал к воротам Ларса Юханссона и переиграл его — 1:0! С момента стартового вбрасывания прошло всего 15 секунд!

Чаще всего россияне играли по схеме 1-2-2, стараясь отжимать шайбу за счет давления, но «Тре крунур» ловко выходили из-под прессинга и частенько проверяли Федотова на прочность. И если во второй двадцатиминутке пробить российского голкипера им не удалось, то вот в третьем периоде усилиями Джонатана Пудаса шведам все же удалось сравнять счет.

Дело дошло до овертайма в формате 3х3 продолжительностью десять минут, который мог закончиться после чудовищной ошибки в обороне, когда бросок шведского нападающего по пустым воротам героически клюшкой прервал Владимир Ткачев, но заброшенных шайб в дополнительное время зрители не увидели.

В серии буллитов россияне были на волосок от гибели — своеобразный матчбол не реализовал Хенрик Теммернес, после чего настроение на шведской скамейке заметно упало. На морально-волевых Иван Федотов следом потащил еще три броска, а победную шайбу в ворота Юханссона забросил 20-летний форвард омского «Авангарда» Арсений Грицюк . Сборная России — в финале Олимпийских игр 2022 года! «Это показатель гениальности Тутберидзе»: Тарасова и Морозов неожиданно обошли чемпионов мира Китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун установили мировой рекорд и захватили лидерство после короткой... 18 февраля 20:00

Главный тренер Алексей Жамнов после игры заявил, что в планах команды не было решать исход встречи в серии послематчевых бросков.

«Большая победа! Быть в финале вторую Олимпиаду подряд дорогого стоит. Теперь главная задача восстановиться и подготовиться к финалу с Финляндией. В овертайме нужны были мобильные игроки, чтобы не уступить шведам в скорости. Забить могли и мы, и соперник. Не хотелось доводить до лотереи, но уж как получилось.

На буллиты выпускали игроков специально под Юханссона, тех, кто хорошо его знает. Кто решил доверить последний бросок Грицюку? Я взял эту ответственность на себя», — приводит слова Жамнова официальный Telegram-канал Олимпийского комитета России (ОКР).

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил надежду, что сборной удастся взять реванш за поражение в четвертьфинале олимпийского турнира в Сочи, где команда под руководством Зинетулы Билялетдинова уступила со счетом 1:3.

«Было тревожно во время серии буллитов и овертайма. Но я надеялся на нашего вратаря. Верил, что мы выиграем. Честно, было бы очень обидно, если бы проиграли. Ребята шайбу зубами ловили. Игра, конечно, валидольная. Но, наверно, хоккей и привлекает людей из-за таких матчей.

Можно ли сказать, что финал с Финляндией — это матч, в котором наша сборная должна отомстить за Олимпиаду-2014? Конечно, должны. Надеюсь, Бог нам поможет», — сказал Третьяк «Спорт-Экспрессу». США и Канада хотели участвовать в заседании: что говорит CAS о деле Валиевой Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения по делу 15-летней российской... 18 февраля 10:53

Нападающий сборной России Арсений Грицюк, забросивший победу шайбу в серии буллитов, поблагодарил за самоотверженную игру голкипера Ивана Федотова.

«Рад, что Ваня Федотов дал нам шанс. Очередь дошла до меня, я сразу знал, что буду делать. Надо просто подходить к этому спокойно. Если ты умеешь бить, то почему бы не попробовать? Постоянно в клубе их бью. Я их люблю, это игра один на один между тобой и вратарем. Кто кого переиграет», — приводит слова Грицюка корреспондент Sport24.

Добавим, что финальная игра мужского хоккейного турнира пройдет в воскресенье, 20 февраля. Стартовое вбрасывание матча Россия — Финляндия состоится в 07:10 по московскому времени.