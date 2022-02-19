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Неброско, зато с медалями: Россия сыграет в финале хоккейной Олимпиады

Сборная России по хоккею сыграет в финале Олимпийских игр в Пекине

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Brian Snyder/Reuters
Олимпиада в Пекине завершается, но в хоккее развязка еще впереди. Нас ждут два медальных матча. 19 февраля сборные Словакии и Швеции сразятся за бронзу, а на следующий день в финале встретятся команды Финляндии и России. Получи фрибет 2000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита.

Кому нужнее бронза

В матче за бронзу встретятся Словакия и Швеция. Откровенно говоря, словаков здесь никто не ждал увидеть. Даже после отказа игроков из НХЛ приехать в Пекин эта команда не выглядела фаворитом. И первые матчи подтверждали это мнение: поражения без шансов от Финляндии и Швеции. Но затем последовала победа над Латвией, которая открыла у команды Крейга Рэмзи второе дыхание. В 1/8 финала словаки убрали с дороги Германию, а в четвертьфинале чудесным образом спаслись в матче со сборной США.

Дотерпели до буллитов, а там словакам немного повезло.

Сказка кончилась в полуфинале, хотя бились до последнего: финны выиграли 2:0, но вторая шайба была заброшена уже в пустые ворота. Но шанс на медали у команды еще остается, нужно обыграть Швецию. Мастерства у Словакии, конечно, меньше, но мотивация зашкаливает, да и времени на восстановление будет прилично больше.

Шведы в четвертьфинале победили Канаду, а в полуфинале проиграли России по буллитам. Пожалуй, вторая половина основного времени и овертайм проходили даже с преиуществом скандинавов, а в серии буллитов они могли дважды завершить серию. Но не повезло и придется играть за бронзу. Хватит ли мотивации команде Юхана Гарпенлева? Пожалуй, что да, все-таки состав шведов не из громких имен. А вот успеют ли «Тре Крунур» восстановиться после тяжелейшего полуфинала — это вопрос.

На стороне Швеции статистика, в пяти последних матчах они побеждали Словакию.

Но эта Олимпиада уже слишком много поставила с ног на голову. Вероятно, нас ждет тягучий хоккей, где будет много борьбы. А вот множества голов ждать не стоит. Тренд игр в Пекине — команды лучше разрушают, чем созидают. Да и медали на кону. Букмекер Winline предлагает поставить на ТМ 4.5 шайбы за 2.08.

Как обыграть Финляндию?

Финляндия — самый неудобный соперник для сборной России. Все помнят, как мы проигрывали команде Суоми на домашней Олимпиаде в Сочи, как ставили они нам шлагбаум в полуфинале ЧМ-2019. Финны потрясающе умеют работать от соперника, расставлять капканы и пожирать свою добычу. Они умеют терпеть и добиваться своего. Может быть, это не слишком красиво, зато дает результат.

Правда, сборная России в нынешнем варианте вполне может стать проблемой для финнов. Эта команда не так ярка в атаке, а в обороне как раз действует надежно. Этакий рабоче-крестьянский состав, ярких созидателей здесь немного. Проиграй наши ребята шведам в полуфинале, наверняка бы получили кучу критики.

Но победителей, как известно, не судят, а уж если привезти из Пекина золото, то все вообще забудут о неяркой игре.

Хватит ли России эмоций? У финнов фора в 9 часов, да и свой полуфинал они выиграли куда более спокойно и в основное время. В отличие от шведов, у нашей команды будет выходной, чтобы перезагрузиться и восстановиться. Лишь бы хватило времени.

Разумеется, просто не будет, но своим стилем игры на этом турнире сборная России вполне может поставить соперника в тупик. Оборона на высоте, если взять за скобки матч против Чехии (5:6 ОТ), то больше одной шайбы наша сборная на этом турнире не пропускала. Ну а Иван Федотов и вовсе скала в воротах. Этой команде вполне по силам остановить финнов. Правда, не факт, что это случится в основное время. Поставить на победу подопечных Алексея Жамнова с учетом возможных овертайма и серии буллитов можно за 1.91.

Теперь вы готовы к главным хоккейным матчам Олимпиады в Пекине. Winline дарит 2000 рублей на первую ставку новым клиентам. Сделайте ставку на своего фаворита бесплатно и наслаждайтесь игрой.

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